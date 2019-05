Er versetzt London in blanke Panik

Vielleicht ist die bedrohlichste Nachricht für alle Gegner von Nigel Farage, dass er mit dem Trinken aufgehört hat. Sagt er. Ein Bier in der Hand, ein paar Schlucke nehmen, genussvoll stöhnen, kumpelhaft lachen, ich bin einer von euch, laut sein, Witze erzählen, immer ein bisschen drüber – das war sein Markenzeichen.

Privat, erzählt man sich, trinke er lieber Wein. Egal. Die Bier-und-wir-Show hat immer funktioniert. Hinter seiner neuen Brexit Party aber, die nicht nur den Abschied aus der EU schaffen, sondern auch das politische System in Grossbritannien aus den Angeln heben will – hinter der steckt auch ein neuer Farage mit einem neuen Image. Nicht mehr der dumme August, der lustige Kumpel, sondern jetzt mehr der Weissclown: strenger, autoritärer, und nicht mehr wirklich komisch.

«Ich trinke nicht mehr. Weil ich das Establishment schlagen will.»Nigel Farage

Was denn seine Lieblingsbiermarke sei, fragt der Moderator nach einem Auftritt in Lincoln vor anderthalbtausend zahlenden Fans, und man kann davon ausgehen, dass die Frage bestellt ist. «Es stimmt!», ruft Farage, springt von seinem Stuhl auf und rennt an die Rampe der Bühne. «Ich bin in der Öffentlichkeit praktisch nie ohne ein Pint in meiner rechten Hand fotografiert worden. Aber mein grösster Kampf ist nicht vorbei, der kommt erst noch. Deshalb habe ich angefangen zu trainieren. Ich trinke nicht mehr. Weil ich das Establishment schlagen will.»

Er vereint verarmte Arbeiter, reiche Bauern und Villenbesitzer

Die Botschaft kommt an: kein Alk, kein Spass. Der meint es ernst. In Wahrheit ist Farage selbst pures «Establishment». Ehemaliger Rohstoffhändler, mutmasslich Millionär, seit 20 Jahren Mitglied des Europaparlaments. Hinter ihm auf der Bühne in einer Halle am Ortsrand von Lincoln, zweieinhalb Stunden nördlich der Hauptstadt, wo normalerweise Landwirtschaftsschauen stattfinden, sitzt ebenfalls Establishment: ein weiterer Millionär, Richard Tice, und Annunziata Rees-Mogg, Tochter aus reichem Hause, Schwester des Millionärs und Tory-Brexiteers Jacob, der die Rebellion gegen Mays Brexit-Deal anführt.

Auch unten im Saal, der so überfüllt ist, dass Ordner palettenweise zusätzliche Stühle herankarren mussten, applaudiert nicht nur das einfache Volk, das endlich seinen Brexit will. Auf dem riesigen Parkplatz vor der Mehrzweckhalle stehen Bentleys und Jaguare neben alten Fords und zerbeulten Subarus. Farage tut, zwei Wochen vor der EU-Wahl, das, was er am besten kann: die Welle reiten, und alle mitnehmen, die wütend sind. Unten, oben, rechts und links. Egal. Hauptsache, gegen die da oben. Und er selbst immer obenauf.

Er hat zwei Ziele: den Austritt des Königreichs aus der EU und den Eintritt von Nigel Farage in die Welt von Westminster.

Farage, 55, den alle nur Nigel nennen, zweimal verheiratet, einmal mit einer Deutschen, mittlerweile getrennt, nach eigener Aussage Anti-EU, aber kein Anti-Europäer, ist die Inkarnation des Brexit. Er hat ihn erfunden. Anfang der 90er-Jahre war er angeekelt aus der Konservativen Partei ausgetreten, als John Major den Maastricht-Vertrag unterzeichnete. Seither hat er genau zwei Ziele: den Austritt des Königreichs aus der EU und den Eintritt von Nigel Farage in die Welt von Whitehall und Westminster, die ihm bisher verschlossen geblieben ist.

