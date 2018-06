EU-Staaten treffen sich zu Asyl-Sondergipfel

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat für Sonntag einen Sondergipfel mehrerer Staats- und Regierungschefs zu den Themen Migration und Asyl einberufen. Wie die EU-Kommission weiter mitteilte, soll dabei eine Gruppe «interessierter Mitgliedstaaten» vor dem regulären EU-Gipfel Ende kommender Woche «an europäischen Lösungen» arbeiten.

Nach Angaben aus EU-Kreisen nehmen an dem «informellen Arbeitstreffen» neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) voraussichtlich auch die Staats- und Regierungschefs aus Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich und Spanien teil.

Bei der Ankündigung des Treffens im Kurznachrichtendienst Twitter nahm Juncker die Konten von acht EU-Staats- und Regierungschefs in dem sozialen Netzwerk in Kopie: aus Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Österreich und Spanien.

Ich habe ein informelles Arbeitstreffen in Brüssel zum Thema Migration und Asyl einberufen, um mit einer Gruppe von Staats- und Regierungschefs interessierter Mitgliedstaaten im Vorfeld des anstehenden #EUCO an europäischen Lösungen zu arbeiten. #MigrationEU pic.twitter.com/qNGIEv6FOF — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 20. Juni 2018

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht die Bewegung in den Debatten über die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union als Verdienst seiner Regierung. «Ohne die klare Position Bayerns würde sich Berlin nicht so schnell bewegen wie jetzt», sagte Söder am Mittwoch an der Seite des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz in Linz. Die «Betriebsamkeit», innerhalb von einer Woche zwei EU-Gipfel einzuberufen, gehe «sehr stark auf die Entschlossenheit Bayerns zurück». Dies sei «gut», die Ergebnisse seien aber abzuwarten.

Video – Merkel und Macron präsentieren EU-Reformpaket

Angela Merkel und Emmanuel Macron sprechen vor den Medien über ihre Reformvorschläge. Video: Reuters

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen, die bereits in einem anderen EU-Land als Asylbewerber registriert wurden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt nationale Alleingänge in dem Punkt ab.

Am Montag einigten sich die Unionsparteien darauf, dass Merkel bis Monatsende mit anderen europäischen Staaten über Lösungen verhandeln soll. Österreich spielt in den Verhandlungen auch deshalb eine wichtige Rolle, weil das Land am 1. Juli turnusgemäss die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. (ij/AFP)