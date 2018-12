Letzter Notruf

Schaumkronen tanzen im Ärmelkanal auf den Wellen. Am Horizont trennt eine dunkle Linie den grauen Himmel vom grüngrauen Wasser. Diese Linie ist die französische Küste, gut 30 Kilometer entfernt von diesem Aussichtspunkt auf den Kreidefelsen von Dover. Direkt am Fuss der weissen Klippen befindet sich der Hafen: Drei mächtige Fähren haben angelegt.

Bis zu 60-mal am Tag kommt eine Fähre aus dem französischen Calais oder Dünkirchen an – bis zu 60-mal legt eine ab. Neben Autos transportieren die Schiffe an Spitzentagen 10'000 Lastwagen. Das sind mehr, als alle anderen britischen Häfen und der Betreiber der Züge durch den Ärmelkanaltunnel zusammen abfertigen. Die Lastwagen bringen Zulieferteile in Fabriken, die oft bloss Vorräte für wenige Produktionsstunden lagern. Oder sie bringen Obst und Gemüse, Bier und Wein für die Supermärkte. Wie eng die Wirtschaft des Königreichs mit dem übrigen Europa verflochten ist, zeigt sich nirgendwo besser als im Hafen von Dover.

Doch der Brexit könnte diese Lebensader verstopfen. Es ist ungewiss, ob das britische Parlament nächste Woche für den Austrittsvertrag stimmt. Bei einer Ablehnung besteht die Gefahr, dass die vereinbarte Übergangsphase wegfällt, in der sich für Firmen und Bürger fast nichts ändern soll. Stattdessen würden Zölle eingeführt, Grenzbeamte müssten Laster überprüfen. An den Häfen drohten Chaos und Staus. Fabriken würden die Zulieferteile ausgehen, in Supermärkten blieben Regale leer.

Und selbst wenn das Parlament den Vertrag absegnet, müssen Spediteure und Hafenbetreiber, die Manager in Supermärkten und Fabriken bangen. Ob ab 2020 Kontrollen vermieden werden können, hängt vom Handelsvertrag ab, den Brüssel und London während dieser Zeit abschliessen wollen.

Entladen in Rekordzeit

Tim Reardon wird die Arbeit daher nicht so schnell ausgehen. Der 47-Jährige ist «Head of EU Exit» beim Hafenbetreiber in Dover, also der Brexit-Beauftragte. Sein Schreibtisch steht im fünften Stock eines Bürogebäudes auf dem Hafengelände. Er schreitet ans Fenster und zeigt auf eine Fähre und die lange Reihe von Lastwagen, die an Land fahren.

Eines der Gespanne hat den Namen einer ungarischen Spedition auf die Seite gedruckt, dann kommen Laster aus Litauen und den Niederlanden – eine Parade der europäischen Logistikbranche. «Hier, der Lastwagen hat ein Fahrgeschäft für einen Jahrmarkt geladen», sagt Reardon. Nach drei Minuten ist er verschwunden. Reardon weist aufs Meer: «Und da ist bereits das nächste Schiff.» Alles geht so schnell, weil die Laster nach dem Anlegen einfach wegfahren können.

Müssten Fahrer jedoch demnächst im Hafen anhalten, um Zollpapiere abzugeben oder um Grenzbeamten ihre Ladung zu zeigen, würde der stete Fluss empfindlich gestört. Wenn solche Kontrollen die Abfertigung jedes Lastwagens in Richtung Frankreich nur um zwei Minuten verzögern, wären 27 Kilometer Dauerstau auf den Strassen vor dem «Port of Dover» die Folge, rechnet das Hafenmanagement vor.

London erwägt, Frachtschiffe zu chartern

Dummerweise kann der «Port of Dover» keine gigantischen neuen Parkplätze bauen, wo Lastwagen warten könnten, bis die Zollformalitäten erledigt sind. Auf der einen Seite ragen die Kreidefelsen hoch, auf der anderen grenzt der Hafen direkt an die Stadt. Ins Meer hineinzubauen, geht ebenfalls nicht. «Deshalb müssen wir den Verkehr am Laufen halten ohne Zollkontrollen. Ich bin zuversichtlich, dass die Regierung das verstanden hat», sagt er.

Viele Unternehmen bereiten sich notdürftig auf das schlimmste Szenario vor: auf Stillstand in den Häfen und verzögerte Lieferungen, sollte das Königreich die EU ohne Scheidungsvertrag verlassen. Die Firmen mieten zusätzliche Lager an und horten Vorräte. Der Chef des Verbands der britischen Lebensmittelindustrie FDF warnte in dieser Woche bei einer Parlamentsanhörung, der Platz in den Kühlhäusern sei inzwischen komplett ausgebucht.

Einen Vorgeschmack gab es im Sommer 2015, als streikende Arbeiter den Hafen von Calais lahmlegten. Weil sich die Laster in Dover zurückstauten, verwandelte die Polizei die Autobahn M20, die von London zum Hafen führt, in einen LKW-Parkplatz. Gut 4600 Laster warteten dort. Sollte nach einem ungeregelten Brexit Chaos herrschen, will die Regierung wieder Lastwagen auf Autobahnen stehen lassen. Der Plan trägt den schönen Namen «Operation Brock»; Bauarbeiter begannen bereits damit, die M20 und die benachbarte M26 für diese schnöde Zweckentfremdung zu präparieren. London erwägt zudem, Frachtschiffe zu chartern, damit Nahrungs- und Arzneimittel nicht knapp werden.

