Der «Pablo Escobar des Balkans» lässt sich freiwillig einsperren

Was sich diese Woche im südalbanischen Dorf Stjar abspielte, war ganz grosses Kino. Mehrere Bewohner zückten ihre Handys, um ein für sie vermutlich historisches Ereignis zu filmen. Auf der Strasse stand ein silberfarbener Geländewagen, rund um ihn bewegten sich nervös mehrere Männer – die meisten in Jogginghosen und dunkelgrünen Jacken. Nach einer Weile wurde eine grosse Tasche im Kofferraum gestaut. Dann nahm Klement Balili ziemlich theatralisch Platz auf dem Beifahrersitz. Das Auto setzte sich in Bewegung, einige Schaulustige winkten dem Mann zu, er winkte zurück.

So endete die angeblich fast dreijährige Flucht des albanischen Drogenbarons. Klement Balili stellte sich am Dienstag der Polizei, die ihn bis vor die Gefängnistore in der Hauptstadt Tirana eskortierte. Er soll offenbar darauf bestanden haben, dass der höchste Polizeichef ihn in Empfang nimmt. In den albanischen Medien wird der 48-Jährige auch «Pablo Escobar des Balkans» genannt. Das mag ein wenig übertrieben sein, aber ein kleiner Fisch ist Balili nicht. Er gilt als einer der wichtigsten Drahtzieher des Drogenhandels von Albanien nach West- und Nordeuropa.

Internationale Bekanntheit erlangte er 2016, als die griechischen Behörden in Zusammenarbeit mit Europol und der amerikanischen Drogenbehörde DEA auf der Insel Zakynthos knapp 700 Kilogramm Cannabis beschlagnahmten. Balili erklärte, er sei in den Drogenschmuggel nicht verwickelt. Das war wenig überraschend: Kein Drogenpate gibt zu, ein Drogenpate zu sein.

Kurz nach seiner Festnahme musste Balili vor Gericht erscheinen. Foto: Screenshot Youtube

Balilis plötzliche Berühmtheit war für seine schmutzigen Geschäfte nicht förderlich. Die Medien fanden heraus, dass er enge Verbindungen zu Spitzenpolitikern des Landes pflegte und zum Staatsdiener aufgestiegen war. In der Küstenstadt Saranda leitete er das Verkehrswesen. Hier investierte der Cannabis-König vor allem in die Tourismusinfrastruktur. Der Balili-Clan baute das Santa Quaranta, ein Luxushotel mit eigenem Strandzugang, eröffnete Restaurants und eine Diskothek, gründete eine Transport- und eine Sicherheitsfirma. An der Eröffnungsfeier des Santa Quaranta nahmen mehrere Politiker teil, unter ihnen Arben Ahmetaj, heute Finanzminister, und Ilir Meta, der jetzige Staatspräsident.

Selbsternannter Robin Hood

Nachdem Balili ins Visier der griechischen und amerikanischen Ermittler geraten war, tauchte er unter. So lautet die offizielle Version. Angeblich versuchte die albanische Polizei 14-mal, den Gesuchten zu schnappen. Vergeblich. Die US-Botschaft in Tirana und die Europäische Union hatten grosse Zweifel an der Entschlossenheit der Behörden, die Drogenbanden zu zerschlagen. Balili stützte sich offenbar auf ein Netz von Informanten in fast allen staatlichen Institutionen. In seiner Heimatregion gefiel er sich in der Rolle des modernen Robin Hood. Er schenkte den Bauern Traktoren, zahlte Spitalaufenthalte, machte politische Karrieren möglich. Sein Neffe ist Bürgermeister der Kleinstadt Delvina. Laut albanischen Medien soll sein Geschäftsimperium mehrere Hundert Personen beschäftigen. Der angebliche Sozialrebell wurde heimlich bewundert.

Nun ist er endlich hinter Gittern. Der Druck aus Brüssel und Washington auf die Regierung in Tirana war zuletzt gross geworden. Premier Edi Rama hofft, dass die EU im Juni Beitrittsverhandlungen mit Albanien aufnimmt. Das kleine Adrialand ist in den letzten Jahren zum vermutlich grössten Marihuana-Lieferanten Europas geworden. Mit über 200 Sonnentagen im Jahr und ausreichender Wasserversorgung aus den Bergen bietet Albanien optimale Bedingungen für den Cannabis-Anbau. Balili soll auch mit Kokainkartellen in Lateinamerika geschäftet haben.

Die sozialistische Regierung in Tirana ist angeschlagen und braucht dringend Erfolge. Seit Wochen protestieren Studenten gegen höhere Studiengebühren und katastrophale Zustände in Wohnheimen. Immer wieder tauchen Korruptionsvorwürfe auf. Seit ein paar Wochen leitet der ehemalige Armeegeneral Sandër Lleshaj das Innenministerium. Der Parteilose verspricht, entschlossen gegen die Drogenkartelle vorzugehen. Ein erster Schritt ist getan: Klement Balili wurde am Donnerstag dem Richter vorgeführt.

