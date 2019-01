Fünf böse Buben

David Cameron: Der Privatier

Natürlich sei es bedauerlich, dass er das EU-Referendum verloren habe, sagte David Cameron diese Woche in einem BBC-Interview. Es tue ihm aber keineswegs leid, den Briten die Chance gegeben zu haben, über die britische Mitgliedschaft in der EU abzustimmen. Er habe es in seinem Wahlprogramm versprochen, und das Parlament habe dafür gestimmt, erinnerte Cameron den Reporter. So gesehen ist David Cameron der Hauptverantwortliche für die Situation, in der sich das Vereinigte Königreich derzeit befindet.

Der Eton-Zögling – Cameron besuchte die Eliteschule zur selben Zeit wie Boris Johnson – hatte bis zum 23. Juni 2016, dem Tag des Referendums, als politisches Glückskind dagestanden. 2001 erstmals ins Unterhaus gewählt, wurde er schon 2005 Vorsitzender der Konservativen Partei. Fünf Jahre darauf wurde er Premier einer Koalitionsregierung mit den Liberaldemokraten unter Nick Clegg. Das erste grosse Referendum seiner Amtszeit, in dem es um die Frage der schottischen Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich ging, gewann er. Um die Euroskeptiker bei den Tories zu befrieden, ging er ein Jahr später mit der Verheissung in die Unterhauswahlen, bei einem Sieg ein EU-Referendum anzusetzen. Diesmal erhielt er die absolute Mehrheit.

Cameron schlug die Warnungen seines Schatzkanzlers George Osborne in den Wind, setzte das EU-Referendum an – und verlor. Im Juli 2016 trat er zurück. Seitdem sitzt David Cameron in seinem Gartenschuppen – einem recht luxuriösen Bau für 25 000 Pfund – und schreibt an seinen Memoiren. Kürzlich deutete er allerdings an, er würde sich langweilen und könne sich vorstellen, wieder in die Politik einzusteigen. Den Reaktionen nach zur urteilen würden sich die wenigsten Briten über Camerons Rückkehr freuen.

Alexander Menden

Nigel Farage: Der Einpeitscher

Nigel Farage verdient sein Geld im EU-Parlament. Er hat ein paar kleinere und grössere Spenden-, Steuer- und Ausgabenskandale überlebt, einen Flugzeugabsturz und mehrere Niederlagen bei Wahlen in seinem Heimatland Grossbritannien. Sein wohl grösster Triumph war zweifelsohne der Sieg der Leave-Befürworter im Brexit-Referendum, den er ideologisch vorbereitet und engagiert begleitet hat. Seine Partei, die UKIP, hatte jahrelang für einen Austritt aus der EU plädiert; nach der siegreichen Kampagne trat Farage als Parteichef zurück. Seither ist UKIP politisch unbedeutend, und Farage sucht eine neue Rolle.

Ins EU-Parlament kann er nicht zurückkehren, weil Grossbritannien, zumindest nach jetzigem Stand, an den nächsten Europa-Wahlen nicht teilnehmen wird. Er überlege, eine neue Partei zu gründen oder in eine neue Kampagne einzusteigen, wenn es ein zweites Referendum gebe, sagte Farage nach der schweren Niederlage von Theresa May am vergangenen Dienstag. Er präsentierte auch gleich einen Plan: Wenn statt der unfähigen Premierministerin endlich ein echter Brexiteer mit Brüssel verhandeln würde und der EU einen No Deal ankündigen würde, dann werde Brüssel „in Panik verfallen und innerhalb von 48 Stunden ein super Angebot machen.“ Weder deutsche Autohersteller noch französische Käseproduzenten würden einen No Deal dulden und deshalb in kürzester Zeit die EU-Verhandler in Brüssel zurück an den Tisch zwingen. Der von May vorgelegte Vertrag, sagte Farage nach der Abstimmung dem TV–Sender ITV, gleiche der Kapitulationserklärung „einer Nation, die einen Krieg verloren“ habe. Er rechne allerdings mit einer Verschiebung des Austritts und einem zweiten Referendum – eben weil May so unfähig sei.

Cathrin Kahlweit

Arron Banks: Der Finanzier

Einen besonderen Moment der Genugtuung erlebte Arron Banks, als er sich im November 2016 nach Donald Trumps Wahlsieg in Amerika gemeinsam mit Nigel Farage und Trump vor dessen goldenem Fahrstuhl ablichten liess. Das Bild fasste so gut wie kaum ein anderes den Triumph des Rechtspopulismus in der sogenannten „Anglosphäre“ zusammen. War Nigel Farage der Lautsprecher während der Leave-Kampagne, gefiel sich Arron Banks in der Rolle der Grauen Eminenz, eines Selfmade-Millionärs, der es mit dem britischen Establishment aufnimmt.

Seit 2017 finanziert er die Website „Westmonster“, die sich an der rechtspopulistischen Plattform „Breitbart“ orientiert. Er ist unter anderem Besitzer der Versicherungsfirma „GoSkippy“, war der grösste Ukip-Parteispender und unterstützte Pro-Brexit-Bewegungen mit rund neun Millionen Pfund. Wo genau dieses Geld herkam, ist sehr umstritten. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss kam jedenfalls zu dem Ergebnis, Banks habe nicht überzeugend darlegen können, dass es aus Quellen innerhalb des Vereinigten Königreichs stamme. Sollte es sich um Geld aus dem Ausland handeln, hätte er das Parteispendengesetz gebrochen.

