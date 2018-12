Nur noch ein Trauerspiel

Ein Ende ist nicht abzusehen. Für Theresa May wird der Brexit definitiv zur Höllenfahrt. Immer wenn man denkt, dass nun ein Schlusspunkt erreicht ist, geht es noch tiefer, kommt es noch schlimmer. Gestern sagte die Premierministerin vor dem britischen Unterhaus die eigentlich für heute geplante Abstimmung über den Austrittsvertrag ab und erntete dafür nur Spott und Hohn.

Der Autoritätsverlust ist dramatisch. Für die britische Regierung wäredie Niederlage wohl verheerend ausgefallen. Doch auch so ist fraglich, ob Theresa May noch lange im Amt sein wird. Fast scheint es, als sässen die einzigen Freunde der Premier­ministerin in Brüssel. Der EU-Gipfel am Donnerstag und am Freitag ist Theresa Mays letzte Hoffnung. Die europäischen Partner haben kein Interesse an einem chaotischen Brexit, sie wollen einen geordneten Austritt.

Doch mehr als moralische Unterstützung und Mitgefühl kann die Britin von den anderen Staats- und Regierungschefs nicht erwarten. Am Gipfel in Brüssel dürfte die Neigung gleich null sein, den Deal noch einmal auf­zumachen und die Brexit-Verhandlungen von vorne zu beginnen. Theresa May hat sich auch mit ihren roten Linien in eine Sackgasse manövriert und alle gegen sich aufgebracht. Sie hat sich so lange im Amt gehalten, weil niemand in Sicht ist, der die unmögliche Aufgabe zu einem Ende bringen könnte.

Der Brexit startete als Prestigeprojekt der Souveränisten und entwickelt sich jetzt zum Desaster. Nicht nur Theresa May, sondern eine ganze politische Klasse ist desavouiert, das Land tief gespalten und seit mehr als zwei Jahren mit sich selber beschäftigt. Fast schien es, als wollte der Europäische Gerichtshof gestern mit einem Urteil zum Brexit eine Brücke bauen: Die Regierung in London könnte den Austrittswunsch einfach zurückziehen und Grossbritannien EU-Mitglied bleiben, befanden die Richter in Luxemburg. Der Brexit nur ein böser Albtraum? Der Exit vom Brexit isteine Illusion. Es ist fraglich, ob das zerrissene Land die Kraft für diese Kehrtwende noch hinbekommt.

(Redaktion Tamedia)