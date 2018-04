Italiens Regierungsbäcker

In Italien geht gerade der erste Ofen aus. So, forno, nennen die Italiener den Versuch, etwas gebacken zu bekommen zwischen zwei politischen Lagern, die eigentlich nicht zusammenpassen und dennoch gemeinsam regieren könnten. Für das höhere Wohl der Republik zum Beispiel. Manchmal gelingts. Manchmal aber ist alles nur ein taktisches Manöver, und der Ofen geht gar nie an.

Wie das bei den Cinque Stelle und dem Rechtsbündnis genau war, den beiden Siegern der Parlamentswahlen vom 4. März, von denen keiner alleine regieren kann, wird man vielleicht nie erfahren. Der Versuch ist gescheitert. Wie ein Soufflé ist er in sich zusammengefallen, um beim Bild zu bleiben. Das ist nicht verwunderlich. Luigi Di Maio, der «politische Chef» der Protestbewegung Cinque Stelle, Italiens stimmenstärkster Einzelpartei, hatte Bedingungen gestellt an den möglichen Partner mit den meisten Sitzen im Parlament, die dieser schlechterdings einfach nicht hinnehmen konnte.

Berlusconi ist nicht gefragt

Di Maio weigerte sich nämlich, mit zwei Dritteln des Rechtslagers überhaupt zu reden: Unliebsam waren ihm sowohl Silvio Berlusconi, der Patron von Forza Italia, als auch die Postfaschisten von Giorgia Melonis Fratelli d’ Italia. Nur Matteo Salvini von der rechtsnationalen Lega passte ihm. Der stehe für «Wandel». Salvini wiederum verbat sich die Pickerei, die ihn nur vordergründig zum bevorzugten Partner machte: Im Grunde ging es Di Maio ja auch darum, die Rechte zu spalten. Ohne Berlusconi und Meloni wiegt Salvini nur noch 17 Prozent, halb so viel wie die Cinque Stelle. In einer Koalition der beiden wäre er Di Maios Sekundant, und das kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Beide Herren möchten Premier werden. Und so fragt sich, ob der Ofen der Populisten jemals an war.

Es gäbe einen zweiten forno, theoretisch wenigstens. Die postideologischen und programmatisch zuweilen arg irrlichternden Cinque Stelle könnten auch mit den Sozialdemokraten des Partito Democratico verhandeln. Links, rechts? Das ist ihnen egal. Dass Di Maio es zuerst mit der Lega versucht hat, muss kein Hindernis sein: Die Italiener haben ein lockeres Verhältnis zur Wandelbarkeit ihrer Politiker. Persönliche Animositäten halten selten ewig an. Italien jedenfalls wäre es zu wünschen, dass der Partito Democratico den Neuen helfen würde, das Land zu regieren – eine Art Coaching.

Aber eben, das Dilemma ist gross. Es besteht die Gefahr, dass die Sozialdemokraten noch mehr Wähler an die Cinque Stelle verlieren und sich gewissermassen selber überflüssig machen. Über zwei Millionen linke Wähler haben allein bei der jüngsten Wahl zu den Sternen gewechselt. Der Partito Democratico steht nun bei 19 Prozent und fürchtet, ins Bodenlose zu fallen, wie das den Genossen in Frankreich, dem Parti Socialiste, passiert ist. Der grössere Teil der Partei ist deshalb überzeugt, dass nur ein Bad in der Opposition Heilung verspricht.

Es gäbe allerdings eine Alternative, einen Mittelweg: Die Sozialdemokraten könnten eine Regierung der Fünf Sterne von aussen stützen, ohne Minister in deren Kabinett. Im Gegenzug könnten sie Forderungen stellen: ein klares Bekenntnis zur EU, zum Euro, zu den Defizitvorgaben aus Brüssel, zur Nato, zu den Reformen. Im Senat, der kleinen Parlamentskammer, wäre eine solche Koalition denkbar knapp: 161 Sitze sind dort mindestens nötig für eine Mehrheit, und die beiden Parteien verfügen über genau 161 Sitze.

Erkaltet auch dieser Ofen, wenn er denn je eingeheizt wird, sind wohl nur noch Lösungen von oben möglich. Staatschef Sergio Mattarella kann ein Governo del Presidente berufen, eine überparteiliche Regierung mit Ministern ohne politische Couleur, die das Land mit den Stimmen aller für kurze Zeit führt und einige Geschäfte erledigt. Unter anderem müsste sie ein neues Wahlgesetz erarbeiten, mit dem dann bald frisch gewählt würde. Idealerweise wäre dieses dann so geartet, dass es dem Land klare Mehrheitsverhältnisse bescheren würde. Und ganze Sieger, keine Bäcker.

(Tages-Anzeiger)