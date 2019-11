Das rechte Lager legt zu

Katalonien steht vor einem Machtwechsel

Die Linksrepublikaner von Oriol Junqueras distanzieren die konservativen Nationalisten von Carles Puigdemont bei den nationalen Wahlen in Katalonien deutlich. Junqueras wird die Führungsrolle im katalanischen Lager übernehmen.

Die Nummer 2 wird nach dem Wahlergebnis vom Sonntag zur Nummer 1. Oriol Junqueras, Mitte Oktober wegen seiner Rolle beim Referendum 2017 über die Unabhängigkeit zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt, wird künftig zur wichtigsten Figur im katalanischen Lager. Dabei kann er seine Rolle als Parlamentarier weder in Madrid noch in Barcelona und Strassburg wahrnehmen, weil ihm das oberste Gericht als Nebenstrafe ein 13-jähriges Politikverbot auferlegt hat. Aber der 50-Jährige bleibt auch hinter der Gefängnismauer von Lledoners der Kopf seiner Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Der Machtwechsel im katalanischen Lager zeichnet sich seit den Wahlen im April ab. Damals holten die Linksrepublikaner doppelt so viele Sitze im Kongress wie die konservativen Nationalisten, die bei den regionalen Wahlen Ende 2017 noch eine knappe Mehrheit hatten. Während dieses Bündnis aber seit der Repression aus Madrid und dem Exil seiner Führung die neue Rolle noch sucht, fanden die Linksrepublikaner zu einem konstruktiven Kurs.

Vor einem Jahr schon hat ihr abtretender Parlamentssprecher in Madrid vorgeschlagen, Spanien solle ein künftiges Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens mit einem Gegenvorschlag kontern. Angesichts der aktuell gleich starken Lager von Gegnern und Anhängern der Unabhängigkeit in Katalonien könnte Madrid mit verkraftbaren Konzessionen eine Mehrheit an der Urne für den Verbleib Kataloniens in Spanien gewinnen.

Die konstruktive Haltung der ERC überraschte, weil Junqueras zuvor als Hardliner gegolten hatte. Noch als Vizepräsident hatte er Puigdemont nach dem Referendum 2017 zur raschen Erklärung der Unabhängigkeit gedrängt. Zeitweilig sah sich Junqueras von seinen Gegnern auch mit dem Rassismusvorwurf konfrontiert, nachdem er 2008 in einer Zeitungskolumne über die genetischen Unterschiede zwischen der spanischen und katalanischen Bevölkerung sinniert hatte. Der Vorwurf war freilich böswillig, der Historiker hatte bloss auf eine Untersuchung der Universität Rotterdam hingewiesen. Inzwischen scheint dem Parteistrategen der ERC klar zu sein, dass Katalonien angesichts des Patts in der Region und der fehlenden Unterstützung der EU allein in der Konfrontation mit Madrid nicht stärker wird. In seiner neuen Führungsrolle wird er versuchen, das Lager der Katalanisten zu einen. Damit könnte er künftig zum wichtigsten Gesprächspartner für Sánchez werden – vorausgesetzt dessen Bereitschaft zu einem ernsthaften Dialog wächst. In einer Grossen Koalition mit den Konservativen wäre dies nicht der Fall. Spätestens dann hätten Puigdemonts Nationalkonservative mit ihrem radikaleren Kurs in Katalonien wieder Auftrieb.

Autor: Res Strehle