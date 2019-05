Die Stunde des Superzeugen

Noch ist es eine dünne Hoffnung, ein Lüftchen nur. Aber in dieser traurigen und rätselhaften Geschichte ist jedes Indiz ein kleiner Sieg. Für die trauernden, fragenden Eltern. Und für Italien.

Mehr als drei Jahre nach dem Foltertod von Giulio Regeni, einem jungen italienischen Doktoranden von der Uni­versität Cambridge, der in Kairo forschte und wahrscheinlich vom ägyptischen Geheimdienst getötet wurde, kommt endlich Bewegung in die Ermittlungen. Jedenfalls hegt man diese Hoffnung in Italien. Die grossen Zeitungen «Corriere della Sera» und «La Repubblica» berichteten am Sonntag, dass sich ein Zeuge bei den Anwälten der Familie gemeldet habe. Sie nennen ihn einen «super testimone», einen Superzeugen.

Dessen Aussagen sind derart brisant und offenbar plausibel, dass die römische Staatsanwaltschaft, die den Fall behandelt, ein neues Rechtshilfegesuch nach Ägypten schickte. Ob die Ägypter darauf eingehen, ist fraglich. Bisher sträubten sie sich immer, den Italienern zu helfen. Sie hielten Informationen zurück, zerstörten die Aufnahmen von Überwachungskameras, und sie legten einen Haufen falscher Fährten.

Ein Tischgespräch

Der «Superzeuge» erzählte den Ermittlern von einer Begebenheit, die sich im Sommer 2017 an einer internationalen Sicherheitskonferenz in einem afrikanischen Staat zugetragen haben soll, anderthalb Jahre nach dem Mord also. Ein Tischgespräch, bei dem die Rede auf den «italienischen Jungen» kam. Regeni war 28 Jahre alt, als er starb.

Ein ägyptischer Geheimdienstagent, dessen Name der Zeuge auf einer Visitenkarte abgelesen hat, habe einem Kollegen aus einem anderen arabischen Land im Detail dargelegt, wie sie in Ägypten die politische Opposition bekämpften und wie sie bei dieser Arbeit auch auf Regeni gestossen seien. «Wir dachten, er sei ein britischer Spion», sagte der Agent offenbar.

Sie beschatteten ihn, hörten sein Telefon ab. Am 25. Januar 2016 beschlossen sie, Giulio Regeni zu fassen. Der 25. Januar ist ein zentrales Datum der neueren ägyptischen Geschichte, an diesem Tag jährt sich jeweils der Beginn des Aufstands gegen das Langzeitregime von Hosni Mubarak, die Revolution auf dem Tahrir in Kairo. Auch an diesem fünften Jahrestag waren Grosskundgebungen geplant. Und wieder sollte nicht nur das Ende Mubaraks begangen werden, der Triumph, sondern auch die Ernüchterung. Seitdem der frühere Armeechef Abdel Fattah al-Sisi die Macht übernommen hat, fühlt sich wenigstens ein Teil der Aufstandsgeneration betrogen um ihre Revolution.

Verliebt in Ägypten

Giulio Regeni wollte am Abend an der Geburtstagsfeier eines Freundes teilnehmen, einige Metrostationen entfernt nur von seiner Wohnung. Ganz ruhig war er nicht. Es waren in den Wochen zuvor kuriose Dinge passiert. Für seinen Doktortitel recherchierte er die Rolle der unabhängigen, politisch relevanten Gewerkschaft der Strassenhändler, interviewte ihre Vertreter, nahm an ihren Versammlungen teil. Er war beeindruckt von ihrer Energie, dieser Leidenschaft. Regeni sprach Arabisch, er war verliebt in Ägypten.

Eine britische Stiftung überwies ihm 10'000 Pfund, mit denen er entweder seine Recherchen finanzieren oder Projekte der Gewerkschaft unterstützen konnte. So war das abgemacht. Einer der Führer des Verbands, der vor allem am Geld interessiert gewesen sein soll, ging zur Polizei und schwärzte Regeni dort an. Offenbar hatten sich die beiden über das Geld gestritten. Regeni fühlte sich beobachtet, einmal näherte sich ihm eine Frau und fotografierte ihn. Regeni hatte auch erfahren, dass sein Telefon abgehört wurde.

Um 19.41 Uhr verliess er seine Wohnung. Seiner Freundin textete er noch: «Ich gehe jetzt raus.» Dann war er weg. Das letzte Signal seines Handys ortete man später in der U-Bahn-Station ganz in der Nähe seiner Wohnung. Giulio Regeni verschwand, scheinbar spurlos. Zehn Tage später fand man ihn tot in einem Graben bei der Ausfallstrasse nach Alexandria: nackt, mit gebrochenem Hals und zerborstenen Zähnen, mit Blutergüssen im ganzen Gesicht.

Zunächst hiess es, Regeni sei wohl bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Italiener obduzierten die Leiche, und da war schnell klar, dass er misshandelt worden war. Aber von wem? Und warum? Nun behaupteten die Ägypter, Regeni sei Opfer einer kriminellen Bande geworden, die Ausländer entführte und ausraubte – vier Männer insgesamt.

Es ist ein Dilemma: Rom soll Kairo bedrängen. Doch ist die Wirtschaft nicht wichtiger?

Man habe die persönlichen Dokumente von Regeni im Versteck der Bande gefunden: die Identitätskarte, den Ausweis der Universität. Die vier Männer? Die seien jetzt alle tot. Die Polizei habe sich mit ihnen ein Gefecht geliefert. So konnten sie auch nicht befragt werden. Später kam heraus, dass der angebliche Chef der Bande zur Tatzeit gar nicht in Kairo war, sondern in einem Dorf hundert Kilometer von der Hauptstadt entfernt.

