Polizei durchsucht Wohnung eines 19-Jährigen

Im Zusammenhang mit dem Hackerangriff auf Politiker und Prominente hat das deutsche Bundeskriminalamt einem Medienbericht zufolge die Wohnung eines 19-Jährigen in Heilbronn durchsucht. Beim Einsatz am Sonntag seien technische Geräte beschlagnahmt worden, berichteten das ARD-Magazin «Kontraste» und das RBB-Inforadio am Montag unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Der Mann arbeite im IT-Bereich und werde derzeit als Zeuge behandelt. Er habe erklärt, seit langem mit dem Hacker in Kontakt zu stehen, der für den am Freitag bekanntgeworden Datendiebstahl und die Veröffentlichung von teils sehr privaten Daten von Politikern und Prominenten wie Mobilfunknummern und E-Mail-Adressen im Internet verantwortlich sein solle.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer will im Tagesverlauf mit dem Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, und dem Präsidenten des Bundeskriminalamts Holger Münch über den Fall beraten. Politiker von SPD, Grünen und FDP hatten infrage gestellt, ob die Behörde rasch genug reagiert habe.

(oli/Reuters)