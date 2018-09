Kulturverlust durch Abstinenz? Aber nein!

Europas Rettung wird ein Kraftakt. «Vor uns liegen kommerzielle, regulatorische und erzieherische Herausforderungen», drohte diese Woche der EU-Kommissar für Gesundheit, Vytenis Andriukaitis. Das Problem: Die Europäer trinken zu viel Alkohol und rauchen zu viele Zigaretten, und Regale voller Fachliteratur vermögen sie nicht davon abzuhalten. Das kostet Geld und Leben, jedes Jahr.

Es brauche «viel mehr Prävention», sagte Andriukaitis der deutschen «Welt», der Zugang zu Alkohol und Zigaretten müsse erschwert und das Geld für solche Aktionen durch eine Erhöhung der «ohnehin recht niedrigen» Verbrauchersteuern auf Alkohol und Tabak erwirtschaftet werden. Es soll wehtun. 10 Franken die Stange Bier, Norwegen macht es richtig.

Die Ansage des Kommissars kommt nur Tage nach Veröffentlichung des neuen Europaberichts der Weltgesundheitsbehörde WHO. Auch der hält fest: Die Bewohner der WHO-Region Europa (zu der neben Russland auch Staaten wie Kasachstan gezählt werden) rauchen viel und trinken weltweit am meisten. 8,6 Liter reinen Alkohol im Jahr verzehrt ein über 15-jähriger Europäer im Durchschnitt, die Schweiz liegt mit 9,6 Litern (2014) etwas darüber. Am enthaltsamsten sind Türken und Tadschiken (1,5 Liter und weniger), am schlimmsten säuft Litauen (15,2 Liter). Der entschlossene EU-Kommissar ist Litauer, was ihn zusätzlich anspornen mag.

Natürlich anerkennt auch die WHO: Europa war noch nie so nüchtern wie heute. Der Alkoholkonsum ist seit Jahren rückläufig. Vorbei die Zeiten, da Lohnteile in Bier ausbezahlt, Mittagessen standardmässig von Wein begleitet und Kinder mit einem Schuss Likör im Schoppen ruhiggestellt wurden. Noch 1971 lag der Alkoholkonsum für Erwachsene in der Schweiz bei 14,4 Litern pro Kopf und Jahr. Man lebte mit einer Art Grundschwips. Das ist Geschichte. Die Lust am Tabak hält sich etwas hartnäckiger, doch auch hier ist viel geschehen: Rauchen im Zug, im Flugzeug oder im Spitalbett ist indiskutabel heute. Fumoirs sind Schämecken.

Doch all die Mässigung genügt nicht. Offenbar ist volle Abstinenz das Ziel. Erst wenn Europa das Trinkniveau des muslimischen Tadschikistan erreicht hat, werden WHO und EU-Kommissar zufrieden sein. Denn nur so kann die ohnehin ansteigende Lebenserwartung weiter verlängert werden. Interessantes Ideal: Europa soll ein Kontinent der harten, schlanken, zähen Hundertjährigen werden, die Zucker, Fett, Alkohol und Tabak trotzen und damit auch der Zeit.

Brächte eine solche Ausnüchterung Europa Kulturverlust? Nicht unbedingt. Die Jahrtausendealte Tradition des Rebbaus könnte als Landschaftspflege weiter subventioniert und der Ertrag weggeschüttet werden. Europäische Kulturschaffende könnten zu Kunsttrinkern im Dienst der Gesellschaft ernannt werden, zu Märtyrern, die ihre Gesundheit opfern, um uns Bilder und Romane zu schenken. Wie es Udo Lindenberg, immer auf der Suche nach dem Gin des Lebens, sprachlich wackelig auf den Punkt brachte: «Einer muss den Job ja machen, um das nasse Gold zu heben.» Grundlos auch Befürchtungen, die neue Nüchternheit könnte die erotische Aktivität hemmen und Europa demografische Negativeffekte bescheren. Im Zeitalter von Matching-Apps werden wir das topfnüchtern hinbekommen. Kinder ohne Kater.

Sollte die Lebenszufriedenheit mit der Abstinenz dennoch sinken, würde die WHO das merken. Sie erhebt auch regelmässig Daten zur «life satisfaction». Derzeit belegt das versoffene Europa den ersten Platz weltweit. Gesundheitspolitisch ärgerlich.

(Redaktion Tamedia)