Mit seinem Kampf gegen das Establishment eint er jetzt erneut die, die auch schon vereint gewesen waren im Kampf für den Brexit: die verarmte Arbeiterklasse aus dem Norden mit Villenbesitzern aus Hampshire und reichen Bauern aus Sussex. Wobei er selbst sich ungern die Hände schmutzig macht, während er «Wir sind das Volk» ruft: Unlängst rief er einen «Marsch auf London» aus, und im strömenden Regen trottete ein kleiner Trupp Farage-Fans tagelang entlang stark befahrener Strassen gen Hauptstadt, um dort den versprochenen EU-Austritt einzufordern. Farage war kurz dabei, als es losging. Aber dann stieg er doch lieber schnell in seine Limousine und fuhr davon.

Beim Auftritt des Ex-UKIP-Chefs liessen Brexit-Gegner Videos aus der Vergangenheit des Politikers laufen. (Video: Led By Donkeys via Storyful)

Das kann er gut – sich verdünnisieren, wenn es schwierig wird. Einen Tag vor seinem Auftritt in Lincoln, berichtet die Boulevardpresse, habe der Chauffeur von Farage mit seinem Jaguar einen Unfall gebaut und sei einem Mann ins Auto gefahren, der im Fonds ein Baby hatte.

Niemand sei ernstlich verletzt worden, das nicht; aber Farage, so wird das Unfallopfer, ein Kneipenwirt, zitiert, habe seine Aktentasche genommen, sei ausgestiegen und einfach davongegangen. Farage habe sich schlecht benommen, schimpfte der Wirt. Der habe von jetzt an bei ihm Hausverbot. Farage kann das egal sein. Er trinkt ja nicht mehr.

Ausgestiegen war er auch nach dem Brexit-Referendum 2016; er habe, sagte er damals, genug von Politik. Die 52 Prozent Ja-Stimmen waren sein bislang grösster Triumph gewesen. David Cameron hat danach die Biege gemacht, Farage sich eine politische Auszeit genommen und in den USA politischen Aktivismus bei der Alt-Right studiert.

«I am back»

Jetzt steht er in Newport, Peterborough, Huddersfield oder Fylde auf der Bühne, hält immer die gleiche Rede und beginnt sie mit immer der gleichen Geste. Die Arme weit ausgebreitet, das Gesicht zu den Scheinwerfern, zum Licht emporgerichtet, ruft er: «I am back.» Ich bin wieder da. Seine Anhänger empfinden das als Segnung. In der politischen Blase von London herrscht schiere Panik.

Er inszeniert seine Auftritte, als kehre er nach einem Sieg gegen Kontinentaleuropa über den Ärmelkanal heim, um als Nächstes London zu belagern: Nigel Farage an einer Wahlveranstaltung in Houghton-le-Spring. (Bild: Scott Heppell, Reuters)

Nach seiner Abwendung von den Tories war Farage der UK Independence Party (Ukip) beigetreten, der Partei der Euroskeptiker. 2006 wurde er ihr Chef, verlacht als Rechtsausleger, als selbsternannter, aber erfolgloser Volkstribun, als Rassist, als Träumer. Aber schon bei den Europawahlen 2004 war die Austrittspartei auf dem dritten Platz in Grossbritannien gelandet, 2014 wurde sie bei der Wahl zum Europäischen Parlament stärkste Kraft.

Es reicht, wenn er sagt: London ist an allem schuld

Und Farage, der schon seit 1999 als Abgeordneter in Strassburg sitzt, bei Sitzungen und Abstimmungen durch Abwesenheit glänzt, Volksreden hält, Mitglieder der EU-Kommission wahlweise «feuchte Lappen» oder «nutzlos» nennt? Der 40'000 Euro von seinen Diäten zurückzahlen musste, weil er EU-Gelder veruntreut hat? Der beschimpft stattdessen im Wesentlichen die Hand, die ihn – sehr gut füttert.

