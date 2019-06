Erst gab es ein paar Tweets, dann Tee

Von dem Moment an, in dem die Maschine des US-Präsidenten am Flughafen Stansted am Montagmorgen kurz nach neun Uhr Ortszeit landete, ging eigentlich alles nach Plan. Der britische Aussenminister begrüsste Donald Trump und seine Frau Melania auf britischem Boden. Mit einem Helikopter wurde das Paar in die Residenz des amerikanischen Botschafters im Regent’s Park geflogen, und um zwölf Uhr ­landete der Helikopter mit dem Präsidentenpaar im Garten des ­Buckingham-Palasts, wo Prinz Charles, Camilla und die Queen die ­Gäste erwarteten.

Vorher aber hatte sich Trump, der das Königreich auf Einladung der scheidenden Premierministerin als Staatsgast besucht, wieder einmal nicht so benommen, wie andere Staatsgäste das wohl tun würden. Er hatte kurz vor der Landung ein paar saftige Tweets abgesetzt; in einem davon bezichtigt er den Bürgermeister der Stadt London, Sadiq Khan, ein totaler Verlierer zu sein, der eine schlechte Leistung in der Terrorbekämpfung abgeliefert habe und so gemein sei, ihn, den Präsidenten der Vereinigten Staaten, zu kritisieren.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......