Keine Zollkontrollen für Laster aus der EU

Die Schiffe sollen andere britische Häfen ansteuern. Diese Bemühungen wirken allerdings verzweifelt: Die schwimmende Autobahn zwischen Calais und Dover ist unersetzlich. «Die anderen Häfen haben ja bei Zollkontrollen ähnliche Probleme wie wir», sagt Brexit-Beauftragter Reardon. Schiffe umzuleiten, würde ausserdem die Reisezeit deutlich erhöhen. Von Calais nach Dover braucht eine Fähre 90 Minuten. Sie kann an einem Tag viermal hin und zurück fahren, also achtmal Lastwagen transportieren. Zu anderen britischen Häfen wären die Schiffe viel länger unterwegs.

Die Regierung verspricht deswegen, in Dover keine Zollkontrollen für Laster aus der EU einzuführen, selbst wenn sie das nach einem Austritt ohne Vertrag eigentlich müsste. Die Gefahr von Chaos bannt das aber nicht, denn Paris will Gleiches für britische Lastwagen bisher nicht garantieren.

Stundenlange Verzögerungen

Die Zollformalitäten, die dann in Dover Tausenden LKW-Fahrern drohen könnten, sind jetzt schon Alltag für wenige Hundert pro Tag. Die meisten Laster, die den Hafen nutzen, kommen aus EU-Staaten und fahren in EU-Staaten, Kontrollen sind daher nicht nötig. Doch einige Gespanne bringen Fracht aus anderen Ländern ins Königreich oder wollen britische Waren dorthin exportieren. Bevor jene Lastwagen in den Fährhafen fahren, müssen sie einen anderen Bereich des Hafens ansteuern.

In der Mitte dieses Parkplatzes befindet sich ein langes Gebäude. Im Erdgeschoss reichen Fahrer an einem Schalter ihre Zollpapiere ein. Will der britische Zoll Lastwagen inspizieren, wird die Fracht auf eine von drei überdachten Rampen ausgeladen. «Heute Morgen hat der Zoll sechs Ladungen geprüft», sagt Tim Dixon.

Der 52-Jährige ist Manager der Dienstleistungsfirma Motis. Das Unternehmen betreibt die Anlage; die Mitarbeiter nehmen Papiere entgegen und geben die Daten in Computer ein. Ob alles in Ordnung ist oder ob Kontrollen notwendig sind, entscheidet dann der Zoll. Die Beamten sitzen in einem Büro neben dem Schalterbereich. «In 96 Prozent der Fälle erfolgt die Freigabe schnell», sagt Dixon. Muss die Ladung aber geprüft werden, bedeute das «zwei bis zehn Stunden» Verspätung.

«Das ganze Land wird zum Stillstand kommen –Grossbritannien ist auf Dover angewiesen.»Tim Dixon, Manager der Dienstleistungsfirma Motis

Die Motis-Anlage ist rund um die Uhr geöffnet und hat gut 300 Parkplätze. «Wir fertigen 550 bis 600 Laster pro Tag ab», sagt Dixon. Wenn nach einem Brexit ohne Vertrag alle Fahrer anhalten und Zollpapiere abgeben müssen, würde die Zahl theoretisch auf bis zu 10'000 täglich steigen. «Das ist unmöglich, wir haben nicht den Platz und die Mitarbeiter», sagt er. «Das ganze Land wird zum Stillstand kommen –Grossbritannien ist auf Dover angewiesen.»

Dixon führt auf den Parkplatz. Viele Lastwagen dort stammen aus der Türkei. «Türkei, Schweiz, Russland, die Ukraine: Da sind die meisten her», sagt er. Diese Länder gehören nicht zur EU. Einfach losfahren nach Anlegen der Fähre können nur Lastwagen aus EU-Staaten.

Das sind beunruhigende Aussichten für Premierministerin May. Sie möchte mit Brüssel während der Übergangsphase einen Handelsvertrag abschliessen, der reibungslose Im- und Exporte ermöglicht und Zollkontrollen überflüssig macht. Damit will sie nicht nur die Produktion in britischen Fabriken retten und den «Port of Dover» vor dem Kollaps bewahren. Sie will zugleich verhindern, dass es in Zukunft eine sichtbare Grenze zwischen Irland und Nordirland gibt. Doch ein Spaziergang über den Parkplatz von Dixons Anlage zeigt deutlich, dass die EU keinem einzigen Nichtmitglied einen reibungslosen Handel gewährt.

Londons Freiheitsdrang wird die Gespräche zusätzlich belasten: Nach Mays Willen soll das Königreich eigene Handelsverträge abschliessen, eigene Standards setzen und die Einwanderung aus der EU kontrollieren können.

Hoffen auf die Technik

Die Regierung hofft, dass technische Lösungen helfen werden, Verzögerungen an der Grenze zu vermeiden. Zollformulare sollen elektronisch verschickt werden, Kameras sollen Nummernschilder von Lastern erfassen und mit einer Datenbank abgleichen. Aber es würde Jahre dauern, diese Systeme flächendeckend zu installieren und die Spediteure darauf vorzubereiten. Und auch in der schönen neuen Technikwelt wären weiter Zöllner nötig, die stichprobenartig Laster anhalten und prüfen, ob die Fracht mit den Angaben in den elektronischen Dokumenten übereinstimmt.

In Dixons Zollbüro hängt ein weisses DIN-A4-Blatt über dem Schalter, an dem seine Angestellten Formulare entgegennehmen. Auf das Papier ist schlicht «Brexit – Friday, 29th March 2019» gedruckt: eine Erinnerung daran, wann dieser historische Einschnitt ansteht. Ein Einschnitt, unter dem kein anderer Ort im Königreich mehr leiden könnte als der «Port of Dover».

(Redaktion Tamedia)