Di Maio tritt als 5-Sterne-Parteichef zurück

Der italienische Aussenminister Luigi Di Maio werde dies noch an diesem Mittwoch mitteilen, sagte ein ranghoher 5-Sterne-Vertreter. Mehrere Tageszeitungen berichteten, Di Maio werde seinen Rückzug am Nachmittag auf einem Parteitreffen erklären. Di Maio und sein Sprecher lehnten eine Stellungnahme ab.

Di Maio war zuletzt in den eigenen Reihen zunehmend in die Kritik geraten. Viele 5-Sterne-Anhänger werfen ihm vor, sich in der Regierung mit den Sozialdemokraten zu sehr auf Kompromisse einzulassen. 2018 hatten die 5 Sterne bei der Parlamentswahl 33 Prozent der Stimmen erhalten. Seitdem ist die inzwischen tief zerstrittene Partei jedoch in Umfragen auf zuletzt nur noch etwa 15 Prozent abgestürzt. (step/sda)