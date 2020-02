Politbeben in Thüringen: Mit AfD-Hilfe zum Ministerpräsidenten

Erstmals in Deutschland kommt ein Ministerpräsident nur mit Hilfe der rechtspopulistischen AfD ins Amt. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich wurde am Mittwoch überraschend in geheimer Wahl mutmasslich mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Amtsinhaber Bodo Ramelow unterlag Kemmerich im dritten Wahlgang mit 44 zu 45 Stimmen.

Die geplante rot-rot-grüne Minderheitskoalition hat im Landtag nur 42 Abgeordnete, während AfD, CDU und FDP auf 48 Mandate kommen. Die Sensation im Landtag von Erfurt löste vielerorts Empörung aus. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sprach von einem «unverzeihlichen Dammbruch, ausgelöst von CDU und FDP». Thüringens CDU-Chef Mike Mohring verteidigte die Unterstützung seiner Fraktion für Kemmerich als «Kandidaten der Mitte.»

Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow liess ihrer Enttäuschung freien Lauf. Direkt nach Kemmerichs Vereidigung ging sie als Erste zu ihm, warf ihm die für Ramelow gedachten Blumen vor die Füsse, deutete eine Verneigung an und wandte sich ab.

Entsetzen bei SPD, Linken und Grünen

«Jeder anständige Liberale sollte sich schämen, wenn sich ein FDP-Mann in Thüringen mit den Stimmen der AfD wählen lässt», erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). «Was sagt die Bundes-FDP zu diesem Dammbruch?»

Der deutsche Aussenminister Heiko Maas (SPD) schrieb per Twitter: «Sich von Rechtsextremen zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, ist komplett verantwortungslos.»

Von CDU und FDP im Bund waren zunächst keine Stellungnahmen zu erhalten. Linken-Chef Bernd Riexinger sagte: «Dieses Ergebnis ist ein Dammbruch.» Die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, erklärte, die Wahl mit AfD-Stimmen sei «kein Unfall, sondern ein bewusster Verstoss gegen die Grundwerte unseres Landes».

Die AfD hatte die anderen Parteien über ihre Absichten im Unklaren gelassen. Sie zog auch im dritten Wahlgang ihren parteilosen Kandidaten Christoph Kindervater nicht zurück. Allerdings stimmten die AfD-Abgeordneten dann nicht mehr für Kindervater, sondern offenkundig für Kemmerich. Der Dorfbürgermeister Kindervater erhielt keine einzige Stimme mehr. In den ersten beiden Wahlgängen war Kindervater noch auf 25 und 22 Stimmen kommen. Die AfD als zweitstärkste Fraktion hat 22 Abgeordnete.

CDU-Chef lehnt Koalition mit AFD ab

Mit Kemmerich stellt die kleinste Fraktion den Regierungschef. Wie die Grünen kommt die FDP auf fünf Abgeordnete. Bei der Landtagswahl im Oktober 2019 hatte nur eine Handvoll Stimmen verhindert, dass die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Kemmerich hatte im vorhinein um Unterstützung der SPD geworben. Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee erklärte aber bereits vor der Wahl, seine Partei werde «weder im Parlament noch in der Regierung einen MP (Ministerpräsidenten) von Gnaden der AfD unterstützen».

CDU-Chef Mohring lehnte nach der Wahl eine Koalition mit der AfD weiter ab. Kemmerich müsse deutlich machen, «dass es keine Koalition mit der AfD gibt», sagte Mohring. Er bestätigte, dass seine Fraktion im dritten Wahlgang Kemmerich gewählt habe. Fraktion und Parteivorstand hätten dies am Dienstagabend einstimmig vereinbart, um einen «Kandidaten der Mitte» zu unterstützten. Auf die Wahl Kemmerichs mit Hilfe der AfD angesprochen sagte Mohring: «Wir sind nicht verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien.»

Die Bundes-CDU hatte sich von jeder Zusammenarbeit mit AfD wie auch der Partei Die Linke in Thüringen abgegrenzt. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, gratulierte Kemmerich. «Deine Wahl als Kandidat der Mitte zeigt noch einmal, dass die Thüringer RotRotGrün abgewählt haben», erklärte Hirte, der auch Vizechef der CDU in Thüringen ist, per Twitter.

AfD-Fraktionschef Björn Höcke zeigte sich erfreut. Seine Partei sei angetreten, Ramelow in den Ruhestand zu schicken. «Deswegen haben wir die Wahl heute so getätigt wie wir sie getätigt haben.» (aru/Reuters)