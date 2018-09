«Ich wurde auf das Bett gestossen, und Kavanaugh legte sich auf mich»

In wenigen Stunden tritt Professorin Christiane Blasey Ford vor den Justizausschuss des US-Senats – und damit auch vor die Kameras. Sie ist die erste von mittlerweile drei Frauen, die Donald Trumps Richterkandidat für den mächtigen Supreme Court, Brett Kavanaugh, der sexuellen Übergriffe beschuldigen. Ford bezichtigt den Juristen, er habe versucht, sie während einer Schülerparty in den 80er-Jahren zu vergewaltigen. Ford wird ab 16 Uhr (Schweizer Zeit) unter Eid aussagen, und Kavanaugh wird ihre Anschuldigung anschliessend ebenfalls unter Eid bestreiten.

Der Fall ist für die US-Politik aus zwei Gründen wichtig: Erstens werden Supreme-Court-Richter auf Lebzeiten ernannt – mit Kavanaugh könnte Trump dem konservativen Lager am mächtigsten US-Gericht auf lange Sicht eine solide Mehrheit verschaffen. Die Republikaner halten im Senat zwar eine knappe Mehrheit von 51 zu 49 Sitzen. Doch ein zweiter Aspekt könnte Kavanaugh verhindern: Einen klar unpopulären Kandidaten in den Supreme Court zu hieven, könnte aber ihren Kandidaten in den wichtigen Zwischenwahlen Anfang November schaden.

«Ich schrie, in der Hoffnung, dass mich jemand hören könnte»

Die vorbereiteten Eröffnungserklärungen Fords und Kavanaughs sind bereits veröffentlicht worden. Beide werden nach ihren Eröffnungserklärungen von den Senatoren befragt.

Neu an Fords Aussage ist der Detailgrad, in dem sie ihre Vorwürfe schildert. Wichtig wird sein, ob sie neue Dokumente oder Indizien liefern kann, um ihre Anschuldigung zu untermauern. In der Erklärung stellt Ford zunächst aber klar, dass sie nicht vor den Ausschuss trete, weil sie das so wolle. Ganz im Gegenteil: «Ich habe Angst.» Sie sage aus, weil sie es als ihre Bürgerpflicht erachte. Sie entschuldigt sich, dass sie sich nicht mehr genau erinnern könne, wann die Feier stattfand – gemäss der «Washington Post» glaubt sie, der Übergriff habe sich im Sommer 1982 ereignet. «Aber die Details der Nacht, die mich heute hierherführen, werde ich nie vergessen. Sie sind in mein Gedächtnis eingebrannt worden und haben mich auch als Erwachsene immer wieder verfolgt.»

Am besagten Abend habe sie ein Bier getrunken. Kavanaugh und der von ihr ebenfalls beschuldigte Mark Judge seien «sichtbar betrunken» gewesen. Als Ford einen Stock höher auf die Toilette gehen wollte, sei sie am Ende der Treppe von hinten ins Schlafzimmer gestossen worden. «Ich konnte nicht sehen, wer mich gestossen hat. Brett (Kavanaugh) und Mark (Judge) kamen ins Schlafzimmer und schlossen die Tür hinter ihnen ab.» Einer der beiden habe die Musik lauter gedreht.

«Ich wurde auf das Bett gestossen, und Brett legte sich auf mich. Er fing an, mit den Händen über meinen Körper zu fahren und seine Hüften an mir zu reiben. Ich schrie, in der Hoffnung, dass mich unten jemand hören könnte, und versuchte, von ihm wegzukommen, aber er war schwer. Brett begrapschte mich und versuchte, mich auszuziehen.»

Das sei Kavanaugh allerdings schwergefallen, weil er sehr betrunken gewesen sei und weil Ford vom Schwimmtraining kommend unter den Kleidern noch immer einen einteiligen Schwimmanzug anhatte.

«Ich glaubte, dass er mich vergewaltigen würde. Ich versuchte, um Hilfe zu rufen. Als ich es tat, legte Brett seine Hand auf meinen Mund, um mich vom Schreien abzuhalten. Das war es, was mich am meisten erschreckt und was mein Leben am nachhaltigsten beeinflusst hat. Es war schwer für mich, zu atmen, und ich dachte, dass Brett mich aus Versehen töten würde. Sowohl Brett als auch Mark lachten während des Angriffs betrunken. Sie schienen beide eine gute Zeit zu haben.»

Schliesslich sei sie entkommen, weil auch Judge auf das Bett gesprungen sei und alle vom Bett gestürzt seien. Dann habe sie fliehen können und sich im Badezimmer eingeschlossen. Sie habe gehört, wie die zwei das Schlafzimmer lachend verlassen hätten und laut die Treppe hinuntergegangen seien. «Als ich sie nicht die Treppe hochkommen hörte, verliess ich das Badezimmer, lief die Treppe hinunter, durch das Wohnzimmer und verliess das Haus», so Ford. Sie erinnere sich noch an das «enorme Gefühl der Erleichterung», als sie endlich im Freien gewesen sei.

