Malta setzt Flugzeug von Flüchtlingshelfern fest

Die Regierung in Malta setzt die Flüchtlingshelfer im Mittelmeer weiter unter Druck: Wie die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch am Mittwoch mitteilte, haben die Behörden des EU-Inselstaates nicht nur eines ihrer Rettungsschiffe festgesetzt, sondern verweigern auch einem ihrer Aufklärungsflugzeuge die Starterlaubnis.

About 1000 would have drowned for sure, if our #Moonbird would not have found their sinking boats at the last second. Now this life saving asset is blocked as well by #EU authorities, even if we face the deadliest days since records started. Witnesses are obviously not welcome. pic.twitter.com/6VHbFgTKHf