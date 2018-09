Hier bauten KZ-Häftlinge einst Goebbels «Wunderwaffen»

Treffpunkt ist stets bei der alten Mig 21, Joachim Saathoff fährt mit seinem Kleinbus vor. Den Kampfjet hat er nach der Wende für ein paar Tausend Mark gekauft und vor den Fliegerhorst Peenemünde stellen lassen. «Als Peenemünde langsam erwachte», sagt Saathoff. Am Leitwerk der Maschine verblasst die Flagge der DDR. Daneben steht ein drohnenartiges Fluggerät. Hier holt Joachim Saathoff seine Gäste ab, bevor er ihnen zeigt, wo die Nazis im Wald ihre Raketen gebaut haben.

Saathoff beschleunigt und bremst, die Schiebetür fällt krachend ins Schloss. Im Handschuhfach liegen Karten und Broschüren, darunter das Handbuch «Deutsche Raketen und Lenkwaffen bis 1945», zudem eine Mappe mit Fotos von Kriegsgerät bis Kreuzotter. Raketen und Schlangen gehören hier im Nordwesten von Usedom längst zusammen. Saathoff macht einen Schlenker zum Rollfeld, von wo aus nur noch Rundflüge starten, daneben ist eine Rennbahn für Gokarts. Dann geht es ins Sperrgebiet.

Auf London und Paris abgefeuert

Peenemünde hat rund 300 Einwohner, von denen zuletzt über die Hälfte AfD oder die rechtsradikale NPD gewählt haben. Das ist nicht zwingend mit der düsteren Vergangenheit ihrer Gemeinde zu erklären, im gesamten strukturschwachen Nordosten haben die Rechtspopulisten Zulauf. Doch dieser Ort und sein Wald stehen in einigem Kontrast zu den Stränden und Kaiservillen der Insel Usedom. In Peenemünde liegt ein bis heute weitgehend verbotenes Gelände: die ehemalige «Heeresversuchsanstalt der Wehrmacht». Von hier aus wurde der Weltkrieg befeuert und der Traum von der Eroberung des Weltalls. Die Forschungen, die das Dritte Reich hier in Auftrag gab, nutzten die Menschen auch in den Jahrzehnten danach. Jetzt ringen sie in Peenemünde mit der Frage: Wie erzählt man die Geschichte dieses Ortes? Aus der Sicht der Opfer, der Täter, der Techniker?

Von den Bauwerken der Nationalsozialisten hat sich vor allem das Kraftwerk gehalten. Ein Klotz mit riesigen Fenstern, Schornsteinen und Stahlträgern, dort ist heute das Historisch-Technische Museum Peenemünde untergebracht. Besucher betreten das Areal durch einen Bunker. Auf der Wiese davor steht eine der Raketen, deretwegen diese Anlage gebaut wurde: eine A 4, von Goebbels V 2 genannt, «Wunderwaffe», auch «Vergeltungswaffe».

Joachim Saathoff, Mitte sechzig, ist Gründer und Tourguide des Museumsvereins Peenemünde. Ein kräftiger Mann, Kurzarmhemd, Jeans, Sandalen. Er lenkt seinen Bus über die Strasse durch den Forst jenseits des Museums, zeigt auf ein britisches Bomberwrack im See, eine Lancaster, abgeschossen 1943. Er fährt vorbei am einstigen KZ-Arbeitslager Karlshagen I, biegt ab, ruckelt über Gleise und entriegelt ein Gatter, das nur Leute wie er entriegeln dürfen. «Naturschutzgebiet» steht auf einem Schild, auf einem anderen: «Munitionsbelastetes Gebiet. Lebensgefahr. Betreten verboten.» Saathoff sagt: «Das war das teuerste Raketenzentrum der Welt.»

«Munitionsbelastetes Gebiet»: Ein Schild am Waldrand. Bild: CC / Wusel007

Zu sehen sind vor allem Bäume und Gestrüpp, Steine und Schutt. Von 1936 bis 1945 war auf diesen 25 Quadratkilometern der grösste militärische Forschungskomplex Europas untergebracht. Bis zu 12'000 Menschen arbeiteten hier an Marschflugkörpern und an einem Objekt, das als erste Grossrakete galt. Die Modelle vom Typ A 4, der V 2 also, wurden von Zwangsarbeitern gebaut und von der Front aus nach London, Antwerpen und Paris gefeuert. Ein englischer Polizist habe ihn mal besucht, sagt Saathoff. Er wolle dahin, wo die Raketen herkamen, die ihn aus dem Bett geholt haben. Saathoff lacht, er liebt solche Geschichten. Er fuhr den Engländer über das Gelände, sie wurden Freunde.

Der Start ins All

Hitlers Raketen töteten unzählige Menschen, die Alliierten entdeckten Peenemünde spät. 1943 bombardierte die Royal Air Force. Anschliessend verlegte das NS-Regime die Produktion in ein Bergwerk im Harz, Tausende Zwangsarbeiter starben dort. Später sprengte die Rote Armee die Reste von Peenemünde, über die Trümmer wuchs Gras. Weil die A 4 so hoch gestiegen war, gilt ihr Flug als Start ins All. Ihr Entwickler Wernher von Braun arbeitete später für die Nasa und wurde in den USA Geburtshelfer der Mondfahrt.

Das alles erzählt Joachim Saathoff. Er redet schnell, manchmal will er lustig sein. Manchmal klingt er begeistert, aber ein Sympathisant der Nazis? Auf keinen Fall. Früher war er Major und Politoffizier bei der NVA, «Diplomingenieur» steht auf seiner Visitenkarte. Die Nationale Volksarmee der DDR herrschte bis 1990 über das, was vom ehemaligen NS-Geheimlabor übrig war. Es übernahm die Bundeswehr, inzwischen gehört das geschützte Areal am Peenemünder Haken der deutschen Stiftung Umwelt.

