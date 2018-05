Demonstration wegen Karl-Marx-Statue

Auf den Tag genau 200 Jahre nach der Geburt von Karl Marx ist in seiner Heimatstadt Trier feierlich eine Statue des Philosophen enthüllt worden, die von China als Geschenk überreicht worden war. Im Beisein der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), von Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sowie des chinesischen Botschafters Shi Mingde wurde am Samstag ein roter Umhang von der rund fünf Meter hohen Statue gezogen.

Kritik an Menschenrechtslage in China

Um die Aufstellung der Statue hatte es im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten Streit gegeben. So hatte die Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland unter Verweis auf die Menschenrechtslage in China gefordert, die Statue vorerst nicht einzuweihen. Begleitet wurden die Jubiläumsfeierlichkeiten auch von Protesten mehrerer Gruppen.

Die Universitätsstadt Trier begeht das Marx-Jubiläum mit einem umfassenden Programm - darunter mehrere Ausstellungen zum Leben und Werk des Philosophen. Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren, er starb am 14. März 1883 in London. (jd/AFP)