Eine Teilung Kosovos wäre fatal

Plötzlich schwingen sie den Zauberstab. Pensionierte westliche Diplomaten, EU-Politiker, amerikanische Sicherheitsberater und sogenannte Balkan-Experten haben die Lösung für den Kosovo-Konflikt gefunden: Sie befürworten die territoriale Teilung, weil Serbien sich weigert, das südliche Nachbarland anzuerkennen. Offiziell und beschönigend ist von einem «Gebietstausch» die Rede. Demnach soll Belgrad den mehrheitlich von Serben bewohnten kosovarischen Norden erhalten, Kosovo würde im Gegenzug mit ein paar albanisch besiedelten Ortschaften in Südserbien entschädigt. Eine friedliche Form der ethnischen Säuberung sei das, und sie würde Frieden bringen, schrieb letzte Woche allen Ernstes Charles A. Kupchan in der «New York Times». Der Politologe war von 2014 bis 2017 Sonderbeauftragter für Nationale Sicherheit des US-Präsidenten.

Auf der gleichen Linie liegt auch Wolfgang Petritsch, ein erfahrener und inzwischen pensionierter österreichischer Diplomat. Vor ein paar Jahren wandte er sich vehement gegen ausschliesslich ethnisch definierte Gesellschaften auf dem Balkan. So etwas habe im Europa des 21. Jahrhunderts keine Zukunft. Eine Teilung Kosovos, warnte Petritsch, hätte möglicherweise «dramatische Folgen» für Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Montenegro. Jetzt arbeitet der Sozialdemokrat für eine Wiener Anwaltskanzlei, die neben zentralasiatischen Musterautokraten auch die serbische Regierung berät, und findet «Grenzkorrekturen» auf dem Balkan ganz in Ordnung. Wie ein Chamäleon passt sich der frühere EU-Gesandte für Kosovo dem neuen Umfeld an.

Die Debatte um die Teilung Kosovos gewinnt an Fahrt, sie wird immer wirrer. Niemand weiss, wie die Lösung aussieht, wie also Albaner und Serben auf dem Balkan so sauber und chirurgisch präzise getrennt werden können, dass sie in Zukunft ganz unter sich sind. EU-Vertreter sprechen nebulös von «kreativen Lösungen», hochrangige Mitarbeiter von Donald Trump – darunter vor allem sein Sicherheitsberater John Bolton – schliessen territoriale Anpassungen nicht mehr aus. Losgetreten haben diese Diskussion im Sommer die Präsidenten Serbiens und Kosovos, Aleksandar Vucic und Hashim Thaci. Verhandelt haben sie darüber aber schon seit Monaten – im Geheimen. Um die Idee salonfähig zu machen, wurden gut bezahlte Lobbyisten mobilisiert, die nicht nur auf Twitter auffallend viel Lärm machen für die Teilung respektive für den «Gebietstausch».

Was erhoffen sich die verschiedenen Akteure davon? Die EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini möchte wenigstens einen Erfolg erzielen, bevor ihr Mandat im nächsten Jahr zu Ende geht. Die bisherigen Gespräche zwischen Belgrad und Pristina hat sie meist als desinteressierte Statistin begleitet. US-Diplomaten glauben, eine solche Normalisierung der serbisch-kosovarischen Beziehungen würde die Abhängigkeit Serbiens von Russland reduzieren. Der Kreml unterstützt Belgrad in der Kosovo-Frage bedingungslos. Schliesslich wollen sich die beiden Staatschefs Vucic und Thaci mit dem anhaltenden Trommelwirbel als starke Männer in Erinnerung rufen, die eine Vereinbarung durchsetzen könnten.

