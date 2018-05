Der unseligste ÖV Europas

Manchmal brennen in Rom Busse, das passiert gar ziemlich oft. Vor einigen Tagen brannte ein Bus der Linie 63, bis nur noch das Skelett der Karosserie übrig war. An der Via del Tritone, mitten im alten Zentrum, nicht weit von der Fontana di Trevi. Die Feuerwehr liess das Nobelkaufhaus La Rinascente räumen, so gross war die Gefahr, dass die Flammen auf den schönen, neuen Palazzo übergreifen. Als dann auch noch ein Reifen platzte, mit lautem Knall, muss es zumindest den Touristen so vorgekommen sein, als passiere da gerade etwas ganz Schlimmes. Den Römern nicht, sie filmten die Szene in aller Seelenruhe mit ihren Handys, posteten die Bilder in den sozialen Medien. Eine Zeitung titelte am Tag danach sarkastisch und morbid: «Atac Akbar! Nur in Rom denkt niemand an einen Terroranschlag, wenn ein Bus explodiert, sondern an die Stadtverwaltung.»

Atac, so heissen die städtischen Verkehrs­betriebe Roms. Die Abkürzung steht für Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari. Da gehört alles dazu: die Busse, das Tramnetz, die U-Bahn-Linien A, B und C und die Züge in die Vororte. Gegründet wurde Atac 1909, heute zählt sie 11'500 Angestellte, ein Koloss von einem Betrieb und einer der grossen Arbeitgeber der Stadt. Das Personal würde locker ausreichen, um dem Bürger einen dezenten Dienst anzubieten.

Und eine Nackttänzerin

Doch nichts in dieser Stadt ist so verrufen wie die «mezzi», wie die Römer ihre öffentlichen Transportmittel nennen. Okay, vielleicht ist der Ruf der Müllabfuhr, der Ama, ähnlich schlecht, doch es handelt sich da um einen engen Wettlauf um den letzten Platz auf der Beliebtheitsskala. Dutzende Skandale gab es schon bei Atac. Mal kreisten sie um hohe Managerlöhne, mal um plötzliche Grippe­epidemien unter Busfahrern, die ausgerechnet an Feiertagen besonders häufig erkranken. Barock ist auch das Ausmass an Vetternwirtschaft. Ein Bürgermeister, der Postfaschist Gianni Alemanno, im Amt von 2008 bis 2013, begann sein Mandat mit der Anstellung von 845 neuen Mitarbeitern für Atac. Es waren alles Freunde, Freunde von Freunden, Verwandte von Freunden, Parteifreunde ohne Einkommen, auch eine Stripteasetänzerin war dabei.

Der Fall ging als «Parentopoli» in die Geschichte ein, das hört sich nur nett an: Es ist die Kombination aus den Wörtern Verwandte und Korruptionsskandal. Das Unternehmen wird seither mit einem Bancomaten verglichen: Jeder zieht aus ihm raus, was er nur rausziehen kann. Das war immer so, unter rechten wie unter linken Stadtregierungen, und die Fünf Sterne, die Rom jetzt verwalten, sind nicht besser. Alemanno aber trieb die alte Geschichte auf die Spitze. Atac gehört wohl zu den ­unseligsten Verkehrsbetrieben Europas. Ja, der ganzen Welt. Das sagen wenigstens die Römer selbst, und die haben mittlerweile ein ziemlich gutes Gefühl für solche Dinge. Atac ist die Chiffre für einen bitteren Scherz.

Zum Glück haben die Römer auch die nötige ­Ironie, um mit den Alltagsmühen, die ihnen der ­Betrieb beschert, einigermassen klarzukommen. Nachdem der 63er ausgebrannt war, schrieb die römische Zeitung «La Repubblica»: «Rom ähnelt immer mehr Caracas, bei allem Respekt für Caracas.» Es war ja weiss Gott nicht das erste Mal, dass ein Bus in Flammen aufging. In den vergangenen zwei Jahren haben fünfzig Busse gebrannt. Meist waren Passagiere an Bord, schwer verletzt wurde aber niemand. Die häufigsten Gründe: Probleme mit dem Motor, mit den Ölschläuchen oder Kurzschlüsse in der Kühlanlage. Es wurde schon vermutet, es könnte sich um Sabotage handeln, die Ermittlungen der Justiz ergaben jedoch nichts.

In den vergangenen zwei Jahren haben fünfzig Busse gebrannt.

Die irrwitzige Häufung lässt sich viel einfacher erklären: Der Betrieb ist pleite. Eigentlich sollte es ihn gar nicht mehr geben. 1,4 Milliarden Euro Schulden hat er mittlerweile angehäuft, auch wegen «Parentopoli». Alle Versuche, den Betrieb zu reformieren oder zu privatisieren, zerbrachen am Widerstand der Gewerkschaften, die bei jeder Gelegenheit zum Streik aufrufen. Immer knickt die Politik ein. Allein in den vergangenen acht Jahren wurde zwölfmal der Chef ausgewechselt, einmal holte man sogar einen Verwalter aus Mailand, der dort den Verkehrsbetrieb geleitet hatte. Alle scheiterten. Ende Mai soll nun ein Gericht entscheiden, ob Atac ganz aufgelöst wird, oder ob es einen Konkursvergleich gibt. Dann müssten die Steuerzahler wieder für die Rettung aufkommen. Im vergangenen Jahrzehnt verpufften so schon sieben Milliarden Euro.

