Merkel sorgt für Brexit-Lacher

Schon Monatelang beschäftigt der Brexit die europäische Politelite, nicht zuletzt in der EU-Hauptstadt Brüssel. Aber beim Sondergipfel am Mittwoch sorgte die Bundeskanzlerin für einen heiteren Moment.

Der Grund war, so schreibt das deutsche Nachrichtenmagazin «Focus», die Mode: Denn Angela Merkel und die britische Premierministerin Theresa May trugen beim Brexit-Gipfel Blazer in einem leuchtenden Blau – der Farbe Europas. Schon am frühen Nachmittag hatten beide Regentinnen – zufälligerweise zur gleichen Zeit – in diesem Outfit den Abgeordneten ihrer Parlamente in Berlin und London Rede und Antwort gestanden.

Ein Foto, das eine Korrespondentin der «Rheinischen Post» auf dem Kurnachrichtendienst Twitter postete, zeigte die Auftritte der beiden hohen Politikerinnen nebeneinander.

#May und #Merkel zeitgleich in London und Berlin, bevor sie wieder gemeinsam in Brüssel eine Brexit-Krimi-Nacht durchmachen. @phoenix_de pic.twitter.com/aezOzrSKOo — Kristina Dunz (@WaltrautDunz) 10. April 2019

Merkel zeigte in Brüssel gemäss Angaben der deutschen Delegation den Schnappschuss auf ihrem Tablet zuerst der britischen Premierministerin, dann EU-Ratspräsident Donald Tusk und anderen Berufskollegen – und erntete mit ihrer spontanen Aktion grosses Gelächter. (fal)