Vor vier Wochen hat er nun seine eigene Partei gegründet. Es ist ein Ein-Mann-Ticket nach oben, ohne demokratische Strukturen nach innen, aufgestellt wie ein Privatunternehmen mit nur einem Chef. Kein Parteiprogramm, nur vage Erklärungen. Die Wahlen zum Europaparlament, in denen Rechtspopulisten voraussichtlich stark zulegen werden, sind nur ein Sprungbrett.

Farage will jetzt mehr, als in Brüssel den querulatorischen Narren zu spielen, der allen auf die Nerven geht. Nun, da die politische Elite den Brexit bis auf Weiteres versemmelt hat, geht es ihm längst nicht mehr um Europa. Den Sieg gegen die EU hat er ja, im Prinzip, schon errungen; dass die Umsetzung von den Verrätern in Downing Street nicht realisiert wurde, findet er, sei nicht seine Schuld.

«Tusk!», ruft er, und das Publikum buht. Spätestens, als er «May!» ruft, steht der Saal kopf.

Deshalb inszeniert er seine Auftritte, als kehre er nach einem Sieg gegen Kontinentaleuropa über den Ärmelkanal heim, um als Nächstes London zu belagern: Erst skandiert er die Namen von bekannten EU-Politikern. «Tusk!», ruft er, und das Publikum buht. «Barnier!», das Publikum buht lauter. Bei Verhofstadt brüllt, bei Juncker tobt der Saal. Ach, witzelt Farage, gegen den Mann habe er ja gar nichts; nach einem Tag mit Juncker sei er immer beruhigt, dass nicht er derjenige mit dem Alkoholproblem sei.

Dann legt er nach, in einer zweiten Runde – mit den Namen von britischen Politikern. Spätestens, als er «May!» ruft, steht der Saal kopf. Farage nennt sie nicht nur die «schlechteste Premierministerin, die Grossbritannien je hatte, sondern auch die verlogenste».

Das House of Lords abschaffen, dem Unterhaus den Brexit abtrotzen

Vor seinem Auftritt in Lincoln wartet er im Rücken der johlenden Masse, die vorn noch mit Witzen und Filmchen bespasst und aufgewärmt wird, wie immer vor öffentlichen Auftritten perfekt geschminkt, die Haare etwas länger als gewöhnlich. Und würde er nicht wenig später vorn auf der Bühne erklären, er habe dem Bier abgeschworen, könnte man fast glauben, er habe eine leichte Fahne.

Farage steckt in seiner Berufskleidung, einem mitternachtsblauen Anzug mit zu langen Hosenbeinen, und nimmt sich, umringt von nervösen Bodyguards und Saalwächtern, kurz Zeit für ein paar Ansagen: «Unser Feind ist nicht Brüssel. Unser Feind ist Downing Street, Westminster, der öffentliche Dienst, die Leute, die uns den Brexit verweigern.»

Was er jetzt will? «Mein früheres Ziel mit Ukip war, ein Referendum herbeizuführen und zu gewinnen. Das haben wir geschafft. Ich dachte, wir wären am Ziel. Aber ich habe die Macht des grossen Geldes, der Wirtschaft, von Karrierepolitikern unterschätzt.»

Ein Triumph bei den EU-Wahlen sei, so Farage siegesgewiss, nur ein «erster Schritt». Er wolle versuchen, das politische System im Königreich umzustürzen: Wahlrecht reformieren, das House of Lords abschaffen, Basisdemokratie per Referenden einführen. Dem Unterhaus den Brexit abtrotzen, am besten per No Deal. Wie das? «Die Umfragen am Tag nach der EU-Wahl werden die Tories dazu zwingen.»

Und er will Parlamentswahlen gewinnen. Dass die noch dieses Jahr, nach einem Sturz der Regierung, anstehen – da ist er sich ganz sicher. «Danach wird man uns mitreden lassen.» Das, was er hier mit der kleinen Brexit Party begonnen habe, das «wird noch ganz gross».

