Österreichs Vizekanzler Strache tritt nach Enthüllungsvideo zurück

Heinz-Christian Strache hat seinen Rücktritt bekanntgeben. Er habe Bundeskanzler Sebastian Kurz diesen Angeboten und dieser nahm ihn an, sagte er in einer Medienkonferenz kurz vor 12.30 Uhr.

Der Auftritt des FPÖ-Vizekanzlers nach der Publikation eines Enthüllungsvideos war bemerkenswert: Einerseits entschuldigte er sich für sein Benehmen, er sei besoffen gewesen. Er habe sich verleiten lassen, viele Dinge zu sagen, die nüchtern betrachtet nicht gingen. Sein Verhalten sei «peinlich und katastrophal».

Andererseits gab er sich angriffig, die Veröffentlichung des Videos sei der Versuch die Arbeit der Regierung zu desavouieren, dies liesse er nicht zu. Er will rechtlich gegen die Veröffentlichung vorgehen und trete zum Schutz der Regierung zurück. «Meine Person darf nicht der Grund sein, dass die Regierung gesprengt wird.»

Folgen Neuwahlen?

Bundeskanzler Sebastian Kurz soll sich um 14 Uhr äussern. Er hatte seinen Vizekanzler am Morgen zur Krisensitzung gebeten. Die grosse Frage bleibt, ob der Bundeskanzler Neuwahlen ausruft oder nicht. Wie der ORF berichtet, will bietet die FPÖ die Koalition retten. Norbert Hofer, aktuell Infrastrukturminister, soll Strache ablösen. Dies sagte auch Strache bei seinem Auftritt: Er wolle, dass derzeitige Verkehrsminister Norbert Hofer seine Ämter übernehme. Jetzt bleibt nur die Frage, ob Kanzler Sebastian Kurz das akzeptiert oder trotzdem in Neuwahlen geht. Medienberichten zufolge schien am Morgen der Fall klar und für Neuwahlen zu sprechen, inzwischen gibt es auch anders lautende Berichte.

Seinen Rücktritt hat auch Johann Gudenus bekanntgegeben, wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtet: Der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann ziehe sich aus allen Funktionen zurück und bedauere zutiefst das Vertrauen von Wählern, Funktionären und Mitarbeitern enttäuscht habe.

Hintergrund des Rücktritt von Strache und Gudenus ist ein heimlich aufgenommenes Video, dass den Chef der rechtspopulistischen FPÖ im Gespräch mit einer Frau zeigt, die ihm als angebliche Nichte eines russischen Oligarchen vorgestellt worden sein soll. Demnach soll Strache bei dem Gespräch, an dem auch der heutige FPÖ-Fraktionsvorsitzende Johann Gudenus teilnahm, unter anderem Staatsverträge in Aussicht gestellt haben. Strache und Gudenus haben die Echtheit des Materials nicht bestritten.

Die brisanten Aufnahmen von Österreichs Vizekanzler

Die Staatsanwaltschaft in Wien erklärte, die Berichte zu prüfen. Dann werde entschieden, ob es ausreiche, eine Untersuchung einzuleiten, sagte eine Sprecherin. (amc/sda)