Er wolle kein Schlafwandler sein, sagt Emmanuel Macron

Angekündigt war eine grosse Rede zur «Zukunft Europas». Doch das Bild, das Emmanuel Macron malte, war dann sehr düster. So düster, dass man sich fragen konnte, ob dieses Europa überhaupt eine Zukunft hat. Gleich zum Auftakt seines Auftritts vor dem EU-Parlament sprach Frankreichs Präsident von einem «Bürgerkrieg» zwischen liberalen und illiberalen Ideen in Europa. Und von einem Kontinent, der umzingelt ist von autoritären Regimen.

Doch Emmanuel Macron ist keiner, der aufgibt: «Ich möchte nicht zu einer Generation der Schlafwandler gehören», sagte er. Europas Demokratie sei angesichts der Wirren in der Welt die Trumpfkarte, die es zu verteidigen gelte. «Gegenüber dem Autoritarismus, der uns überall umgibt, ist die Antwort nicht die autoritäre Demokratie, sondern die Autorität der Demokratie», mahnte Macron. Und er brauchte die Namen der Länder gar nicht zu nennen: Es sind Russland und China, aber auch ein unberechenbarer US-Präsident, die Europa und die multilaterale Weltordnung herausfordern.

Von innen stellen illiberale Demokraten in Ungarn, Tschechien oder Polen Grundrechte, Rechtsstaat und Gewaltenteilung infrage. Emmanuel Macron plädierte für eine neue «europäische Souveränität». Diese soll die nationale Souveränität nicht ersetzen, sondern ergänzen. Es ist die Idee eines Europas, das die Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Unordnung auf dieser Welt beschützen soll. Es ist eine EU, die dort zur Stelle ist, wo die einzelnen Nationalstaaten sich nicht behaupten könnten. Etwa beim Kampf gegen den Klimawandel, gegen den internationalen Terrorismus oder bei der Migration.

Emmanuel Macron knüpft hier an sein Bekenntnis für ein starkes Europa an, das er im Wahlkampf und bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr abgelegt hatte. Er bekam damals viel Applaus auch in anderen Hauptstädten der Mitgliedsstaaten. Schliesslich hatte der jugendliche Senkrechtstarter Marine Le Pen besiegt, Frankreichs Rechtsnationalistin. Kurz danach gewannen proeuropäische Parteien in den Niederlanden die Wahlen und wiesen den Populisten Geert Wilders in die Schranken.

Ein Grossteil der Europäer atmete auf. Getragen von diesem frischen Elan, präsentierte Emmanuel Macron letzten Herbst bei einer Europarede an der Universität Sorbonne ein ganzes Paket von Massnahmen mit dem Ziel, das Vertrauen der Europäer zurückzugewinnen. Dazu gehörten etwa eine CO2-Steuer, transnationale Listen für die Europawahlen und vor allem eine stärkere Integration der Eurozone. Seither ist der Elan weitgehend verflogen. In Österreich ist der konservative Sebastian Kurz inzwischen eine Koalition mit der rechtsextremen FPÖ eingegangen. In Italien haben die Populisten von der 5-Stern-Bewegung und der Lega die Wahlen gewonnen. Und in Budapest triumphierte Viktor Orban mit seiner Kampagne gegen Brüssel und Migranten. Schwerer wiegt aber wahrscheinlich, dass in Deutschland die Regierungsbildung so lange gedauert hat. Das Zeitfenster für Reformen bis zu den Europawahlen in einem Jahr war ohnehin nicht gross.

Aus Berlin sind nun widersprüchliche Töne zu Macrons Reformen zu hören. Morgen Donnerstag soll Frankreichs Präsident in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel konferieren. Vielleicht herrscht danach mehr Klarheit. Vor dem nächsten EU-Gipfel im Juni, an dem die Reform der Eurozone beschlossen werden soll, ist zudem ein deutsch-französisches Ministertreffen geplant. Macron hat seine ehrgeizigen Pläne aber ohnehin schon zurückgenommen. Gestern vor den Europaparlamentariern sprach er jedenfalls nicht mehr von einem EU-Finanzminister oder einem eigenen Haushalt für die Eurozone. Er wäre schon mit einer Budgetlinie im bestehenden EU-Haushalt und einer Stärkung der Bankenunion zufrieden.

Den Europäern den Puls fühlen

Macron ist zwar nicht weniger alarmistisch, aber bescheidener geworden. Im ersten Jahr hat er auf europäischer Ebene eine Verschärfung der sogenannten Entsenderichtlinie beziehungsweise der Regeln gegen Sozialdumping erreicht. Die EU hat auch unter französischem Druck ihre Instrumente gegen Billigkonkurrenz aus Asien geschärft. Und der Start der Verteidigungsunion mit mehr gemeinsamer Forschung und Rüstungsbeschaffung ist ebenfalls ein Schritt in Macrons Richtung.

Im Hinblick auf die Europawahlen im Mai 2019 will Macron nun zuerst in sogenannten Bürgerkonsultationen den Puls fühlen. «Wir können uns heute nicht mehr wie gestern weigern, über Europa zu reden», sagte Macron. Die nationalen Regierungen dürften nicht länger Brüssel als Sündenbock benutzen für alles, was schieflaufe. Nötig sei eine «Wiedergeburt Europas». Es dürfe keinen Rückzug auf nationale Egoismen geben, Gräben zwischen Nord und Süd, Ost und West müssten überwunden werden. Der französische Präsident rief dazu auf, die «vergiftete Debatte» über die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU zu überwinden. Er präsentierte den neuen Vorschlag, Gemeinden mit finanziellen Anreizen zu unterstützen, wenn sie sich bei der Aufnahme und der Integration von Flüchtlingen engagieren.

Werbung machte Macron auch für seinen Vorschlag einer Digitalsteuer, damit Facebook, Google und die anderen endlich dort Abgaben entrichten, wo sie Gewinne machen. Das wäre ein kleiner Schritt für Europa, seine Souveränität gegenüber den grossen US-Konzernen zu behaupten. Doch der Vorstoss dürfte am Widerstand von Luxemburg, Irland und den Niederlanden scheitern. Das französische Prestigeprojekt transnationaler Listen für die Europawahlen hat das EU-Parlament hingegen schon im Keim erstickt. Der Weg bis zur europäischen Souveränität ist deshalb noch weit und steinig.