Was ihn gefährlich macht

In London wissen sie, dass der Mann nicht unrecht hat. Den Brexit nicht geliefert, das Parlament heillos zerstritten, die Regierung unfähig zu Entscheidungen, Theresa May hilflos, ratlos, ein politischer Zombie – und da kommt nun einer, der sagt: Die da sind schuld. Die haben uns betrogen. Die können es nicht.

Er muss nicht einmal alte Ressentiments ausgraben, gegen Ausländer hetzen oder sich am europäischen Superstaat abarbeiten. Es reicht, wenn er Sätze sagt wie: «Das politische System in Grossbritannien funktioniert nicht mehr.» Was auf den ersten Blick stimmt. Und weshalb Farage so gefährlich ist.

Umfragen sagen ihm für den 23. Mai mehr als 30 Prozent voraus, aus dem Stand, Tendenz steigend. Seine Brexit-Partei läge damit vor Labour, und weit vor den Tories. Denen droht ein Absturz unter die Zehn-Prozent-Marke, vielleicht gar eine Parteispaltung.

Clowns schaffen es jetzt in die Politik, wie man in Italien oder in der Ukraine sieht.

In Westminster brennt seit den jüngsten Umfragen das Dach, jetzt müsse May endlich weg, heisst es, sonst seien die Tories Geschichte. Auch bei einer vorgezogenen Parlamentswahl in Grossbritannien käme die Brexit-Partei auf 20 Prozent, und damit ein Mann ins Zentrum der Macht, der es bisher trotz einiger Anläufe nie ins Unterhaus geschafft hat. Dafür war er zu viel Clown, zu wenig Staatsmann.

Die Zeiten ändern sich. Clowns schaffen es jetzt in die Politik, wie man in Italien oder in der Ukraine sieht. Farage bezeichnet die Linkspopulisten von Cinque Stelle als Vorbild für seine Partei: «Ich mache nicht rum mit Ortsvereinen oder Parteiorganen. Andere Parteien haben Delegierte, ich werde diese Ebene komplett auslassen. Meines Wissens machen das in Europa nur Cinque Stelle so. Von denen habe ich viel gelernt, und auch in den USA.» Kommentatoren in Grossbritannien vergleichen Farage mittlerweile mit Donald Trump. Eklig, verlogen, hardcore, aber erfolgreich.

Bei den Tories wächst der Druck auf Premierministerin Theresa May. Sie müsse endlich weg, heisst es, sonst sei die Partei Geschichte. (Bild: Aaron Chown/PA via AP, Keystone)

Von einem Tory-Wahlkampf als Überlebenskampf ist trotzdem nichts zu sehen; die Angst vor wütenden Reaktionen auf Marktplätzen und an Haustüren auf die Tatsache, dass die Regierung das Land überhaupt noch in diese Wahl führt, ist zu gross.

May hat daher für den Tag nach der Katastrophe mit Ankündigung, also für den 24. Mai, nicht etwa wohlweislich eine Krisensitzung angeordnet. Sie schickt das Parlament stattdessen in die Pfingstpause. Damit niemand an dem Tag, an dem sie untergeht und Farage als Wahlkönig in London einreitet, den ultimativen Aufstand gegen die ungeliebte Premierministerin starten kann.

Farage ist zu schlagen

Dabei haben die Tories durchaus schon bewiesen, wie man den Grosspopulisten Farage schlagen kann. Dazu muss man nur hundert Kilometer von London nach Kent fahren, in den Wahlkreis South Thanet, in das Städtchen Ramsgate am Meer. Hier hat Farage 2015 erfolglos versucht, seinen Fuss politisch auf britischen Boden zu setzen, aus der Diaspora in Brüssel heimzukehren – und ein Unterhaus-Mandat in Westminster zu erkämpfen.

