Die Kunst des rechtzeitigen Rücktritts

Die Werke des spanischen Jesuiten Baltasar Gracián (1601-1658) empfehlen sich als Pflichtlektüre für Spitzenkräfte. Führungspersonal, in Wirtschaft, Sport und besonders Politik, hat oft mehr Mühe mit dem Aus- als mit dem Aufstieg. «Nicht abwarten, dass man eine untergehende Sonne sei», riet Gracián in seinem «Orakel der Weltklugheit». Es ist, so wusste er, «eine Regel der Klugen, die Dinge zu verlassen, ehe sie uns verlassen».

Doch so richtig diese Einsicht ist, so wenig wird sie beherzigt. Wenn wir den Blick auf die politischen Anführer konzentrieren, finden sich in der Geschichte nicht sehr viele Beispiele eleganten Abgangs. George Washington, der Gründerpräsident der USA, hatte schon gezögert, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren; eine dritte wollte er sich, mit 64 und angesichts einer zunehmend zänkischen Szenerie in der damaligen Hauptstadt Philadelphia, nicht antun.

Der britische König George III – zu dessen Untertanen auch der Kolonialoffizier Washington gezählt hatte, bevor er sich in der amerikanischen Revolution gegen seinen obersten Dienstherrn erhob – soll zur angekündigten Absicht des Präsidenten, sein Amt aus freien Stücken weiterzureichen, bemerkt haben: «If he does that, he will be the greatest man in the world.» Das Zitat ist nicht ganz gesichert, aber dennoch ein Leckerbissen.

Plante nie eine zweite Amtszeit: Nelson Mandela. Foto: Keystone

Nelson Mandela, die Symbolgestalt des modernen Südafrikas, und Papst Benedikt XVI. traten ebenso mit Grazie zurück, wenngleich beiden das fortgeschrittene Alter den Entscheid erleichterte. Ein exotischeres Beispiel ist Bhutans König Jigme Singye Wangchuk, der 2009 mit erst 51 Jahren zurücktrat und die Amtsgeschäfte seinem Sohn übergab (nachdem er während seiner Zeit auf dem Thron den Übergang von der absoluten zur konstitutionellen Monarchie vollzogen hatte).

Der Faktor Überdruss

Die Liste der Sesselkleber ist länger. Autoritäre Herrscher bezahlen ohnehin einen Preis: Sie müssen bleiben, noch wenn sie sich auf ihre Güter (die sie in der Regel zusammengegaunert haben) zurückziehen möchten, denn die Nachfolger könnten Ungnade walten lassen. Simbabwes Tyrann Mugabe war das Gegenbeispiel zu Nachbar Mandela; jetzt ist er ein Edelgefangener seiner kaum besseren Nachfolger. Der türkische Machthaber Erdogan ist drauf und dran, sich unabwählbar zu machen; eine unabhängige Justiz müsste sich für ihn interessieren. Russlands Putin darf 2024 nicht wiedergewählt werden – wetten, dass eine kreative Lösung gefunden wird?

China schien einen zwar nicht demokratischen, doch immerhin technokratischen Pfad einzuschlagen. 2002 wurde die «vierte Generation» der kommunistischen Führerschaft eingesetzt (u. a. Hu Jintao), die für zehn Jahre regieren sollte und dann 2012 auch abgelöst wurde durch die fünfte (Xi Jinping). Xi hat nun die Amtszeitbeschränkung aufheben lassen; der kluge Generationsturnus, der 2022 fällig wäre, ist somit infrage gestellt.

Nicht in der Natur der Sache – vielmehr gegen sie – ist die Sesselkleberei in repräsentativen Demokratien. Der grosse Winston Churchill etwa machte den Fehler, 1951 nochmals Premier zu werden, 77 Jahre alt, kränklich und ohne Aussicht auf weiteren Ruhm. Konrad Adenauer wurde 1949 mit 73 Jahren Kanzler. Er war zwar ein Glücksfall für die junge Bundesrepublik, doch mussten ihn seine Unionsfreunde aus dem Amt drängen, als er 87 war. Helmut Kohl wäre besser beraten gewesen, schon zu den Bundestagswahlen 1994 nicht mehr anzutreten (nach zwölf Amtsjahren), sondern als Pater Patriae in Würde, staatsmännisch und selbstbestimmt die Bühne zu verlassen. Er gewann diese Wahl, brachte danach nicht mehr viel zustande und beging den Faux pas, 1998 nochmals ins Feld zu ziehen. Gerhard Schröder siegte, Kohls Karriere endete mit einer bitteren Niederlage. Schröder wiederum wollte 2005 die Wahlpleite der SPD erst nicht anerkennen und beschädigte so seinen Ruf.

