Lange Brexit-Verlängerung zeichnet sich ab

Die Briten könnten also doch eine längere Verschiebung des Brexit erhalten, hiess es Mittwochabend am Rande des EU-Sondergipfels der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Zunächst war man von einem relativ kurzen Treffen der EU-Chefs ausgegangen, nun dürfte die Sitzung nicht vor Mitternacht zu Ende sein.

Aus Diplomatenkreisen hiess es, die grosse Mehrheit der EU-Staaten sei für einen Aufschub bis zum 30. März 2020. Vor allem der französische Präsident Emmanuel Macron wehre sich aber noch gegen eine längere Verschiebung. Zuvor hatte sich auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz gegen eine Verschiebung des Brexit über den 23. Mai hinaus ausgesprochen. Dann nämlich beginnt die auf drei Tage angesetzte Europawahl.

Diplomaten zufolge seien neben Österreich und Frankreich auch Luxemburg, Slowenien und Zypern für eine kurze Verschiebung eingetreten.

EU-Sondergipfel berät ohne Theresa May

Beim EU-Sondergipfel hat die britische Premierministerin Theresa May am Mittwochabend mehr als eine Stunde mit den übrigen Staats- und Regierungschefs über eine Verschiebung des Brexits gesprochen.

Kurz vor 20 Uhr teilte ein Sprecher von EU-Ratschef Donald Tusk mit, dass die 27 bleibenden Länder nun ohne May weiter beraten. Die Regierungschefin hat eine Verschiebung des bislang für Freitag angekündigten EU-Austritts auf den 30. Juni beantragt.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere Staats- und Regierungschefs gehen jedoch von einer längeren Frist aus, möglicherweise bis Frühjahr 2020. In dem Fall müsste Grossbritannien an der für den 23. bis 26. Mai geplanten Europawahl teilnehmen.

(step/sda)