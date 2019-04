Frau in Nordirland bei «terroristischem Vorfall» erschossen

Am Rande der nordirischen Stadt Londonderry ist es in der Nacht auf Freitag zu gewaltsamen Ausschreitungen und tödlichen Schüssen auf eine junge Frau gekommen. Der Tod der 29-Jährigen in der Wohnsiedlung Creggan werde als «terroristischer Vorfall» behandelt.

Dies teilte die örtliche Polizei in der Nacht zum Freitag über Twitter mit. «Wir behandeln dies als terroristischen Vorfall und haben zudem Mordermittlungen eingeleitet.» Zuvor hatte die britische Polizei darüber informiert, dass in Creggan Brandsätze geschleudert und mehrere Schüsse abgefeuert worden seien.

ACC Mark Hamilton said: “Sadly I can confirm that following shots being fired tonight in Creggan, a 29 year old woman has been killed. We are treating this as a terrorist incident and we have launched a murder enquiry.”