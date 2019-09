Rolf Seelmann-Eggebert, wissen Sie, wie oft Sie der Queen schon die Hand geschüttelt haben?

Sie meinen, wie oft sie mir die Hand gereicht hat? Ich glaube, um die zwanzig Mal. Bei Staatsbesuchen gibt es diese Defilees. Wenn man bei der Queen angekommen ist, wartet man, bis sie einem ihre Hand entgegenstreckt. Man ist gut beraten, ihre Hand nicht fest zu packen, sondern sie nur zart zu halten.

Überhaupt die Hand zu geben, ist für die Königin schon ziemlich volksnah, oder?

Früher hat sie nicht die Hand gegeben. Aber früher haben Monarchen bei Staatsbanketts auch das Besteck auf den Teller geknallt, wenn sie fertig waren, und dann mussten alle aufhören zu essen. Die Queen isst heute immer betont langsam.

Ist sie nahbarer als früher?

Die Queen hatte lange nur zwei Gesichtszüge im Angebot: ihren strengen Paradeblick und das etwas nettere Gesicht, wenn ihr ein Kind Blumen überreichte. Ich kann das verstehen: Sie wollte keinen Fehler machen. Ihr Onkel hatte seinem Land die Krone vor die Füsse geworfen, weil er eine geschiedene, amerikanische Schauspielerin heiraten wollte. Nachdem Elizabeth Königin geworden war, fand jedes Essen unter dem Blickwinkel statt: Habe ich etwas falsch gemacht? Sie bemühte sich, die Monarchie würdevoll zu vertreten. Heute lacht sie öffentlich und ist sehr humorvoll.

Auch mal lächeln: Die Königin auf Staatsbesuch in Nordirland. Foto: Keystone

Wenn Ihnen die Queen die Hand beim Staatsbesuch gibt, was sagt sie denn?

Tut mir leid, das darf man nicht sagen. So ist die Regel. Aber ich habe gesündigt...

Erzählen Sie!

Als in Berlin die neue britische Botschaft eröffnet wurde, dieser moderne Bau, kam die Queen an der Gruppe vorbei, in der ich gerade stand. Da hat mich der Hafer gestochen, und ich sagte: «Majestät, wir wüssten so gerne, was der Prince of Wales von dieser Architektur hält.» Charles ist ja ein Kritiker moderner Bauten. Sie drehte sich um zu mir, mit einem Blick, den ich kaum anders beschreiben kann als absolut ungläubig, und sagte frostig: «He isn’t here, is he?»

Das hört sich jetzt aber nicht nach einer dramatischen Verfehlung an.

Das mag sein, aber wer mit Königs­häusern zu tun hat, muss sich um­gewöhnen. Da gelten andere Regeln. Meine Frage kam gar nicht gut an und erst recht nicht, dass ich davon erzählt habe.

Alle haben kapiert, dass Nähe wichtig ist. Das Volk kann jederzeit sagen: Die wollen wir nicht mehr.

Sie gibt keine Interviews, heisst es.

Nein, und ich würde ihr auch nicht raten, mit 93 Jahren noch damit anzufangen.

Warum nicht?

Warum sollte sie? Das birgt immer die Gefahr, dass etwas falsch verstanden wird. Ich habe nie nach einem Interview mit der Queen gefragt. Es ist sinnlos.

Aber Sie sind doch eng mit den Royals.

Es ist nicht so, wie manche sich das vorstellen, dass ich im Buckingham-Palast anrufe, und dann öffnen sich die Türen. Ein Palast ist streng hierarchisch organisiert. Wer nicht freundlich beim Presseoffizier nachfragt, kriegt gar nichts. Wer freundlich nachfragt, kriegt vielleicht etwas.

Sie sind der einzige Journalist, der Interviews in allen zehn europäischen Häusern des Hochadels geführt hat. Haben Sie freundlicher als andere nachgefragt?

Ich habe vielleicht freundlicher berichtet. Nein, das ist das falsche Wort. Besser ist: Ich habe seriöser berichtet als andere.

Ein wenig stolz sind Sie darauf, oder?

Ich hatte immer den Ehrgeiz, Tore, die als verschlossen gelten, zumindest einen Spalt weit zu öffnen. Was in manchen Blättern gedichtet wird, ist abenteuerlich, das gibt es bei mir nicht. Vielleicht habe ich auch darum Mitte der Achtziger ein Interview mit Prinzessin Anne bekommen, das erste, das ich mit einem Royal geführt habe. Sie war eine engagierte Reiterin, aber alle berichteten nur, wie sie mit ihrem schönen weissen Gewand in den Modder flog. Ich sprach mit ihr sehr ernsthaft über ihren Sport, das fand ich angemessener – sie auch. So wurde Anne mein Türöffner zu den Windsors.

