Die grosse Mauer

Vor über 4000 Jahren liess der sumerische König Schu-Sin zwischen Euphrat und Tigris eine 200 Kilometer lange Mauer errichten. «Wie ein Vogelnetz» sei dieses Bauwerk über die Steppe gespannt worden, um amurritische Kleinviehhirten vom Eindringen abzuhalten. So steht es in einem zeitgenössischen sumerischen Dokument, das an vielen Stellen an jene Kreise erinnert, die heute den Untergang der Zivilisation durch fremdländische Zuwanderer fürchten. Moniert wurde dabei unter anderem, dass die Amurriten in Zelten hausten und ungekochtes Fleisch essen würden und dass sie eher «Affen» als Menschen glichen.

König Schu-Sins Idee eines Zivilisationswalls gegen den Ansturm der Barbaren fand in der Antike viele Nachahmer: Vom römischen Limes bis zur Chinesischen Mauer ging es hauptsächlich um die Abwehr von Zuwanderung aus der Peripherie.

Heute erlebt das antike Konzept, sich in der eigenen Wohlstandsinsel einzumauern, eine wahre Renaissance. Die Befestigung der Aussengrenze gegen Armutsmigration ist Topthema in Europa und den USA. Doch auch Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder das ostasiatische Brunei bauen Grenzbarrieren, um jene abzufangen, die dorthin gelangen wollen, wo vermeintlich Milch und Honig fliessen.

Völkerwanderung in die Peripherie

Der ursprüngliche Zivilisationswall kam bereits nach der Antike ausser Mode. Seine Wiederentdeckung ist in historischen Massstäben äusserst neu. In der aktuellen Migrationsdebatte geht oft vergessen, dass die wirklich grosse globale Völkerwanderung der letzten 500 Jahre vom Weltzentrum in die Peripherie verlief und nicht umgekehrt. Als in Europa zu Beginn der Neuzeit die Sterberate sank und die Geburtenrate zunächst hoch blieb, setzte von hier aus eine Wanderung in die ganze Welt ein – besonders nach Süd- und Nordamerika –, und dies mit verheerenden Folgen für die dortige Bevölkerung. Grosse Teile wurden von eingeschleppten Bazillen dahingerafft oder von europäischen Abenteurern und Auswanderern vertrieben und getötet.

Auch ein Grenzwall hätte die lokale Bevölkerung nicht von den «Zuwandererhorden» schützen können, schliesslich fielen diese mit überlegener Waffentechnik ein. Integration war selbstredend kein Thema, Königreiche und Kulturen wurden schlicht und einfach aufgerieben.

Heute sind viel mehr Menschen unterwegs als damals, doch der überwiegende Teil dieser Migration findet nicht global, sondern zwischen Nachbarländern statt. Die erste grosse Grenzmauer der Neuzeit wurde bezeichnenderweise nicht zur Abwehr von Zu-, sondern zum Unterbinden von Abwanderung errichtet. Die 1961 hochgezogene Berliner Mauer, beziehungsweise der gesamte DDR-Grenzwall, sollte verhindern, dass die eigene Bevölkerung das Glück im reicheren und freieren Westdeutschland sucht.

Es ist mehr als Zufall, dass die USA nur wenige Monate nach dem Fall der Mauer 1989 erstmals einen 100 Kilometer langen Zaun an der mexikanischen Grenze zur Abwehr von Armutsmigration und Drogenschmuggel errichteten. Mit dem Ende des Kalten Kriegs hatte zwar die Freiheit gesiegt, doch es war auch der Start einer neuen Ära des Sich-Einmauerns.

An Vitalität eingebüsst

Dabei spielt das tief in der abendländischen Vorstellungswelt verankerte Bild der antiken Hochkultur, die unter dem Ansturm unzivilisierter Völker geschleift wird, bis heute eine Rolle. Dies, obwohl die historische Forschung längst belegt hat, dass grosse Reiche wie das römische von innen heraus zerfallen sind.

Immer wenn um eine Insel des Wohlstands eine grosse Mauer gebaut, ein hoher Zaun gezogen oder die Polizei zum Patrouillieren losgeschickt wird, ist dies auch Ausdruck einer bestimmten geistigen Verfassung. Die Römer errichteten den Limes erst, als ihr Reich seine ursprüngliche Vitalität eingebüsst hatte. Heute dreht die Grenzwehrdebatte im roten Bereich, obwohl die grosse «Zuwanderungswelle» eigentlich am Auslaufen ist.

Auch König Schu-Sins grosse Mauer hat ihren Zweck nicht erfüllt. Die amurritischen Hirten kamen weiterhin ins Reich. Dort übernahmen sie jedoch schon bald die lokalen Sitten, und womöglich starrten sie dann mit denselben Ängsten wie die Sumerer auf die Barbaren jenseits der grossen Mauer. (Tages-Anzeiger)