Mit jeder Ungereimtheit, jeder neuerlichen Irreführung aus Kairo festigte sich in Italien die Überzeugung, dass Regeni vom zivilen Geheimdienst, der National Security Agency, getötet wurde. Weil er sich zu intensiv mit ägyptischen Angelegenheiten beschäftigte. Und wohl auch deshalb, weil er gefährlich viel davon verstand.

Nach langem Drängen brachten die Italiener die Ägypter dazu, dass man ihnen die Listen mit den Namen und Telefonnummern aushändigte, die Regeni und der enttäuschte Gewerkschaftsführer in den Wochen vor der Tat angerufen hatten. Dank dieser Register konnte die römische Staatsanwaltschaft fünf Offiziere der National Security identifizieren, von denen sie glaubt, sie seien in den Mord an Regeni verwickelt. Einer von ihnen ist der Agent aus dem Tischgespräch an der Sicherheitskonferenz, der Regeni für einen britischen Spion gehalten haben soll.

«Wir mussten ihn schlagen»

«Wir haben dann beschlossen, ihn zu fassen», sagte er offenbar. «Ich war dabei, wir luden ihn in den Wagen und mussten ihn schlagen, ich selbst schlug ihn mehrmals ins Gesicht.» Das passt natürlich alles perfekt zur italienischen These. Zu perfekt? Und warum redet der «Superzeuge» erst jetzt?

Die römischen Ermittler vertrauen ihm offenbar. Er soll ihnen so viele Einzelheiten genannt haben über die Szene zu Tische, dass es zumindest einfach wäre, zu überprüfen, ob der Agent tatsächlich an dieser Konferenz teilgenommen hat und wem er da von der Entführung und den Schlägen erzählte. Sofern die Ägypter wollen. Eine dünne Hoffnung ist das. Aus Protest über die störrischen ägyptischen Behörden zog Rom 2016 seinen Botschafter aus Kairo ab. Eineinhalb Jahre blieben die Italiener hart, dann kam ein neuer Botschafter. Als der sein Amt antrat, sagte Italiens damaliger Aussenminister Angelino Alfano, Ägypten sei ein «unausweichlicher Partner». Realpolitik, für einmal ganz offen eingestanden.

Die Interessen von Eni

Als südlicher Nachbar am Mittelmeer, dieser Kreuzung von Kulturen und Religionen, ist Ägypten zunächst einmal geostrategisch wichtig für Italien. Sind die Machtverhältnisse in Kairo stabil, ist gleich auch der ganze Raum etwas stabiler. Und auch wenn diese Macht den demokratischen Standards des Westens spottet, sieht man das in Europa mittlerweile wieder ganz pragmatisch, realpolitisch eben.

Die Ägypter spielen auch eine gewichtige Rolle im neu aufgeflammten Konflikt in Libyen, sie unterstützen nämlich den Feldherrn aus dem Osten des Landes, General Khalifa Haftar, während die Vereinten Nationen an der Seite der Einheitsregierung in Tripolis stehen. Von der Stabilität Libyens wiederum hängt ab, wie sich die Migrationsströme über das zentrale Mittelmeer entwickeln.

Wichtig ist Ägypten für Italien auch wirtschaftlich. Eni, der italienische Energiekonzern, hat vor der Mittelmeerküste Ägyptens zwei grosse Gasvorkommen entdeckt. Bis 2022 will man zehn Milliarden Euro investieren. Waffengeschäfte haben die Italiener auch laufen. Da mag man nicht so wählerisch sein, wenn es um das Wesen der Staatsspitze geht.

Austausch von Höflichkeiten

Italiens Premier Giuseppe Conte hat Sisi nun offenbar gebeten, das neue Rechtshilfegesuch ernst zu nehmen. Wie nachdrücklich er das tat, ist nicht überliefert. Conte steckt in einem Dilemma.

Die italienische Bevölkerung fordert nach einem härteren Drängen auf Wahrheit, schon lange. Ausserdem wurde im Abgeordnetenhaus soeben eine parlamentarische Ermittlungskommission zum Mordfall Regeni eingerichtet. Zwanzig Mitglieder zählt das Gremium, es soll alles zusammentragen, was es gibt, um «die Täter zu finden und die Umstände des Todes nachzuzeichnen». Das ist der Arbeitsbeschrieb. Conte sagte kürzlich, er werde nicht eher Frieden finden, bis endlich Klarheit und Gerechtigkeit herrsche.

Doch er kann es sich schlecht leisten, sich mit Sisi anzulegen, schon gar nicht frontal. Nachdem Italien damals den Botschafter abberufen hatte, waren die Franzosen schnell zur Stelle, um sich als neuen Handelspartner zu empfehlen, etwa für Waffengeschäfte. Das soll nicht mehr vorkommen. In jüngerer Vergangenheit tauschten Italien und Ägypten wieder Höflichkeiten aus, allem Protest wegen der Causa Regeni zum Trotz.

Der Kampf der Eltern

Die Eltern kämpfen dafür, dass die Geschichte ihres Sohnes nicht vergessen geht, dass die Wahrheitssuche nicht einschläft. Das gelbe Banner mit seinem lächelnden Gesicht und dem Spruch «Verità per Giulio Regeni» hängt an Rathäusern engagierter Bürgermeister, es ist zum Symbol für betrogene Gerechtigkeit geworden. Man sieht es an jeder Gewerkschaftsdemo und an den Kundgebungen zum Gedenken an den jungen Mann mit der Leidenschaft für Ägypten, die grössten finden am Jahrestag seines Verschwindens statt. Dem 25. Januar.

