Oppositionelle zünden Rauchgranaten im Parlament

Ring of Fire: In weiten Teilen Asiens, wie hier in Indonesien, ist am 26. Dezember eine besondere Sonnenfinsternis zu bestaunen. Dabei schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne, verdeckt die Sonne aber nicht ganz, sondern lässt einen leuchtenden Ring frei.

(Bild: Rifka Majjid)