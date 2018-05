Düsterer Blick auf das Berlin von 1968

Es ist womöglich das härteste Buch über 1968, das zum Jubiläumsjahr geschrieben wurde. Bettina Röhl, Tochter der Journalistin und RAF-Mitbegründerin Ulrike Meinhof sowie des «Konkret»-Herausgebers Klaus Rainer Röhl, beschreibt darin die Jahre nach der Trennung ihrer Eltern. Ihre Mutter zieht mit den Zwillingen im März 1968 von Hamburg nach Berlin, die Ausserparlamentarische Opposition (APO) formiert sich vorab im studentischen und künstlerischen Umfeld. In den Wohngemeinschaften der billigen Berliner Altbauwohnungen werden neue Lebens- und Erziehungsformen geprobt, auf der Strasse neue Aktionsformen – die sechsjährige Bettina und ihre Zwillingsschwester Regine mittendrin. Sie erleben die grossen Utopien, den Kampf gegen den bürgerlichen Staat und den muffigen Alltag, die neuen wahren und vermeintlichen Freiheiten, aber auch Chaos, Überforderung und das ganz gewöhnliche Ressentiment einer von der Untreue und den Widersprüchen ihres Mannes enttäuschten Mutter.

Widersprüche einer Szene

Es erstaunt nicht, dass die 55-jährige Autorin Bettina Röhl keine Linke oder Anarchistin ist. Sie denkt eher konservativ und verwendet einen Grossteil ihres journalistischen Elans dafür, den 68ern ihre Widersprüche und Grössenfantasien vorzuhalten: die Vision einer neuen Gesellschaft im Grossen und das Versagen bei deren Realisierung im Kleinen; den Dogmatismus, der sich damals in vielen Spaltungen und persönlichen Abneigungen zeigt; die Klage über den ersten Toten der deutschen 68er-Bewegung, Benno Ohnesorg (der 1967 während einer Demo gegen den Schahbesuch in einem Hinterhof von einem Stasi-Agenten erschossen wurde), und das spätere Schweigen über zwei Opfer durch Steinwürfe und Holzlatten an einer Demonstration in München. Röhl war auch jene Journalistin, die 2001 den damaligen Aussenminister Joschka Fischer als einstigen Steinewerfer für sein einstiges Aktivistenleben verantwortlich machte.

Und ganz persönlich: Die Schwestern erleben, wie sich Vater und Mutter bekämpfen, nachdem die gegenseitigen Ressentiments zu gross geworden sind. Die Mutter lässt immer wieder Besuchstermine des Vaters platzen, bezichtigt den Vater der Lüge und sexueller Übergriffe gegen die eigenen Kinder (die Autorin spricht von «ansexualisierten Übergriffen»). Der viel beschäftigte Vater ist mit dem Ausbau von «Konkret» im publizistischen Grenzbereich zwischen linker Politik und Kommerz beschäftigt, wehrt sich gegen die politische Vereinnahmung durch die APO und demonstriert als Salonlinker den Kindern bei ihren seltenen Besuchen mit Hochgenuss die Attraktionen der von der Mutter bekämpften Konsumgesellschaft. Als Höhepunkt des Zwists mobilisiert die Mutter eine Aktivistengruppe, um Röhls Haus in Hamburg zu verwüsten. Und nach ihrem Abtauchen lässt sie die Kinder in ein Barackendorf nach Sizilien bringen, ohne dass diese wissen, was geschehen ist.

Solche Ereignisse würden jedes Kind verstören. Tina und ihre Schwester erleben im Aufbruch jener Jahre aber auch viel Lustiges und erahnen zeitweilig die Höhen der 68er-Utopie vor allem durch die Spontaneität der Künstlerszene. Zahlreiche Erwachsene kümmern sich um sie, in den neu gegründeten Kinderläden werden sie einbezogen und fühlen sich den Gleichaltrigen im Spiesser­umfeld einerseits überlegen, beneiden sie andererseits um deren Sicherheit, die klaren Rollen und erwartbaren Abläufe in ihren Familien.

Lichtgestalt Dutschke

Im Umfeld der Zwillingsschwestern erscheint das gesamte Personal der Berliner 68er-Szene. Schön nachzulesen, wie unterschiedlich sie auf die Kinder zugehen und von ihnen wahrgenommen werden. Am besten kommt Rudi Dutschke weg, der sich stets verbindlich zeigt und bis zum Attentat gegen ihn im April 1968 als Lichtgestalt der APO-Szene um den Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) wahrgenommen wird. Dutschke zeigt wenig Widersprüche zwischen Gelebtem und Behauptetem, ebenso die Künstleraktionisten der Spontiszene, die mit ihrer Malerei und Bastlerei rasch einen Draht zu den Kindern finden. Gut kommt auch Soziologe Jan-Carl Raspe weg, der sich in der WG liebevoll um die Kinder kümmert, ehe er zum Militanten im harten Kern der ersten RAF-Generation wird.

Röhls Beschreibung des Berliner 68er-Umfelds ist aus zwei Gründen interessant: Erstens, weil es konsequent aus der Sicht der Kinder geschildert wird, ähnlich wie in Julien Roberts filmischem Bericht über das Experiment der Kommune Aktionsanalytische Organisation (AAO) unter Otto Mühl im Fried­richshof. Dass sich dabei Erinnerungen mit Einschätzungen aus heutiger Sicht vermischen, ist unvermeidlich, aber wenig störend, da die Erinnerungen an die Kindheit von grosser Genauigkeit sind. Ähnlich wie bei Robert kommt dabei viel Erschütterndes zutage, und der Leser wundert sich einmal mehr über die kindliche Widerstandskraft unter sehr schwierigen Lebensbedingungen. Zweitens präsentiert Röhl viel Material: Dokumente und Briefe zeigen die Überforderung der Aktivistinnen und Aktivisten, ihre Suche nach neuen Lebensformen, das Abtauchen in die Illegalität, die mit aller Härte vom Staat bekämpft wird – und, ja, auch die eigenen Widersprüche und die Selbstüberschätzung.

Video zeigt RAF-Rentner bei Raub

Darob lässt sich verschmerzen, dass die Autorin bei ihren Wertungen politisch nicht unbefangen ist. Vor allem in den eingeschobenen Essays versteigt sie sich zu teils schwer nachvollziehbaren Einschätzungen: etwa dass ab 1969 viele deshalb in den Untergrund gegangen seien, weil sie im Grunde schon damals ihre Ziele erreicht, aber nicht gewusst hätten, wie sie ihren Sieg in Wirtschaft, Politik und Alltag konkret umsetzen. Oder dass Angela Merkel heute zu einer Art Speerspitze der 68er-Ideale geworden sei (und sie deshalb vor der Flüchtlingskrise kapitulierte, weil ihr das Ideal der internationalen Solidarität keine andere Wahl liess). Wer das überblättert, findet genügend Interessantes. Nachgeborene Leser werden ein ungeschöntes, teils gar schwarz gefärbtes Bild der Zeit von 1968 bekommen. Und die 68er werden herausgefordert, nicht nostalgisch, sondern selbstkritisch mit der damaligen Zeit umzugehen.

(Tages-Anzeiger)