Hartes Ringen um Junckers Nachfolge

Die Suche nach einem neuen EU-Kommissionspräsidenten erweist sich als äusserst kompliziert: Weil EU-Ratspräsident Donald Tusk noch bilaterale Gespräche mit einzelnen EU-Chefs führen wollte, hat sich der Start des EU-Sondergipfels am Sonntagabend in Brüssel um mehr als zwei Stunden verzögert. Bis 20 Uhr hatte das Treffen immer noch nicht begonnen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist in ihrer eigenen Parteienfamilie auf massiven Widerstand gegen ihren Plan gestossen, den Sozialdemokraten Frans Timmermans als neuen Chef für die EU-Kommission vorzuschlagen. «Wir werden das Amt des Kommissionspräsidenten nicht so einfach aufgeben», sagte der irische Premierminister Leo Varadkar vor Beginn des Gipfeltreffens in Brüssel. Lettlands Premier Krišj?nis Kari?š, ebenfalls Mitglied der Europäischen Volkspartei (EVP), sagte, es brauche für die zu vergebenden Spitzenjobs eine Balance aus Herkunft, Partei und Geschlecht. «Diese Balance sehe ich noch nicht.»

Damit könnte es für Merkel schwer werden, das Vorhaben durchzusetzen, das sie am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Spaniens Premier Pedro Sánchez und dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte abgesprochen hatte. Demnach hätte das Amt des Kommissionspräsidenten an die Sozialdemokraten gehen sollen.

Zuvor hatte sich abgezeichnet, dass der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) im Kreis der Staats- und Regierungschefs keine Mehrheit bekommen würde. Im Gegenzug hätte die EVP das Amt des EU-Aussenbeauftragten und des EU-Parlamentspräsidenten bekommen; die Liberalen sollten nach dieser Lösung den Ratspräsidenten stellen.

Weder Timmermans noch Weber

Schon am Samstag war gegen diesen Plan auch von Seiten der vier Staaten der Visegrád-Gruppe Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen Kritik laut geworden. Gegen Timmermans als Kommissionspräsidenten gibt es in einigen östlichen Ländern Widerstand, weil der frühere niederländische Aussenminister als Vizepräsident der EU-Kommission die Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn betreibt.

Ein ungarischer Regierungssprecher hatte erklärt, weder Timmermans noch Weber seien für die Visegrád-Staaten akzeptabel. Dies wäre ein «historischer Fehler», schrieb Ungarns Präsident Viktor Orban in einem am Sonntag veröffentlichten Brief an den Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP), Joseph Daul. Für die EVP, die die Europawahl gewonnen habe, wäre es eine «Demütigung», wenn «die wichtigste Position an unseren grössten Rivalen geht».

Vestager als Teil eines Teams

Um die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte sich auch die dänische Liberale Margrethe Vestager beworben. Ihr wurde vor dem EU-Sondergipfel aber vor allem von Seiten der EVP vorgeworfen, bei der Europawahl nicht als alleinige Spitzenkandidatin der Liberalen, sondern als Teil eines Teams angetreten zu sein.

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte stellte sich vor Gipfelbeginn auf zähe Verhandlungen ein. «Ich bin bereit für einen langen Marathon heute Abend», sagt er bei seiner Ankunft.

Er werde die Kandidatur Timmermans für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten prüfen, sagte Conte weiter. In den letzten Tagen wurde immer wieder der Niederländer als Nachfolger des EU-Kommissionspräsidenten genannt.

Macron: «Konstruktive Einigung finden»

Der aktuelle Kommissionschef Jean-Claude Juncker machte sich denn auch stark für ihn. Wenn dieser nicht «in Ordnung» wäre, hätte er ihn nicht zu seinem Stellvertreter ernannt, erklärte Juncker. Stellvertreter sei jedoch nicht Kommissionspräsident, räumte er ein.

Frankreichs Präsident Macron sagte bei seiner Ankunft in Brüssel, dass zwei der Präsidenten-Posten von Kommission, Europäischem Rat, Europäischer Zentralbank und des Aussenbeauftragten an Frauen gehen müssten. Für dass Präsidium der EU-Kommission nannte er neben dem Sozialdemokraten Timmermans auch die Liberale Margrethe Vestager und den Brexit-Unterhändler Michel Barnier als geeignete Kandidaten. «Ich glaube, dass wir eine konstruktive Einigung finden können.» (Redaktion Tamedia)