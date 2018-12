Der Architekt des Rechtsrucks

Herbert Kickl rennt durchs Foyer, vorbei an den vielen Kameras, rein in den Saal, hin zu seinem Platz. Die lederne Tasche im XXL-Format stellt er neben sich ab, er hat offenbar Aktenmaterial mitgebracht, für alle Fälle. Auf den Tischen steht Wasser in gläsernen Karaffen. Nur vor Herbert Kickl steht auch noch eine Dose Red Bull.

Es ist einer dieser grauen Tage Ende November, und Österreich ist mal wieder in Aufregung wegen seines Innenministers. Die Aussage im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu einer dubiosen Affäre um eine Razzia beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT, steht an. Seit Monaten schon schlägt das hohe Wellen, die Hausdurchsuchung beim eigenen Geheimdienst soll direkt aus Kickls Ministerium heraus initiiert worden sein, und zum Auftakt belehrt der Verfahrensrichter den Minister mit dem üblichen Hinweis, dass eine falsche Aussage mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden kann.

Die Schlagzeilen über ihn sind selten gut

Es drohen unbequeme, bohrende Fragen. Auf vier Stunden ist die Sitzung angesetzt, das kann lang werden – vor allem für die Fragesteller. Denn Kickl hat mehr Kondition als die meisten anderen im Saal. 50 Jahre ist er alt und Triathlet; den Ironman schafft er in weniger als elf Stunden. Das erfordert Disziplin und Kampfgeist, und genauso wie einen Triathlon betreibt er auch die Politik. Bei den ersten Anwürfen aus den Reihen der Opposition sieht Kickl noch ein wenig gelangweilt aus. Wenn er lächelt, wirkt das immer etwas spöttisch. Doch je länger die Sitzung dauert und je härter die Fragen werden, zum Beispiel, warum das FPÖ-geführte Innenministerium beim Geheimdienst nachfragte, gegen welche rechten Burschenschaften ermittelt werde, desto mehr kommt er in Fahrt. Angriff ist immer noch die beste Verteidigung. «Völlig realitätsfremd» nennt er die Fragen, «ein Sammelsurium an Unterstellungen», und als ihn einer der Abgeordneten etwas härter angeht, blafft er: «Ich bin nicht bereit, mir hier von Ihnen einen Amtsmissbrauch vorwerfen zu lassen. Das ist absolut letztklassig.» Das ist Herbert Kickl. Als Zeuge ist er geladen. Aber er tritt auf, als sei er der Herr des Verfahrens.

In Österreichs Politik mag er nicht in der ersten Reihe stehen. Vorn liefern der junge Kanzler Sebastian Kurz und sein Vize Heinz-Christian Strache eine geschmeidige Performance. Fürs Grobe aus der zweiten Reihe aber ist der Innenminister von der FPÖ zuständig. Er ist der Ideologe des Rechtsrucks, der grosse Polarisierer. Zum Jubiläum der nun seit einem Jahr regierenden Koalition aus ÖVP und FPÖ hat Kickl sich den Titel des Ministers mit den meisten Schlagzeilen verdient. Selten sind es gute. «Kickl muss weg», ist der Schlachtruf, der bei den Donnerstagsdemos gegen die rechte Regierung in Wien am lautesten gerufen wird. Im Parlament hat sich die Opposition auf ihn eingeschossen. Der SPÖ-Politiker Jan Krainer, der seine Fraktion im BVT-Untersuchungsausschuss anführt, hat Kickl zum gefährlichsten Innenminister der Zweiten Republik erklärt.

Die Cousine missachtet er

Herbert Kickl scheint all das fast schon zu geniessen. Die Politik lebt bei ihm vom Gegensatz, vom ständigen Gegeneinander. Als gelernter Philosoph ist er dialektisch geschult. Wenn es sein muss, bekämpft er die Kontrahenten mit Kant und Hegel. Mit seinem Stoppelbart und der Nickelbrille sieht er zwar immer noch ein wenig aus wie ein Student im fortgeschrittenen Semester, aber der erhobene Zeigefinger ist längst der des Oberlehrers.

Man hätte Kickl gern zu Hegel und noch lieber zu seiner Politik befragt. Doch für ein Gespräch konnte sein Büro in einem Zeitfenster von knapp drei Wochen keinen Termin finden. Die Spurensuche nach dem, was ihn antreibt, beginnt deshalb im Familienkreis, bei seiner Cousine. Daniela Kickl (48) lebt seit einigen Jahren in Irland. Gerade ist sie mal wieder in Wien, eine Oppositionsabgeordnete hat sie ins Parlament eingeladen. «Das ist total spannend», sagt sie, «ich treffe viele Abgeordnete und spreche die auch alle an.» Nur bei einem hat das nicht geklappt. Der Herbert sei vorhin vor ihr davongelaufen. «Er hat genau gesehen, dass ich mich nähere – und zack, hat er sich in eine Menschenmenge geschmissen», sagt sie.

Dafür könnte es tatsächlich Gründe geben, denn Daniela Kickl schreibt beharrlich viel Kritisches über ihn. Genauer gesagt, schreibt sie es in einem Blog, in dem sie – adressiert an den «lieben Cousin Herbert» – mit seiner Politik abrechnet, mal sehr direkt, mal mit Humor und immer mit viel Elan.