Besonders die Guardian-Journalistin Carole Cadwalladr bemüht sich hartnäckig, das extrem unübersichtliche Geflecht internationaler Beziehungen von Banks Geschäften aufzudecken und zu entwirren. Nach Informationen des Guardian traf sich Arron Banks, der auch gute Beziehungen zu Donald Trumps ehemaligem Berater Steve Bannon unterhält, vor dem EU-Referendum dreimal mit dem russischen Botschafter in London. Dabei soll ihm unter anderem eine Beteiligung an einer russischen Goldmine angeboten worden sein. Ob er das Angebot annahm, ist allerdings unklar.

Alexander Menden

Jeremy Corbyn: Der Ideologe

Hätte man 2015 bei einem britischen Buchmacher ein Pfund auf den Kandidaten Jeremy Corbyn gesetzt, man hätte 1000 Pfund gewonnen. So unwahrscheinlich schien es, dass es der Hinterbänkler zum neuen Vorsitzenden der Labour-Partei bringen würde. Und doch setzte er sich, mithilfe der Graswurzelbewegung „Momentum“ und eines geänderten Wahlsystems, das ihn nach Ansicht innerparteilicher Kritiker begünstigte, als Nachfolger des glücklosen Ed Miliband durch.

Corbyn, Jahrgang 1949, engagierte sich früh in der Gewerkschaftsbewegung; seit 1983 sitzt er für den Wahlkreis Islington im Unterhaus. Seitdem hat er, was die Europapolitik angeht, weitgehend den Kurs seines politischen Mentors, des Euroskeptikers Tony Benn, gefahren. Benn hatte sich bereits in den Siebzigerjahren gegen den Beitritt Grossbritanniens zur europäischen Staatengemeinschaft ausgesprochen. Corbyn hat also stets einem Flügel der Partei angehört, der die EU als neoliberales Projekt ablehnte. 2016 unterstützte er zwar offiziell die Remain-Kampagne, aber ohne viel Leidenschaft, und er war einer der ersten, die nach dem Referendum forderten, sofort den Austritt einzuleiten.

Seitdem hat Corbyn alle Chancen ungenutzt verstreichen lassen, der kopflosen Brexit-Politik Theresa Mays eine klare Strategie entgegenzusetzen. Würde er sich zu einem zweiten Referendum bekennen, wüsste er die weit überwiegende Mehrheit seiner Partei hinter sich. Doch Corbyn und ein kleiner Kreis EU-feindlicher Getreuer tun im Gegenteil alles, um eine solche „People’s Vote“ zu verhindern. Stattdessen versprechen sie, nach Neuwahlen, die sie zu gewinnen hoffen, erneut mit der EU zu verhandeln und einen besseren Deal als May herauszuholen. Alles in allem ein ziemlich unwahrscheinliches Szenario.

Alexander Menden

Boris Johnson: Der Illoyale

Unlängst hat sich der Mann mit dem blonden Wuschelkopf die Haare so schneiden lassen, dass das, was er auf dem Kopf hat, fast wie eine Frisur aussieht. Diese Nachricht elektrisierte politische Beobachter in London, denn sie ist weit mehr als eine Äusserlichkeit: Boris Johnson, so wird weithin vermutet, bereitet sich auf die Nachfolge von Theresa May vor. Noch ist sie im Amt, aber der Historiker, Ex-Journalist, Ex-Bürgermeister von London und Ex-Aussenminister gilt schon sehr lange als potenzieller Nachfolger der unpopulären May. Einziger Nachteil: Er ist nicht sehr viel populärer – zumindest in der eigenen Partei.

Das mag daran liegen, dass es BoJo, so sein Spitzname im Königreich, immer wieder an Loyalität hat mangeln lassen – zu den Konservativen, zum Kabinett, zu seiner Ehefrau. Als Johnson im Sommer 2018 Mays sogenannten Chequers-Plan für einen Austritt aus der EU wortreich unterstützte (der Plan hielt sich nicht lange, aber das tut hier wenig zur Sache), wurden im Regierungsviertel Whitehall Wetten angenommen, wann BoJo seine Unterstützung zurückziehen und den Bettel hinwerfen würde. Es dauerte dann genau drei Tage, bis Johnson als Aussenminister zurücktrat, nachdem Stunden zuvor Brexit-Minister David Davis aufgegeben hatte.

In London wird seither gemutmasst, Johnson warte auf die Chance, sich als Brexit-Retter zu präsentieren. Seine Gattin hat ihn derweil, nachdem die Affäre mit einer jungen Pressesprecherin aufgeflogen war, hinausgeworfen, nun ist von Hochzeit mit der Neuen die Rede. Sollte es ein zweites Brexit-Referendum geben, würde BoJo sicher, wie schon beim ersten, in der vordersten Reihe stehen. In seiner Kolumne im Telegraph schrieb er jüngst: „Die Unfähigkeit der Regierung hat uns dieses Chaos gebracht. Aber es gibt einen Ausweg.“ Das Wort „mich“ hat er weggelassen.

Cathrin Kahlweit

(Redaktion Tamedia)