High Drama

In Downing Street 10 wohnt Larry, die Katze. Genau so sagen es die Briten: «Larry the cat». Vielleicht braucht es den Zusatz, damit Larry nicht mit Beratern oder Sekretären gleichen Namens verwechselt wird, die am Regierungssitz ein und aus gehen. Seit Montag lebt dort auch Dilyn, der Hund.

Dilyn ist ein nicht reinrassiger Jack Russel: kleine Ohren, kleine Füsse, treuherziger Blick, wuschelig, und damit dem Hausherren Boris Johnson phänotypisch nicht ganz unähnlich. «Dilyn the dog» wurde vor einem bösen Herrchen gerettet und aus einem Tierheim geholt, was beim Einzug des neuen Mitbewohners, dem neben Johnsons Freundin Carrie Symonds ganz zufällig auch ein grosser Fotografen-Pool beiwohnte, mehrmals betont wurde.

Kann das Zufall sein?

In Downing Street ist nichts dem Zufall überlassen. Der kleine Dilyn, der das Wahlvolk beglücken sollte, wurde genau zur richtigen Zeit mit seinem süssen, roten Lederhalsband in einer niedlichen, rosa umrandeten, durchsichtigen Tragetasche in die Downing Street getragen. Genau zu Beginn einer harten Woche nämlich, in der Johnson dem Parlament und dem Land endlich zeigen wollte, wer hier jetzt macht- und kraftvoll regiert und Grossbritannien mit Charisma und Entschlossenheit aus der EU führt. Ach ja, der Name Dilyn ist walisisch und bedeutet, wenn man Carrie Symonds glauben darf, «bei Fuss». Das konnte nun wirklich kein Zufall sein.

«Dilyn the dog» bei seinem Einzug in die Downing Street 10. Foto: Keystone

Aber es ist so ziemlich alles schiefgegangen mit der akribisch geplanten Inszenierung. Nicht einmal vier Tage nach dem Beginn der neuen Parlamentssaison titelt die Financial Times, Johnson sei «in die Enge getrieben», der Mirror nennt ihn «Grossbritanniens schlechtesten Premier», und Metro schreibt: «Er kann einfach nicht gewinnen.» Wie? Ist hier die Rede von Johnson, dem Unbesiegbaren, der doch von 90'000 Tories in einer Urabstimmung ins Amt gehievt wurde, weil er angeblich immer gewinnt?

Als er am Mittwochabend, nach seiner vierten und vor seiner fünften Niederlage, im Unterhaus am Rednerpult stand, sah Johnson aus wie ein angeschlagener Boxer. Er ist wieder dicker geworden über den Sommer, obwohl ihm Symonds eine Diät verschrieben haben soll. Auch seine Haare, zwischenzeitlich mal ordentlich geschnitten, sind wieder aus der Fasson. Er hatte schon den ganzen Tag lang gerüpelt und gelümmelt und gebrüllt, nachdem das Parlament am Vorabend beschlossen hatte, ihn per Gesetz an No Deal zu hindern. Er hatte Oppositionschef Jeremy Corbyn nicht nur «chicken» (Feigling), sondern, als Steigerungsform, «Chlorhühnchen» und auch «a great big girl's blouse» (die Bluse eines grossen Mädchens) genannt, sinngemäss: einen Angsthasen. Vom lustigen Boris war da schon nicht mehr viel übrig, am Pult stand ein enttäuschter und polemisierender Johnson.

Aber dann, nachdem das Parlament nicht nur das Gesetz nach einer hochemotionalen Debatte beschlossen, sondern ihm auch noch sofortige Neuwahlen verweigert hatte, war es ganz aus. Johnson rief, das Parlament falle ihm in den Rücken und wolle in Wirklichkeit doch gar nicht No Deal, sondern den Brexit gleich ganz stoppen. Er wirkte, als wolle er die wenigen Meter zu Corbyn hinüberspringen und sich mit ihm prügeln. Ein Feigling sei Corbyn, brüllte Johnson wieder, der Neuwahlen nur nicht wolle, weil er wisse, dass er sie nicht gewinnen könne. «Denken Sie darüber nach, über Nacht und in den nächsten Tagen!»

Boris Johnson schreit seinen Kontrahenten an. (4. September 2019) Foto: Jessica Taylor/Reuters

Das war, bevor Johnson die nächste Niederlage einfuhr: In der Nacht, die er Corbyn zum Nachdenken gegeben hatte, musste die Regierung auch ihren Versuch aufgeben, die weitere Behandlung des Anti-No-Deal-Gesetzes im Oberhaus zu torpedieren. Mehr als einhundert Zusätze zum Gesetz hatten sich die Fraktionschefs der Konservativen im House of Lords ausgedacht, die alle in den nächsten Tagen hätten debattiert werden sollen. Das Ziel: so lange reden, bis es zu spät wäre, um das Gesetz, inklusive Unterschrift der Königin, noch vor der Zwangsschliessung des Parlaments in Kraft zu setzen. Und dass es in Kraft sein muss, damit No Deal am 31. Oktober qua Gesetz verhindert ist, das war die Bedingung der Opposition gewesen, um mit Johnson über Neuwahlen zu reden.