Eine Teilung Kosovos wird bestimmt nicht unmittelbar danach einen Krieg in der Region auslösen. Aber die Botschaft wäre fatal: Demnach können die Balkanvölker nicht am selben Ort leben und müssen sich voneinander abgrenzen. Die Befürworter unterschätzen die Risiken. Eine Teilung Kosovos wird den panalbanischen Nationalismus auf dem Balkan beflügeln und jene Stimmen laut werden lassen, die eine Vereinigung des kosovarischen Rumpfstaats mit Albanien fordern. Was die Unterstützer des sogenannten Gebietstauschs ignorieren: Die Mehrheit der Kosovo-Serben lebt nicht im Norden, sondern zerstreut in Zentral- und Südkosovo. Es ist eine Illusion zu glauben, dass die kosovo-albanische Bevölkerungsmehrheit die verbliebenen Serben als gleichberechtigte Bürger behandeln wird, wenn es zu einer Zerstückelung des jungen Staats kommt.

Im Norden liegen ausserdem strategisch wichtige Ressourcen Kosovos: Der Gazivoda-Stausee ist ein lebenswichtiger Strom- und Wasserspender, in den Trepça-Minen wird nach Blei, Zink, Silber und anderen Edelmetallen geschürft. Trepça ist für die Kosovo-Albaner mehr als eine Mine: Hier begann 1989 mit einem Streik von 1300 Bergarbeitern der Widerstand gegen die verfassungswidrige Abschaffung der kosovarischen Autonomie durch Slobodan Milosevic.

Hunderte Kosovo-Albaner haben die Strasse in ein Dorf blockiert, das der serbische Präsident Aleksandar Vucic besuchen wollte.

Neue Grenzen könnten längerfristig die gesamte Region destabilisieren. Die Serben in Bosnien-Herzegowina beispielsweise sabotieren seit Jahren den fragilen Gesamtstaat, die Teilung Kosovos wäre für sie ein willkommener Anlass, um einen Anschluss an Serbien zu fordern. Auch bei den Albanern in Mazedonien könnten Vereinigungsträume mit Kosovo oder Albanien wach werden. «Jeder Idiot mit einer Landkarte und einem Gewehr ist begeistert», mahnt ein Vertreter der internationalen Gemeinschaft in Pristina in der neuesten Ausgabe des «Economist».

Was Vucic und Thaci bisher angekündigt haben, klingt nach einem unausgegorenen Plan. Kosovos Präsident sagt, nach einem «Gebietstausch» werde Belgrad die kosovarische Unabhängigkeit anerkennen. Sein Amtskollege Vucic will davon nichts wissen, und Serbiens Aussenminister sagt, man werde den Staat Kosovo erst dann akzeptieren, wenn die Schweine fliegen. Es wird gepokert, gedroht und gefeilscht. Unter den serbischen Führern ist es Mode geworden, die Kriegsverbrechen in Kosovo zu negieren oder zu verharmlosen, Milosevic zu loben und so zu tun, als habe der böse Westen Serbien 1999 grundlos bombardiert.

In Kosovo ist das Misstrauen gegenüber Thaci gross. Ein internationales Sondertribunal, das nach dem Bericht des FDP-Politikers Dick Marty über die Gräueltaten der kosovarischen Rebellen gegründet wurde, ermittelt seit Jahren auch gegen Thaci. Kritiker werfen ihm vor, er sei erpressbar und könnte bei Verhandlungen mit Serbien verhängnisvolle Geständnisse machen in der Hoffnung, der Westen lasse ihn laufen.

Doch die Dinge haben ihren Lauf genommen. Anfang November reisen die beiden Präsidenten auf Einladung von Emmanuel Macron nach Paris, um die Grenzziehungspläne zu konkretisieren. Den Grundstein für die Teilung haben französische Nato-Soldaten schon 1999 gelegt. Damals sperrten sie die wichtigste Brücke in der nordkosovarischen Stadt Mitrovica, um die verfeindeten Bevölkerungsgruppen zu trennen. Von den grossen EU-Staaten sind vor allem Deutschland und Grossbritannien skeptisch gegenüber den jüngsten Kartenspielen auf dem Balkan. Die Bühne für den Showdown scheint bereit zu sein.