Hätte sich besser früher zur Ruhe gesetzt: Altkanzler Helmut Kohl (l.), 1976 in Bonn. Foto: Keystone

Nicht selten überschätzen demokratisch gewählte Spitzenpolitiker ihre Unersetzlichkeit – halten sich gar, antidemokratisch, für «alternativlos». Dagegen unterschätzen sie den Faktor Überdruss. In der Epoche der («sozialen») Massenmedien geht den Leuten das ewiggleiche Gesicht, die stets gleiche Sprache irgendwann auf den Geist. Die da unten spüren besser als die da oben, dass nach zehn, zwölf Jahren nichts Frisches mehr kommt. Führende Politiker, selbst erfolgreiche und charismatische, erleben ganz einfach den Auto-Zyklus, vom Neuwagenkauf bis zur Verschrottung: Erst wirkt der Reiz des Unbekannten, dann die Verlässlichkeit des Vertrauten, hernach die Gleichgültigkeit gegenüber dem Gewohnten, schliesslich die Langeweile am Ausgeleierten.

Nun lässt sich einwenden, die Wähler hätten es alle paar Jahre selbst in der Hand, für eine Blutauffrischung zu sorgen. Das tun sie ja gelegentlich auch, doch in vielen parlamentarischen Demokratien sind Beharrlichkeitsmomente eingebaut: etwa starke, reiche Parteiorganisationen, die Top-down gesteuert werden. Der aufgrund von Loyalität und Opportunität zugeteilte Listenplatz sichert den Parteisoldaten im Parlament die Wiederwahl (manche sind während Jahrzehnten Abgeordnete - zu wessen Vorteil?). Oben regiert eine kleine Kaste, und das Alphatier bemüht sich, Rivalen niederzuhalten. Unten wiederum wird Stabilität geschätzt und dafür mitunter Stagnation in Kauf genommen.

Das oberste Ziel der meisten Politiker, vor allem der bereits etwas warmgehockten, ist die eigene Wiederwahl. Das ist ein Anreiz zu kurzatmiger Politik, zu Wählerkauf im Hinblick auf die durchaus materieller Gründe wegen ersehnte Bestätigung. Der Wechsel von Regierung zu Opposition muss daran nichts ändern, weil das Verhaltensmuster sich ähnelt. Das geht irgendwann an die nationalen Ressourcen, auch an diejenigen des Wählervertrauens in die Demokratie überhaupt.

Radikalkuren wie vergangenes Jahr in Frankreich sind rar. Die Franzosen, die zwischen monarchistischen und revolutionären Reflexen pendeln, guillotinierten ein ganzes Politiker-Establishment, querbeet. Emmanuel Macron vernichtete mit seiner neuen Partei das sozialistische Lager ganz und das gaullistische beinahe.

Peinliche Posse in Berlin

Aktuell bietet Deutschland Anschauungsunterricht für mangelhafte Rücktrittskultur. Die «ewige» Kanzlerin Angela Merkel quält sich - nach einer Wahlniederlage, der Union, bloss, dass auch die SPD verlor - mit einer Koalition der Unwilligen durch ihr 13. Amtsjahr. Sie wird es nicht leicht haben, Kohl (16 Jahre) oder nur schon Adenauer (14 Jahre) einzuholen - wozu eigentlich auch? Verschleisserscheinungen sind unübersehbar. Das gilt genauso für ihren «Partner» von der CSU, den in Sachen Demission auch nicht eben stilsicheren Horst Seehofer.

Andere Fälle von schlechtem Gespür sind Spaniens Premier Manuel Rajoy oder die britische Regierungschefin Theresa May. Rajoy hatte sein Land zwar im Gefolge der Wirtschaftskrise wieder auf Wachstumskurs gebracht, wirkte dann aber ausgelaugt; Anfang Juni stürzte ihn die Linke. May plagt sich mit dem Brexit ab und hat sich mit unnötigen Unterhauswahlen geschwächt. Manche Parteifreunde dürften das Messer wetzen.

Hat bisherige Tiefpunkte nicht als Grund für einen Rücktritt verstanden: Theresa May. Foto: Keystone

«Man wisse, aus seinem Ende selbst sich einen Triumph zu bereiten», schrieb Gracián. Das setzt Geschmack und Souveränität voraus; weil es daran vielen fehlt, helfen Regeln. Donald Trump wird allerspätestens 2025 das Oval Office räumen müssen: Die Verfassung beschränkt die Amtszeit auf höchstens zwei Perioden. Was George Washington vorgelebt hatte, praktizierten bis Franklin Delano Roosevelt, der vier Mal gewählt wurde, alle seine Nachfolger (Theodore Roosevelt kandidierte für eine dritte Periode, jedoch vergebens). Nach FDR wurde die Verfassung angepasst.

Das wäre, zur Abwechslung, eine sinnvolle Volksinitiative für die Schweiz: höchstens drei Amtszeiten für Bundesräte. Auch weil dem Land die läppische Medienhysterie erspart bliebe, wenn mal ein Magistrat andeutet, nicht bis ans Lebensende in Bern dienen zu wollen.

