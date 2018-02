Die Vatikanerin

Es gibt Karrieren, die haben das Zeug zum strahlenden Symbol. Die Römerin Barbara Jatta legt eine solche Laufbahn hin. Vielleicht steht sie sogar für den Anfang einer kleinen Revolution, zumal für die merkwürdigen Verhältnisse ihres Arbeitsumfelds. Seit einem Jahr ist die 55-jährige Kunsthistorikerin Direktorin der Vatikanischen Museen, einer der wichtigsten und grössten Kunstsammlungen der Welt, in einer Liga mit dem Louvre in Paris und dem Metropolitan von New York. Sechs Millionen Besucher im Jahr, und es werden immer mehr. Es drängt sie alle mit schier ungezügelter Macht zur Sixtinischen Kapelle, unter die so wunderbaren wie gefährdeten Deckenmalereien von Michelangelo. Die Massen belasten die Sixtina, alles bleibt hängen: Schweiss, Haare, Staub. Jatta hat zehn zusätzliche Leute angestellt, die dort ständig putzen.

Es ist dennoch ein toller Job, den der Papst ihr da anvertraut hat. Sie selber spricht von einer «schönen Last», einem «ständigen Spagat» zwischen Bewahren und Erneuern und von einem «Privileg».

Barbara Jattas Beförderung war aber vor allem eine Premiere. Nie zuvor in der mehr als 500 Jahre alten Geschichte der päpstlichen Museen hatte eine Frau das Haus geleitet. Lange wäre das schlicht undenkbar gewesen. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, das zwischen 1962 und 1965 stattfand und die katholische Kirche etwas reformierte, waren Frauen allenfalls stille Helferinnen im Schatten. Von allen Männerdomänen dieser Welt galt der Vatikan gewissermassen als Paradebastion, mochten die Herrschaften hinter den hohen Mauern sich auch mit Vorliebe in wallende, rockartige Gewänder hüllen.

Franziskus schleift die Bastion, ein bisschen wenigstens. Seit der Argentinier Papst ist, wiederholt er bei jeder Gelegenheit, dass die Frauen in den vatikanischen Ämtern und Institutionen eine bessere Stellung verdient hätten. Einiges ist schon passiert. Eine Frau leitet nun die grosse Kinderabteilung des Krankenhauses Bambino Gesù. Im vatikanischen Presseamt gibt es erstmals eine Vizedirektorin, eine Spanierin. Die Universität Antonianum, eine von neun päpstlichen Hochschulen in Rom, hat neuerdings eine Rektorin, und auch das hatte es davor noch nie gegeben. Im Amt für Laien, Familie und Leben in der römischen Kurie arbeiten jetzt zwei Staatssekretärinnen. Zählt man auch die Journalistinnen von Radio Vatikan dazu, die Damen der Telefonzentrale, die Bediensteten im Gästehaus Santa Marta, machen Frauen ein Viertel des Personals aus im kleinen Stadtstaat. 750 insgesamt, viele von ihnen sind Laien.

Die Diven der Monarchie

Seit anderthalb Jahren gibt es nun eine Vereinigung, die dafür sorgt, dass man die weibliche Seite dieser Männerwelt auch nach aussen wahrnimmt. Sie nennt sich Donne in Vaticano, Frauen im Vatikan also. Als Abkürzung wählten sie «D.VA», was sich, wenn man es italienisch ausspricht, wie «Diva» anhört. Bewusst keck. Als treibende Kräfte wirken Redaktorinnen von Radio Vatikan. Die Gründung wurde mit einiger Verwunderung aufgenommen, nun hat sich die Vereinigung etabliert. Sie versteht sich natürlich nicht als Gewerkschaft, das wäre dann vielleicht doch eine Spur zu klassenkämpferisch für eine absolute Monarchie, wie es der Vatikan ist. Es geht ihnen also nicht um Löhne und Pensionen, sondern um Solidarität untereinander. Man stützt sich, teilt die Sorgen im Stillen.

Jatta ist von allen Frauen im Vatikan die ranghöchste, Chefin von tausend Mitarbeitern, die Galionsfigur des Wandels. Von Frauenquoten hält sie nichts. «Ich hoffe», sagt sie, «dass ich wegen meiner Expertise ausgewählt worden bin und nicht, weil ich eine Frau bin.» Wahrscheinlich fügte sich das eine wunderbar zum anderen. Das Bewerberfeld umfasste sechs Kandidaten. Sie war die einzige Frau, eine energische und elegante. Und sehr eloquent, auch in Englisch. Wenn sie von ihrem Aufstieg spricht, beginnt sie ihre Sätze dennoch oft mit: «È buffo», es ist lustig. Als bestünde ihre Karriere eben doch auch aus wundersamen Fügungen. Nach ihrer Promotion an der römischen Universität La Sapienza arbeitete sie zunächst an weltlichen Museen, bevor sie vor zwanzig Jahren ihre erste Anstellung im Vatikan annahm und es später bis zur Leiterin der grafischen Sammlung der vatikanischen Bibliothek brachte.

Die Folgen des Billigtourismus

Die Mutter von drei erwachsenen Kindern ist eine gläubige Katholikin. In ihrer Funktion sieht sie eine missionarische Komponente. Wenn es dem Wachstum des Christentums und der Ökumene diene, sagt sie, möge sie auch in Zukunft gern Werke aus der reichen Sammlung ausleihen. Doch zuletzt sei das einfach viel zu viel geworden. Als Jatta die Leitung der Museen übernahm, waren mehr als 700 Werke ausser Haus. «Kein Tag verging, an dem nicht eines zurückkam oder wegging.» Sie sei da zurückhaltender, und das ist eine Untertreibung: Die Zahl der Leihgaben liegt momentan bei dreissig. Auch das ist eine Revolution, wenn auch die kleinere.

Jatta prägt einen neuen Kurs. Sie will die Besucherströme besser verwalten, sie neu lenken, sie auch umleiten in weniger populäre Flügel der sieben Kilometer langen Galerie und in den Giardino Quadrato, den Garten im Innenhof. So soll die Cappella Sistina entlastet werden. Es gibt Tage, da kommen 30'000 Besucher. Der Billigtourismus habe die Zahlen in neue Sphären befördert. «Jeder, der einmal in seinem Leben nach Rom kommt», sagt Jatta, «will natürlich die Sixtina sehen – vor allem die Sixtina.»

Es ist nun auch ein zweiter Eingang zu den Museen geplant, um die Warteschlangen etwas zu entzerren, die sich entlang der Mauern jeweils bilden. Das wird dann zwar den Aufwand für die Sicherheitskontrollen vergrössern, doch den scheut man nicht. Alle, die da wollen, sollen die Schätze des Vatikans sehen können, ohne Einschränkung. So will es der Chef, der Papst.

(Tages-Anzeiger)