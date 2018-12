EU einig über Verbot von Einweg-Plastik

Das EU-Verbot von Plastiktellern, Trinkhalmen und anderen Wegwerfprodukten aus Kunststoff steht. Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Staaten einigten sich am Mittwochmorgen in Brüssel auf die Einzelheiten. Das Verbot soll dazu beitragen, die Massen von Plastikmüll in der Umwelt und in den Weltmeeren einzudämmen. «Nach 12,5 Stunden Verhandlungen haben wir eine vorläufige Einigung erzielt», schreibt die österreichische EU-Ratspräsidentschaft auf ihrem Twitter-Account. «Die neuen Regeln werden Meeresmüll wesentlich reduzieren!»

? After 12,5 hours of negotiating we have reached a provisional agreement with @Europarl_EN on Single-Use Plastics #SUP. New rules will reduce marine litter significantly! Thanks to minister @ElliKoestinger and our team for their hard work. Press release follows.