«Bretts Angriff hat mein Leben drastisch verändert. Für eine sehr lange Zeit hatte ich zu viel Angst und schämte mich, irgendjemandem die Details zu erzählen. Ich wollte meinen Eltern nicht sagen, dass ich im Alter von 15 Jahren in einem Haus ohne Elternaufsicht war und mit Buben Bier trank. Ich versuchte, mich selbst davon zu überzeugen, dass weil Brett mich nicht vergewaltigt hatte, ich in der Lage sein sollte, weiterzumachen und einfach so zu tun, als wäre es nie passiert.»

«Eine groteske Rufmordkampagne»

Kavanaugh weist in seiner Eröffnungserklärung Fords Schilderungen sowie die Anschuldigungen weiterer Frauen entschieden zurück.

«Es gibt ein fieberhaftes Bemühen (orig. ‹frenzy›), sich etwas auszudenken – irgendetwas, egal, wie weit hergeholt oder abscheulich –, das eine Abstimmung über meine Nominierung blockieren würde. Das sind schlicht und einfach Verleumdungen in letzter Minute. Sie verderben unsere öffentliche Debatte. Eine solch groteske und offensichtliche Rufmordkampagne – wenn sie zum Erfolg führt – wird kompetente und gute Menschen aller politischen Überzeugungen davon abhalten, unserem Land zu dienen.»

Kavanaugh stellt einen Zusammenhang mit der nötigen richterlichen Unabhängigkeit her. Ein Bundesrichter dürfe nicht durch «öffentlichen oder politischen Druck» beeinflusst werden. Er spricht auch von «abscheulichen Gewaltandrohnungen» gegen seine Familie. Der Richterkandidat lehnt die Vorwürfe kategorisch ab.

«Ich bin heute hier, um auf diese Vorwürfe zu antworten und die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist, dass ich noch nie jemanden sexuell angegriffen habe – nicht in der High School, nicht am College, niemals. Sexuelle Übergriffe sind schrecklich. Sie sind moralisch falsch und illegal. Sie stehen im Widerspruch zu meinem religiösen Glauben. Und sie widersprechen dem Kernversprechen dieser Nation, dass alle Menschen gleich sind und das Recht haben, mit Würde und Respekt behandelt zu werden.»

Vorwürfe sexueller Gewalt müssten ernst genommen werden, so Kavanaugh weiter. Diejenigen, die Anschuldigungen vorbrächten, verdienten es, gehört zu werden. Dann räumt Kavanaugh erneut ein, dass er in der High School zum Teil zu viel getrunken habe. Doch er habe nie etwas getan, das «im Entferntesten dem ähnelt, was Dr. Ford beschreibt».

«Ich weise die Behauptung von Dr. Ford gegen mich kategorisch und unmissverständlich zurück. Ich hatte mit Dr. Ford noch nie eine sexuelle oder körperliche Interaktion jedweder Art. Ich stelle nicht infrage, dass Dr. Ford von einer Person an irgendeinem Ort und zu irgendeiner Zeit sexuell missbraucht worden sein könnte. Aber ich habe das noch nie mit ihr oder irgendjemandem gemacht. Ich bin dieser Beschuldigungen unschuldig.»

Bereits bekannt ist, dass der Richter den Senatoren zusätzlich einen Kalender aus dem Sommer 1982 vorlegen wird, der beweisen soll, dass er in der fraglichen Zeit meist nicht in der Stadt war, und keinen Hinweis auf die fragliche Party enthält.

Kavanaugh Summer 1982 Calen... by on Scribd

Am Mittwochabend hat eine dritte Frau Kavanaugh sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Sie sei Zeugin von sexueller Belästigung durch Kavanaugh bei Schülerpartys in den 80er Jahren gewesen, erklärte Julie Swetnick am Mittwoch. Ihren Angaben zufolge sollen Kavanaugh und seine Freunde bei den Partys versucht haben, einzelne Mädchen betrunken und gefügig zu machen, um sie zu missbrauchen. «Ich erinnere mich deutlich daran, wie bei vielen Partys die Jungen Schlange standen vor einem Zimmer, in dem sich ein Mädchen befand, und warteten, bis sie ‹dran waren›», erklärte Swetnick. Unter den Wartenden seien auch Kavanaugh und Judge gewesen. Kavanaugh wies diese Anschuldigungen ebenfalls zurück.

Eine weitere Frau, Deborah Ramirez, hatte sich im «New Yorker» mit dem Vorwurf gemeldet, Kavanaugh habe ihr während einer Studentenparty an der Elite-Universität Yale in den 80er Jahren sein Geschlechtsteil ins Gesicht gedrückt. Kavanaugh bestreitet die Anschuldigung.