Er trägt die Verantwortung für die Ideologie

Ein Mann, der Kickl seit den Anfängen seiner Politikkarriere kennt, also seit gemeinsamen Zeiten beim damaligen FPÖ-Übervater Jörg Haider, will seinen Namen in der Zeitung lieber nicht genannt sehen. Herbert Kickl habe sich damals vorgestellt mit dem Satz «Ich kann nix, aber ich kann alles lernen», sagt er.

In der FPÖ der Mann fürs Grobe

«Ich zitiere Ihnen Matthäus 6,1»: Herbert Kickl zum zum «Asylchaos». Video: YouTube / Oesterreichzuerst

So bekam Kickl 1995 seinen ersten Job bei der FPÖ, in der Freiheitlichen Parteiakademie. Dank seines Talents für polemische Zuspitzungen stieg er schnell auf zu Haiders Redenschreiber.

Haider, sagt der frühere Weggefährte, soll über Kickl gesagt haben, er sei «kein Gestalter, sondern ein Zerstörer». Als Haider 2005 die FPÖ fast zerstörte mit seiner Parteigründung Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ), kehrte Kickl ihm den Rücken. Er blieb bei den Freiheitlichen und baute die Partei von ganz unten wieder auf, zusammen mit Heinz-Christian Strache. Während Strache als Parteichef für die Stimmung verantwortlich war, übernahm Kickl als Generalsekretär von 2005 bis 2017 die Verantwortung fürs Organisatorische und Ideologische.

Gnadenlose Vereinfachungen

Jenseits von Hegel entwickelte er eine Leidenschaft für rechte Reime, mit denen die FPÖ dann in die Wahlkämpfe zog. Ein paar Werkproben: «Daham statt Islam», «Abendland in Christenhand» oder «Mehr Mut zu unserem Wiener Blut. Zu viel Fremdes tut niemandem gut». Seinen Intellekt nutzte er für gnadenlose Vereinfachungen. In der öffentlichen Wahrnehmung wuchs er damit heran zum «Mastermind» der FPÖ, zum «Chefstrategen» oder einfach nur zu «Straches Hirn». Von Wahl zu Wahl brachte Kickl die FPÖ weiter nach vorn. «Vom Know-how her gehört er zu den Besten, die wir in Österreich haben», meint der frühere Weggefährte. «Alle wissen, der hat es wirklich drauf.»

Er lässt Truppen aufmarschieren

Der grösste Erfolg des Parteistrategen Kickl ist dann die Parlamentswahl 2017: Mit 26 Prozent der Stimmen steigt die FPÖ zur Regierungspartei auf. Er ist angekommen. Und was jetzt? Plötzlich steht der Mann aus dem Maschinenraum auf dem Oberdeck, als Innenminister. Er soll dieses Amt nicht angestrebt haben, sagen viele in Wien. Aber jeder kann jetzt auch sehen, dass er es durchaus geniesst.

Bei einer Grenzschutzübung lässt er 700 Sicherheitskräfte am Grenzzaun nach Slowenien aufmarschieren, um einen fiktiven Ansturm von Flüchtlingen abzuwehren, die von Polizeischülern gemimt werden. Er selbst beobachtet das Geschehen von einer Ehrentribüne aus. Herbert Kickl geniesst den Aufmarsch seiner uniformierten Truppen.

Für Tiefpunkte sorgt Kickl dann zum Beispiel, als er bei einer Pressekonferenz ankündigt, Flüchtlinge künftig «konzentriert» an einem Ort zu halten. Wenig später kommt die BVT-Affäre ins Rollen mit der Razzia bei den Verfassungsschützern, hinter der die Opposition einen Versuch sieht, den Geheimdienst unter FPÖ-Kontrolle zu bringen. Für einen kräftigen Aufschrei sorgt schliesslich noch eine Rundmail an die Polizeipressestellen, in der sein Ministeriumssprecher anregt, bei «kritischen Medien» den Zugang zu Informationen «auf das nötigste Mass» zu beschränken. Bei diesem Schlag gegen die Pressefreiheit schreitet dann sogar Kanzler Kurz ein, der sich sonst bei Ausrutschern der FPÖ vornehm bedeckt hält. Kickl muss zum ersten Mal zurückrudern: «Die Formulierungen finden nicht meine Zustimmung», lässt er wissen.

«Und irgendwann geht es um das BVT»

Florian Klenk, Chefredaktor des Magazins «Falter», hält Kickl im neuen Amt vor allem deshalb für gefährlich, weil er dort «wahnsinnig überfordert» sei. «In der FPÖ hat er funktioniert», sagt er. «Aber im Innenministerium kommt er in ein Haus, das vorher 30 Jahre von der SPÖ und 17 Jahre von der ÖVP regiert wurde.» Mittlerweile wird Kickl sogar schon als Wackelkandidat gehandelt, der bei einer Kabinettsrochade vom Innen- ins Sozialministerium wechseln könnte.

Zurück also in den BVT-Untersuchungsausschuss des Parlaments, wo Herbert Kickl auch nach mehrstündiger Befragung kerzengerade sitzt. Die Fragen der Oppositionsvertreter hat er abprallen lassen, und zum Ende hin zeigt er offen seine Ungeduld. «Sie tun so, als wäre das BVT meine Hauptaufgabe als Innenminister», belehrt er die Abgeordneten. «Aber da geht es um die Asylpolitik, da geht es um den Grenzschutz, und irgendwann geht es um das BVT.»

Bald darauf ist die Sitzung zu Ende. Kickl greift sich die lederne Tasche im XXL-Format. So schnell, wie er kam, ist er auch wieder draussen.

(Redaktion Tamedia)