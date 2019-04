May bittet EU erneut um kurzen Brexit-Aufschub

Die britische Premierministerin Theresa May hat die EU um einen Aufschub für den Austritt Grossbritanniens bis zum 30. Juni gebeten. Sollte das britische Parlament vor Ablauf dieser Frist dem Austrittsvertrag zustimmen, könne der Brexit entsprechend früher erfolgen, schrieb die Regierungschefin am Freitag in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Tusk hatte seinerseits einen «flexiblen» Brexit-Aufschub von zwölf Monaten ins Spiel gebracht.

Am Freitagmorgen hatte sich der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, bei den verbleibenden EU-Staaten für eine flexible Verschiebung des EU-Austrittsdatums Grossbritanniens eingesetzt. Demnach soll die EU den Briten eine einjährige Verlängerung der Artikel-50-Periode anbieten, wobei Grossbritannien die Union jederzeit verlassen könnte, sobald das Unterhaus das ausgehandelte Austrittsabkommen akzeptiert. Das berichteten unabhängig voneinander die «BBC» und der «Guardian» mit Bezug auf hochrangige diplomatische Quellen in Brüssel.

«Das ist Tusks Idee», sagte ein hochrangiger EU-Vertreter wenig später am Freitagmorgen der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte damit die Medienberichte. Der Vorschlag «wird heute den Mitgliedstaaten vorgestellt», sagte er.

(Redaktion Tamedia)