Macron will Steuern senken und Referenden erleichtern

Als Antwort auf die mehr als fünfmonatigen Sozialproteste der Maillots jaunes will Emmanuel Macron die Steuern senken und Referenden erleichtern. Der französische Staatschef kündigte am Donnerstag in Paris eine «deutliche» Senkung der Einkommenssteuer an. Zudem deutete der 41-Jährige eine mögliche Rückkehr zur Vermögenssteuer an, die seine Regierung weitgehend abgeschafft hatte. Die Massnahme werde im kommenden Jahr überprüft, sagte er im Elysée-Palast.

Als weitere Konsequenz aus den Protesten und der folgenden zweimonatigen Bürgerbefragung stellte Macron erleichterte Referenden in Aussicht. Eine Schliessung der Elitehochschule ENA, über die zuvor spekuliert worden war, lehnt der Präsident dagegen ab. An seinem Reformkurs werde er grundsätzlich festhalten, betonte Macron: «Ich glaube, dass die Umwandlung unseres Landes nicht gestoppt werden darf», sagte er vor Journalisten und Kabinettsmitgliedern.

Der seit knapp zwei Jahren amtierende Macron hatte mit der Bürgerdebatte auf die Dauerproteste der Gelbwesten reagiert. Ihre Demonstrationen hatten die bisher grösste politische Krise in Macrons Amtszeit ausgelöst. Der Auftritt des Präsidenten war wegen des Grossbrandes der Pariser Kathedrale Notre-Dame um gut eine Woche verschoben worden.

