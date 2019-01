Grossbritanniens Premierministerin Theresa May hat mit dem Nein des Parlaments zum Brexit-Deal eine krachende Niederlage erlitten. Die EU erwartet von ihr jetzt einen schnellen Plan B. Ausgewählte Zitate zur Abstimmung am Dienstagabend:

«Das Unterhaus hat gesprochen und die Regierung wird zuhören.» «Jeder Tag, der vergeht, ohne dass dieses Problem gelöst wird, bedeutet mehr Unsicherheit, mehr Bitterkeit und mehr Groll.» (Premierministerin Theresa May am Dienstag im britischen Parlament nach der Ablehnung des Brexit-Abkommens, das sie mit Brüssel ausgehandelt hatte.)

«Die Zeit ist fast abgelaufen.» (EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach der Abstimmung.)

«Wenn ein Deal unmöglich ist und niemand einen No-Deal will, wer wird den Mut haben zu sagen, wie die einzige positive Lösung aussieht?» (EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter)

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?