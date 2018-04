Ein Lob der Empfindlichkeit

Furchtbarerweise ist es nicht neu, dass Juden beschimpft, bespuckt, geschlagen werden, wenn sie mit der Kippa auf dem Kopf durch die Strassen der Grossstädte gehen. Neu ist, dass nun einer einen solchen Angriff mit dem Handy aufgezeichnet und ins Netz gestellt hat; jetzt kann jeder sehen, wie ein junger Mann mit dem Gürtel den Filmenden attackiert und «Yahudi» ruft, Arabisch für «Jude».

Die Geschichte, die der Angegriffene erzählt, macht den Vorgang noch bedrückender: Er sei gar kein Jude, sondern israelischer Araber und auch nicht religiös. In der Sendung «Stern TV» sagte er: «Ich bin unter Juden aufgewachsen, meine ganzen Freunde in Israel sind Juden, ich habe auch Juden unter meinen Verwandten. Es hat etwas mit mir zu tun, und es ist sehr wichtig für mich.» Die Kippa habe er erst vor ein paar Tagen in Israel geschenkt bekommen. Er habe nicht glauben wollen, dass es in Berlin gefährlich sei, mit der Kopfbedeckung der frommen Juden auf die Strasse zu gehen. Er habe die Kippa aufgesetzt – und schon sei es passiert.

Der 19-Jährige, der auf dem Video zu sehen ist, hat sich inzwischen in Begleitung einer Anwältin der Polizei gestellt, gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Die Ermittler hatten ihn nach Hinweisen aus der Bevölkerung schon vorher identifiziert. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass es sich um einen Syrer handelt. Er soll, so berichten Medien, palästinensischer Herkunft sein und seit 2015 in Deutschland leben.

Notwendige Ritualisierungen

Dass nun die Protagonisten des öffentlichen Lebens den Antisemitismus von Zuwanderern wie von eingesessenen Judenfeinden verurteilen, kann man als ritualisiert abtun. Es gibt aber notwendige Ritualisierungen in einer Demokratie. Es ist nicht Aufgabe der Juden im Land, die Judenfeindschaft zu bekämpfen; es ist Aufgabe des gesamten Staates und seiner Bürger.

Der Grad der Menschlichkeit einer Gemeinschaft zeigt sich in ihrer Empfindlichkeit gegenüber Menschen, die wegen ihrer Religion, Hautfarbe oder sexueller Orientierung angegriffen werden; sie zeigt sich darin, dass auch die Abgründe der eigenen Geschichte nicht aus dem kollektiven Gedächtnis gedrängt werden. Die Gürtelschläge treffen diese beiden Empfindlichkeiten.

Der Tatort: Die Lychener Strasse in Prenzlauer Berg. Foto: Keystone

Die Empfindlichkeit der nicht betroffenen Mehrheit gegenüber einer wie auch immer bedrohten, mit Vorurteilen bedachten oder ins Abseits gedrängten Minderheit ist nie selbstverständlich. Sie ist Ausdruck einer Kultur, die immer wieder erarbeitet und erstritten werden muss – gegen die Versuchung des Einzelnen und des Kollektivs, der Amnesie zu verfallen, der Empfindungs- und Gedächtnislosigkeit gegenüber den Bedrängten. Sie muss erstritten werden gegen die Versuchung der Gewöhnung und der Abstumpfung: Sind die nicht irgendwo doch selber schuld? Die Juden am Antisemitismus, weil die Israelis so schlecht mit den Palästinensern umgehen?

Auch deshalb ist es gut, dass die Texte der Rapper Kollegah und Farid Bang einen Skandal ausgelöst haben (und dass deren Konzert in Schaffhausen abgesagt werden musste): Wer den Fettanteil seines durchtrainierten Körpers mit dem von Auschwitzinsassen vergleicht, stösst an ein Tabu. Und Debatten über Tabus sind Empfindlichkeitsübungen.

Die Unempfindlichkeit der Rechten

Solche Empfindlichkeitsdebatten werden umso wichtiger, je stärker auf der politischen Rechten die Unempfindlichkeit gegenüber allem, was das Selbstgefühl der Mehrheit stören könnte, zum Programm erhoben wird: Warum müssen wir da ständig Rücksicht nehmen?

Und ja: Auch muslimische Frauen, die täglich wegen des Kopftuchs beschimpft, beleidigt, herabgesetzt und auch tätlich angegriffen werden, haben die Empfindlichkeit der Zivil- und Bürgergesellschaft verdient, was immer man über das Kopftuch denken mag. Sie haben sie nicht weniger verdient als Juden mit Kippa und händchenhaltende Schwule. Die Empfindlichkeit ist nicht teilbar, wenn sie echt sein soll. Sie ist nicht billig zu haben.

Ein empfindliches Land wird den Antisemitismus so wenig verschwinden lassen können wie den Hass auf Fremde und auf Minderheiten. Es kann aber einen Weg finden, den Antisemiten und Fremdenhassern zu widerstehen.

(Tages-Anzeiger)