Thanet, der Bezirk im Südwesten, war Ukip Country, also Hochburg der damaligen Farage-Truppe; hier regierte der landesweit einzige Stadtrat und Kreistag mit einer Mehrheit der Austrittspartei. Farage entschied sich daher, dort anzutreten, wo seine damalige Partei besonders stark war. Und die Ukip-Leute waren begeistert. Ihr Held, Nigel, jetzt auch ihr Kandidat. Endlich würde er mit ihnen ein Pint trinken, ihnen die grosse Politik in Brüssel erklären.

Farage verlor gegen einen Tory, ziemlich deutlich. Noch bevor alle Stimmen ausgezählt waren, erzählt man sich in Ramsgate, sei er sauer nach London zurückgefahren. Über die Frage, warum er verlor, gibt es bis heute unterschiedliche Interpretationen.

Die offizielle Version im Farage-Lager geht so: Die Tories haben den Sieg gestohlen. Sie haben weit mehr Geld in diesen Wahlkampf gesteckt, als gesetzlich erlaubt ist, sie haben gelogen und betrogen, Ausgaben verschleiert. Tatsächlich ist vor einem halben Jahr eine Parteimanagerin der Tories aus dem Hauptquartier in London wegen Betrugs verurteilt worden. Sie sei überzeugt gewesen, so der Richter, «dass der Sieg über Nigel Farage alle Mittel rechtfertigt».

«Eben doch keiner, der sich mit dem Plebs beim Bier trifft»

Um den politischen Konkurrenten aus Westminster herauszuhalten, hatte die Partei damals Busse, Flugblätter, Freiwillige nach Ramsgate gekarrt und diese Ausgaben aus der Londoner Kriegskasse gezahlt, was später verschleiert wurde. Ausserdem wurde Nick Timothy als Mastermind entsandt, Spindoktor und späterer Berater von Theresa May. Der wohnte, sehr hübsch, im Royal Harbour Hotel und steuerte die Attacke aus dem eleganten Restaurant im Untergeschoss.

Hundert Meter weiter hockte, wie der Drehbuchautor und linke Lokalaktivist Steve Coombes mit einem breiten Grinsen erzählt, in der Regel, Nigel Farage: im Magnolia, einem italienischen Restaurant mit Blick aufs Meer. Von dort aus organisierte er die Gegenwehr. «Von Wasserloch zu Wasserloch, von Spesenritter zu Spesenritter war es damals nicht weit», lästert Coombes. Der Künstler, der vor Jahren aus London in die Provinz gezogen ist, ist ein Mann mit viel Witz und guten Verbindungen nach allen Seiten.

Nach seiner Rechnung verlor Farage nicht nur, weil die Tories falschspielten. Farage verlor auch, so Coombes, weil er Farage war: «Scheinbar nett, aber in Wahrheit autoritär. Eben doch keiner, der sich mit dem Plebs beim Bier trifft. Das Kumpelige – eingeübt. So etwas spüren die Leute.»

Das bestätigt auch Ex-Ukip-Stadtrat Chris Wells, der sich mittlerweile aus der Politik zurückgezogen hat. Farage habe alles mitgemacht, an jede Haustür geklopft, auf jeder Veranstaltung geredet. «Die Tories haben uns um unseren Sieg betrogen», sagt er.

Trotzdem zögert der schwergewichtige, verbitterte Mann bei der Frage, ob er jetzt, wo Nigel seine eigene Organisation hat, für die Brexit-Partei stimmen wird? Eher nicht, sagt Wells, und das habe, so komisch es klinge, auch wieder mit Farage zu tun. «Nigel hat etwas Herrisches, er ist cholerisch, mag keinen Widerspruch, keine anderen Meinungen. Das mochte er schon 2015 nicht.» May habe, sagt Wells, eine politische Lücke gerissen, in die stosse die Ikone der Brexit-Fans jetzt vor. Wells ist das unheimlich. «Nigel hat jetzt, was er wollte: ein Comeback wie Phönix aus der Asche.» (Redaktion Tamedia)