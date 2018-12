Flughafen Gatwick erneut wegen Drohne lahmgelegt

Der zweitgrösste Londoner Flughafen über einen Tag lang lahmgelegt, mehr als 800 Flüge wurden gestrichen, rund 120'000 Passagiere betroffen: Eine gezielte Störaktion mit mindestens zwei Drohnen brachte den kommerziellen Flugverkehr am britischen Gatwick Airport fast den ganzen Donnerstag komplett zum Erliegen. Am Freitagmorgen wurde dann vorerst einer begrenzten Zahl von Flügen die Start- und Landeerlaubnis erteilt. Nun ist der Flughafen wieder geschlossen: Offenbar wurde erneut eine Drohne über dem Gelände gesichtet, gab der Flughafen am Freitagabend bekannt.

Man habe «Personen von Interesse» im Visier, erklärte Steve Barry von der Polizei. Sie verfolgt auch die Theorie, dass mehr als eine Drohne benutzt worden sei.

Assistant chief constable Steve Barry says there are persons of interest in the drones investigation at Gatwick pic.twitter.com/b4zmu16nKr — Frances Perraudin (@fperraudin) 21. Dezember 2018

Die zuständige Polizei Sussex hatte am Donnerstag einen Abschuss der Drohnen aufgrund von Sicherheitsbedenken wegen Querschlägern zunächst ausgeschlossen. Später hiess es dann, ein Abschuss sei eine «taktische Option». Während des Tages wurden denn auch bewaffnete Einsatzkräfte auf dem Flughafengelände gesichtet.

Die Polizei hatte am Donnerstag versucht, die Fernsteuerung der Drohnen zu orten. Doch das ist nur möglich, solange das Fluggerät in der Luft und somit die Funkverbindung aktiv ist. Die Täterschaft scheint sich dessen bewusst gewesen zu sein. «Jedes Mal, wenn wir glauben, dass wir dem Piloten nahekommen, verschwindet die Drohne», erklärte der für den Flughafen zuständige Polizeikommandant, Justin Burtenshaw, am Donnerstag. «Wenn wir versuchen, den Flugplatz wieder zu öffnen, taucht die Drohne wieder auf», so Burtenshaw zur BBC. Die Drohnen einer neueren Generation seien grösser und hätten mehr Reichweite, was es der Polizei die Ortung erheblich erschwere.

As armed police are spotted at Gatwick Airport, @GatcoUK says its warnings over the dangers of drones have been "repeatedly dismissed", with "business interests" given higher priority than implementing counter-drone measures https://t.co/20700jsj4A pic.twitter.com/mMg9AYQRi6 — ITV News (@itvnews) December 20, 2018

Flughafenchef Woodroofe hoffte, dass am Freitag rund 700 Flüge möglich sein werden – was heissen würde, dass rund 100 Flüge gestrichen würden, wie der «Guardian» dazu erläuterte. Doch der Flughafenbetrieb sei davon abhängig, ob die Drohnen wieder auftauchten. Die Polizei Sussex teilte am späten Donnerstagabend mit, die Fluggeräte seien in den 24 Stunden zuvor rund 50-mal gesichtet worden. Jetzt gab es offenbar erneut eine Sichtung.

«Wir arbeiten mit Material der Überwachungskameras und versuchen, die Marke und das Modell zu eruieren», hatte Chefkommissar Jason Tingley von der zuständigen Polizei Sussex dem «Guardian» gesagt. «Unsere Arbeitshypothese ist, dass sie grösser ist als das, was jemand online kaufen könnte. Wir denken, dass sie angepasst und weiterentwickelt wurde.» Das Fluggerät wurde vonseiten verschiedener Behörden als «substanziell», «kommerziell» und «industriell» beschrieben.

Die Polizei geht nicht von einem terroristischen Motiv aus. Bereits am Donnerstag berichteten britische Medien, dass einige Ermittler der These nachgingen, dass es sich bei den Tätern um Umweltaktivisten handeln könnte. Am späten Freitagmorgen bestätigte die Polizei, das Motiv sei «eine Möglichkeit».

Störsender, Netzsysteme, Adler

Neben herkömmlichen Schusswaffen gibt es auch zur Drohnenabwehr spezialisierte Systeme. In der Schweiz werden am WEF zum Beispiel Zielstörsender eingesetzt. Sie blockieren die Signale zwischen dem Fluggerät und der Fernbedienung des Benutzers, der die Drohne daraufhin nicht mehr steuern kann. Gemäss Herstellerangaben soll das in der Schweiz eingesetzte Modell auf über 300 Meter Entfernung funktionieren.

Drohne im Visier: Ein Mitglied der WEF-Sicherheitskräfte testet eines der mysteriösen Geräte. (18. Januar 2017) Bild: Simon Dawson/Bloomberg

Die Drohne ist durch den Störsender nicht mehr in der Lage, ihre Aufnahmen beziehungsweise Livebilder zu übertragen. Sie fällt aber nicht einfach auf den Boden, sondern wird von der Anti-Drohnen-Waffe an Ort und Stelle gehalten, damit sie entweder abgeschossen oder kontrolliert eingefangen und zu Boden gebracht werden kann.

Die Churer Firma Droptec hat eine Netzpistole gegen Drohnen entwickelt: Eine Demonstration. (Februar 2018) Video: SDA

Dieser Abschuss muss nicht unbedingt mit einer Schusswaffe erfolgen. Die Churer Firma Droptec hat zum Beispiel eine Netzpistole mit einer Reichweite von bis zu 50 Metern entwickelt. Das britische Unternehmen Openworks bietet eine Netz-Bazooka an, die eine Drohne gemäss Angaben des Herstellers auf über 100 Meter Entfernung vom Himmel holen kann. Und die technische Universität Michigan hat eine Jägerdrohne entwickelt, die Netze schiessen und andere Drohnen so einfangen kann.

Vor knapp zwei Jahren machte ein Ansatz aus den Niederlanden Schlagzeilen: Die Polizei hatte Adler trainiert, um Drohnen anzugreifen und sie mit ihren Krallen vom Himmel zu reissen. Der Versuch wurde allerdings aufgegeben, wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtete ein Jahr später berichtete: Die Verletzungsgefahr der Vögel war zu hoch, ihr Training zu teuer und die Tiere letztlich zu unzuverlässig.

Niederländische Polizei trainierte Adler Drohnen zu fangen. (Februar 2016) Video: Storyful/Guard from Above

(Redaktion Tamedia)