Hoch zu Pferd: Prinzessin Anne in einer Jagdgesellschaft in England im November 2004. Foto: Keystone

Hat sich das strenge Protokoll in den Königshäusern geändert?

Es gibt nie «die Königshäuser». Aber allgemein gesprochen gab es lange Zeit Leute, die gesagt haben: Rutsch mir den Buckel runter, ich werde sowieso König. Heute machen die jungen Leute eine Ausbildung, gehen zu den Vereinten Nationen, und ihre militärische Station machen sie auch. Die Kronprinzessinnen und Kronprinzen sind so gut vorbereitet auf ihr Amt, wie es keiner zuvor gewesen ist. Und alle haben kapiert, dass Nähe wichtig ist. Das Volk kann jederzeit sagen: Die wollen wir nicht mehr.

Die Monarchie lebe vom Mysterium, befand 1867 der englische Staatsrechtler Walter Bagehot. Er warnte davor, «das Tageslicht in die Magie des Königtums eindringen zu lassen». Gilt das heute noch?

Wenn man zu viel von einem Königshaus weiss, ist es nicht mehr so interessant, der Nimbus ist gleich dahin, wenn man den Royals näherkommt, glauben Sie mir. Warum zahlen für etwas, das sich vom Volk nur noch durch Privilegien unterscheidet? In Norwegen durfte Kronprinz Haakon die alleinerziehende Mette-Marit heiraten, in Dänemark musste der Mann von Königin Margrethe dagegen weiter einen Schritt hinter ihr laufen, obwohl Henri selbst adelig war. Das hat ihm nie gefallen. So werden Dinge beibehalten, obwohl man sie leicht abschaffen könnte – und andere nicht.

Interessante Widersprüche.

Diese Mischung macht Königshäuser interessant. Ein Museum, das bewohnt ist, ist interessanter als ein unbewohntes Museum.

«Dann habe ich mich einfach ‹Königsfritze› genannt. Selbstironie schafft Distanz.»

Seit vierzig Jahren findet im Fernsehen keine königliche Hochzeit oder Thronbesteigung ohne Sie statt.

Ich bin da so hereingerutscht, als ich Korrespondent in London wurde. Thatcher, die Gewerkschaftsstreiks, Nordirland, das waren meine Themen. Dann wurde Prinz Charles 30 Jahre alt, und es sollte ein Porträt geben. So fing das an. Ich war nie Monarchist, und ich werde nie einer sein. Mein Herz hängt an Afrika und an den Menschen in Afrika. Aber als ich nach Jahren in England wieder zurück nach Afrika wollte, hörte ich im Sender: Das geht nicht! Alle kennen dich als den «Königsfritzen».

Sie haben mit Ihrer Tochter Adele Ihre Memoiren verfasst. Ihre Schilderungen aus Afrika sind bedrückend.

Es ist viel schwieriger, einen Film über Biafra zu machen, als einen Film über Diana. Und es geht mir natürlich näher, wenn ich Menschen hungern und sterben sehe, als wenn eine goldene Kutsche an mir vorbeifährt. Darum habe ich so berichtet, dass das Elend den Leuten unter die Haut geht.

Später wurden Sie dann für besonders zuckrige Bilder aus Königshäusern bekannt. Hat Sie dieses Image gestört?

Die Frage hat mich lange beschäftigt. Dann habe ich mich einfach selbst «Königsfritze» genannt, auch, um meinen Kritikern entgegenzukommen. Die Selbstironie sollte ein wenig Distanz schaffen. Der britische Boulevard berichtet oft rau über die Royals. Ich wollte anders berichten, historischer. Also habe ich den Tratsch gelassen. Bisschen blöd, oder? Ich weiss, dass Kollegen über mich gesagt haben: Der spinnt.

Hat es Ihnen Türen geöffnet, dass Sie so verlässlich taktvoll berichtet haben?

Wenn man einige Interviews geführt hat, bekommen sie es in den Königshäusern natürlich mit. Das erste Interview mit Charles habe ich über dessen Tante aus dem Haus Hannover bekommen, sie fand meine Sendungen gut.

Wie ist Prinz Charles denn so?

Interessiert an vielen Dingen und humorvoll. Zum ersten Interview zog ich extra einen neuen Tweedanzug an. Es war Hochsommer, und Charles machte Witze, weil ich schwitzte. Wie nahe wir uns gekommen sind, zeigt, dass er sich hingesetzt hat und einen fünf Seiten langen Brief geschrieben hat, als mein Sohn Florian 1997 einen Unfall hatte, seither ist er querschnittsgelähmt. Es war eine harte Zeit für die ganze Familie, und es hat mich gerührt, dass Prinz Charles so mitfühlend war.