Viele Lords waren am Mittwoch mit Schlafsäcken, Isomatten und Picknickkörben ins Oberhaus marschiert, sie waren darauf eingestellt gewesen, tagelang durchzumachen. Aber in der Nacht zum Donnerstag gab das Johnson-Team den Widerstand auf, die vielen Textvorlagen, die debattiert werden sollten, wurden wieder eingesammelt. Richard Newby, Fraktionschef der Liberaldemokraten im Oberhaus, sagte, er sei froh, dass er jetzt nicht mehr mit seiner Bettdecke herumlaufen müsse. «Eine Debatte über 48 Stunden wäre ein sehr alberner Versuch gewesen, mit einem neuen Weltrekord ins Guinness-Buch einzuziehen. Ich glaube nicht, dass wir damit jemandem einen Gefallen getan hätten.»

Als die erstaunte Nation, die doch eigentlich nichts mehr erstaunen kann, am Donnerstag aufwachte, hiess es, die Lords würden das Gesetz durchwinken. Das geschah dann auch – mit weiteren Niederlagen im brexitkritischen Oberhaus für die Regierung.

Die Mitglieder des House of Lords finden sich zusammen. (5. September 2019) Foto: Screenshot UK Parliament

Das «Chlorhühnchen», die «Mädchenbluse» hat sich offenbar durchgesetzt: Wenn alles geht wie geplant, ist das Gesetz, das Boris Johnson zwingen soll, einen Deal mit Brüssel auszuhandeln oder aber eine Verschiebung des Brexit zu beantragen, vielleicht schon an diesem Freitag durch. Und dann gibt es, wenn Labour will, Neuwahlen. Jetzt fragt sich die Nation, ob der Suppenhuhn-Plan Absicht war.

Wollte Johnson im Unterhaus verlieren, um Labour zu Wahlen zu verleiten, weil sein Team sicher ist, sie gewinnen zu können? Und was wäre für Corbyn beziehungsweise für Johnson taktisch der beste Wahltermin? Vor oder nach dem 31. Oktober?

Viele rätseln natürlich so kurz vor Wahlen auch, wie eigentlich die Briten das alles finden. Das Leben jenseits der Londoner Blase ist weit weg, das irre Schauspiel in der Hauptstadt fasziniert die Bevölkerung, die Zuschauerzahlen bei Nachrichten und Parlamentssitzungen sind in die Höhe geschnellt. Aber wie ist die Stimmung da draussen?

Wahlforscher John Curtice hat für beide Seiten keine tröstlichen Botschaften: Er weiss es auch nicht genau. Er weiss nur: Brexit-Fans, die 2016 für Leave gestimmt hätten, seien zu 73 Prozent für No Deal, Brexit-Gegner, die 2016 für Remain stimmten, seien zu 76 Prozent dagegen. Und nein, die Positionen beider Gruppen hätten sich seither nicht wesentlich geändert.

Befürworter und Gegner des Brexit demonstrieren vor dem Parlament. (4. September 2019) Foto: Leon Neal/Getty Images

Boris Johnson muss also mehr als nur seine Hardcore-Fans überzeugen und ihnen beweisen, dass er den Brexit immer noch liefern kann. Er braucht dafür schnelle Wahlen und einen Sieg, um aus seinem aktuellen Tief herauszukommen. Imagetechnisch wären tiefer Sturz und steiler Aufstieg den Wählern womöglich zu verkaufen – wenn man das nur aggressiv genug tut: «Ich bin der Brexit-Mann, Corbyn ist der Brexit-Verhinderer.» Und aggressiv, das kann Johnson.

Vor allem aber kann es sein engster Berater Dominic Cummings, über den Johnson am Mittwoch sagt, Cummings sei quasi er selbst «unter einer Latex-Maske». Das war als Verteidigungsversuch gemeint, denn Johnsons Strippenzieher gerät angesichts der vielen schlechten Nachrichten für den Premier gerade ziemlich unter Druck. Hat er sich verzockt?

Dominic Cummings, ehemaliger Kopf der Leave-Kampagne, den Ex-Premier David Cameron mal als «Karriere-Psychopathen» bezeichnet hat, ist derzeit Chef einer informellen Downing-Street-Planungsgruppe: Wie kann Johnson seine Mehrheit ausbauen, No Deal erzwingen und in die Geschichte als Befreier Britanniens eingehen? Cummings ist ein schmaler, bleicher Mann mit schwarzer Kastenbrille und einem maliziösen Lächeln, dem, wenn man Insidern glauben darf, sein Ruf als skrupelloser, manipulativer Bösewicht ziemlich egal ist. Sein oberstes Ziel, dem er alles andere unterordne, sei No Deal. Raus aus der EU, egal wie hoch der Preis ist.

Dominic Cummings gilt als skrupelloser, manipulativer Bösewicht. (5. September 2019) Foto: Peter Summers/Getty Images

Am Dienstag, während der Parlamentsdebatte über die Einbringung des No-Deal-Verhinderungsgesetzes, stand er, der sich sonst immer im Hintergrund hält, einen Kaffeebecher umklammernd, in einem fleckigen weissen Oberhemd im sogenannten Lobby Room, in dem die britische Presse von Johnsons Spindoktoren den neuesten Regierungssprech serviert bekam. Er beobachtete das Gewusel um sich herum schweigend, niemand sprach ihn an.