Für Ersatzteile reicht das Geld schon lange nicht mehr aus. Und da die Flotte der Busse, der Trams und der Wagen der Metro die älteste ist in ganz Europa, klappern diese Busse, Trams und Wagen der Metro halt ächzend ihrem Tod entgegen. Mit ­lockeren Schrauben, undichten Dichtungen, ohne Wartung. Von den insgesamt 2100 Fahrzeugen und Zügen von Atac stehen derzeit 700 im Depot, ausrangiert, ein Drittel also. Dazu gehört auch eine Flotte von kleinen Elektrobussen, die bis vor einigen Jahren das historische Zentrum bedient hatten. Die Linien 116, 117 und 119 gehörten zu den populärsten überhaupt. Dann wurden sie plötzlich aufgelöst, ohne Ankündigung, weil Atac keine Ersatzbatterien mehr kaufte. Auf den Schildern an den Haltestellen sind sie noch immer aufgeführt, samt Angabe zur Frequenz ihrer Fahrten in Minuten. Sie rosten nun irgendwo in einem traurigen Lager vor sich hin.

Andere Busse hätten es verdient, dass sie auf der Stelle verschrottet würden. Doch sie fahren noch. Manchmal sitzt man im Bus und hofft eine Fahrt lang, dass einem die Decke, die sie mit Klebband festgemacht haben, beim wilden Ritt über Kopfsteinpflaster und Schlaglöcher nicht auf den Kopf kracht. Kommt auch fast täglich vor. Wenn es regnet, regnet es auch schon mal rein. Wenn es richtig heiss ist, und das ist eine heilige Konstante, fällt die Klimaanlage aus. Dann drängt man sich am besten ganz nahe an diese schmalen Fensterschlitze, die einen Hauch warme Luft hereinlassen.

Natürlich, die Linien 64 und 40, die die Pilger und Touristen vom Bahnhof Termini zum Petersplatz bringen, sind in der Regel modern. Die Stadt kann es sich ja schlecht leisten, ihre wichtigste Kundschaft zu vergraulen. Bei den Einheimischen nimmt man das recht locker in Kauf. Wer nicht unbedingt muss, der nimmt keine «mezzi». Die Quote der Nutzer liegt bei 29 Prozent, es sind fast nur Schüler und Studenten, die weder Minicar noch Mofa fahren, Reinigungsfachkräfte aus den Philippinen, ältere Menschen, im Winter sind noch Obdachlose dabei, die etwas Wärme suchen. In keiner anderen grossen Hauptstadt Europas ist die Nutzungsrate tiefer. Der ganze Rest der Römer ist auch zur Rushhour privat unterwegs, unbeirrbar, trotz Stunden im Stau. Da es nur auf wenigen grossen Verkehrsachsen exklusive Buslinien gibt, die auch als solche respektiert werden, kommen die Busse kaum vom Fleck. Auch dazu gibt es Zahlen, es sind keine guten. Das Durchschnittstempo der Busse in Mailand, der Rivalin im Norden, jedenfalls ist höher.

«Real time» – sozusagen

Natürlich würde ein besseres U-Bahn-Netz den Verkehrsfluss etwas beschleunigen. Doch beim Graben neuer Strecken stösst man ständig auf den prächtigen Nachlass der Ahnen, auf Schätze aus dem antiken Rom, die alle ausgegraben und gepflegt gehören. Und so kommt man einfach nicht vorwärts. Sechzig Kilometer in siebzig Jahren – das reicht nirgends hin. Strassenbahnen wären viel gescheiter. Früher gab es in Rom Tramlinien kreuz und quer, dann fiel die Strassenbahn fatalerweise aus der Mode, übrig geblieben sind sechs Linien. Neuerdings werden sie ein bisschen ausgebaut. Den Grossteil des kollektiven Transports aber besorgen Busse. Wenn sie denn kommen.

«Ma passa?», ist die häufigste Frage, die man an den Haltestellen hört – und selbst stellt: Kommt hier noch ein Bus vorbei? In dieser Frage schwingt natürlich schon die Vermutung mit, dass er eben nicht kommt. Nie. Oder viel zu spät und dann so voll ist, dass niemand mehr reinpasst. Oder dass nach langer Wartezeit drei Busse derselben Linie gleichzeitig kommen, weil, und das ist die gängigste Theorie von allen, die Herrschaften Chauffeure an der Endstation zusammen Kaffee getrunken haben. Überhaupt, die Fahrer: Sie haben einen schrecklichen Ruf, freilich nicht alle zu Recht. Sie gelten als Machtlobby, als arrogante Kaste, der kein Grund zu frivol ist, nicht zur Arbeit zu erscheinen. Jeden Tag fallen in Rom Hunderte Fahrten aus, die eigentlich auf dem Fahrplan stehen.

Seit einiger Zeit gibt es eine App für die Fahr­zeiten, «Real time», der vertraut man aber nicht so leicht. Eher schickt man eine Kurznachricht an die Dienststelle, die meist ziemlich schnell antwortet. Eine Konversation verläuft etwa so: «Wann kommt der H – Via Arenula, Ecke Piazza Cairoli?» – «Noch zwei Haltestellen, dann ist er dort.» Zehn Minuten später: «Und jetzt?» – «Drei.» Einer fiel wohl aus. Oder brannte.

(Tages-Anzeiger)