Blindschleichen und Blindgänger

Im Schritttempo fährt Saathoff jetzt einen Feldweg entlang. Da stand ein Windkanal, «1,1 Millionen Reichsmark». Hier lag ein Rechenzentrum zur Raketensteuerung, man erkennt noch Betonfetzen. Hinten waren Verladerampen, dort eine Ventilfabrik. Saathoff war als NVA-Soldat 1975 zum ersten Mal hier. Als er und andere mit dem Mauerfall arbeitslos wurden, begannen sie, alles zusammenzutragen, was sie finden konnten. Das war 1991 der Beginn des Museums, dazu kamen die Touren durch das Biotop der Raketenwälder.

Warum? «Um zu zeigen, was Krieg ist», sagt Joachim Saathoff. Er stoppt wieder, aussteigen soll man nur an ausgewählten Stellen. Das Terrain ist tückisch, es gibt Blindschleichen und Blindgänger. Hier probte die Wehrmacht, hier hagelte es britische Bomben, hier waren die Russen, hier war die NVA. Aber die Munitionsbelastung ist nur das eine. Das andere sind die Löcher. Ein falscher Schritt, und man stürzt in einen alten Schacht oder Kanal. Saathoff passt auf.

Sie würden diese Ausflüge doch für die Rechten machen, haben er und sein Museumsverein schon zu hören bekommen. Er sagt, dass er kaum Besucher mit rechtslastigen Ansichten oder Tätowierungen habe. «Das ist doch deutsche Geschichte für technisch Interessierte.» Er selbst sei jedenfalls vor allem an der Technik interessiert.

Karte vergrössern

Saathoff parkt jetzt an der «Prüfstelle Strand», hinter dem Schilf glänzt das Meer. An dieser Stelle flog 1942 die erste A 4 bis in 84,5 Kilometer Höhe, nach 296 Sekunden stürzte sie in die Ostsee. 1944 flog sie dann schon mehr als 100 Kilometer hoch. Experimentelle Raumfahrt für einen millionenfachen Völkermord. «Die Rakete war Teil eines deutschen Angriffs- und Vernichtungskriegs», sagt Philipp Aumann. Ohne Krieg keine Rakete, jedenfalls nicht diese. Aumann ist der Kurator des Historisch-Technischen Museums.

In Deutschland und den USA erschienen nach dem Krieg Bücher wie «Die Rakete und das Reich – Wernher von Braun, Peenemünde und der Beginn des Raketenzeitalters». Der Generalmajor Walter Dornberger, Chef des NS-Raketenprogramms, nannte sein Buch «V 2. Der Schuss ins Weltall. Geschichte einer grossen Erfindung». Die aktuelle Sonderausstellung, von Aumann entworfen, heisst dagegen so: «Vernichtender Fortschritt». Die beklemmende Sammlung lässt nicht zuletzt auch Häftlinge angemessen zu Wort kommen, sie zeigt ihr Leiden und den Horror, den diese Raketen anrichteten. 22 400 V 1 und 3200 V 2 töteten in England, Belgien und Frankreich Tausende Zivilisten. Das ist die neuere Version dieser alten Geschichte: die der Opfer.

«Tun wir mal so, als ob die Rakete unwichtig wäre.»Philipp Aumann, Historiker

Das Museum will weg von der Fixierung auf die Raketen. Weg von der Tätererzählung, dem Gerede von der Wiege der Raumfahrt. «Hin zum Rüstungszentrum Peenemünde, dem essenziel-len Teil», sagt der Historiker Philipp Aumann. Hin zur Erinnerung also, den Ermordeten und Ausgebeuteten. «Tun wir mal so, als ob die Rakete unwichtig wäre», sagt Aumann. Deshalb wird die Dauerausstellung im Museum für 2021 neu konzipiert, die Landesregierung unterstützt das mit mehreren Millionen Euro. Die bisherige Ausstellung schlägt den Bogen vom NS-Terror bis zu Apollo, Cruise Missile und Kaltem Krieg.

Mit der Technischen Universität Braunschweig arbeitet Aumann auch am Projekt «Meta-Peenemünde, das Bild der rüstungstechnischen Versuchsanstalten im kulturellen Gedächtnis». Angehende Archäologen vermessen Ruinen des KZ-Arbeitslagers Karlshagen I.

Quälende Archäologie

Die Archäologen kommen aus Ägypten, der Türkei oder Chile. Sie graben in der deutschen Vergangenheit. Ein bisschen quälend dürfe die Aufarbeitung der Geschichte ruhig sein, findet eine Chilenin. Sie steht an den Mauern einer Baracke, in der 1500 Gefangene untergebracht waren, Hunderte kamen unter den Qualen ums Leben. Nebenan zupfen Teilnehmer eines internationalen Studentencamps immer wieder Unkraut aus den Steinritzen, darunter viele Japaner. Die Deutschen haben das KZ von Peenemünde verwildern lassen.

Joachim Saathoff fährt wieder aus dem Wald raus. Er verscheucht noch einen Velofahrer, der sich in das Sperrgebiet gemogelt hat. Die Mitreisenden sind beeindruckt vom Raketenlehrpfad. Eine Frau sagt, sie sei schon 1965 in Peenemünde gewesen, ihr Mann war bei der Marine: «Aber man durfte ja nicht rein.» Rein darf man schon seit einiger Zeit. Die Frage ist nur, mit welcher Erkenntnis man diesen Ort wieder verlässt.Die Frau sagt: «Man staunt immer noch, was da damals abgegangen ist.»

(Redaktion Tamedia)