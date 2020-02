Rassismus, der Menschen mordet

Noch ist erst in Umrissen bekannt, was Tobias R. dazu getrieben hat, im hessischen Hanau in zwei Shisha-Bars einzudringen und neun vermutlich türkischstämmige oder arabische Menschen zu erschiessen. Dennoch drängt sich ein Vergleich mit dem Massaker auf, das David S. vor knapp vier Jahren in München anrichtete. Der junge Mann erschoss damals ebenfalls neun Menschen, allesamt Einwanderer oder deren Kinder, und brachte sich danach selbst um.

Auch Tobias R. scheint ein der Polizei bisher nicht bekannter Einzeltäter gewesen zu sein; in seinen Bekenntnissen mischt er wie David S. Wahnvorstellungen und rassistische Motive. «Bestimmte Völker» müsse man «vernichten», schrieb Tobias R., wenn man sie aus Deutschland schon nicht mehr ausweisen könne. (zum Liveticker hier)

Die Gefahr von rechts wächst

An Warnungen vor Tätern wie Tobias R. hat es in den vergangenen Monaten nicht gefehlt. Als der Präsident des deutschen Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, im November 2018 sein Amt übernahm, beklagte er eine «neue Dynamik» des Rechtsextremismus und kündigte an, die Zahl der mit ihm befassten Agenten zu verdoppeln. Gleich viele wie gegen den islamistischen Terror sollten es künftig sein. Haldenwang und auch sein Dienstherr, Innenminister Horst Seehofer, warnten seither regelmässig davor, dass die Gefahr von rechts stetig wachse.

Die Alarmrufe zeigten durchaus Wirkung. Die Sicherheitsbehörden haben ihre Überwachung der gewaltbereiten rechten Szene in den letzten eineinhalb Jahren markant verstärkt. Mit regelmässigen Razzien und Festnahmen sowie Verboten wie dem der Neonazi-Miliz «Combat 18» setzten sie die Extremisten unter Druck. Erst letzte Woche hob die Polizei eine rechte Terrorzelle mit insgesamt zwölf Mitgliedern aus, die offenbar geplant hatten, zehn Moscheen in zehn Bundesländern anzugreifen und möglichst viele Muslime zu ermorden.

Viele Rechtsextreme sind verrückt nach Waffen

Allerdings scheint auch die Gefahr von rechts weiter gestiegen zu sein. Im vergangenen Juni wurde erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg ein deutscher Politiker von einem Neonazi umgebracht. Walter Lübcke musste sterben, weil er sich 2015/16 für die Unterbringung von muslimischen Flüchtlingen eingesetzt hatte. Im Oktober versuchte ein rechtsradikaler Einzelgänger, in der Synagoge von Halle ein Blutbad anzurichten und verfehlte sein Ziel nur knapp. Stattdessen erschoss er eine Passantin und einen Kunden eines Kebab-Ladens.

13’000 gewaltbereite Rechtsextremisten zählt der Verfassungsschutz derzeit in Deutschland. Viele von ihnen sind verrückt nach Waffen, was Experten besonders beunruhigt. Je genauer die Behörden hinsehen, umso mehr Rechtsextremisten stufen sie mittlerweile als «Gefährder» ein, das heisst, als Männer, die jederzeit zu Attentaten fähig wären. Zum Vergleich: Nur einem Viertel der 11’000 radikalen Islamisten in Deutschland hält der Verfassungsschutz für gewaltbereit.

Rassistische Hetze ist weit verbreitet

Und damit sind erst jene Rechtsextremisten gemeint, die den Behörden bereits bekannt sind. Als besonders gefährlich gelten aber gerade jene «einsamen Wölfe» wie David S. oder der Halle-Attentäter Stephan B., die sich ohne besondere Verankerung in einer bekannten Szene selbst radikalisieren, häufig im Internet. Gegen sie helfen auch bessere Überwachung und häufigere Razzien kaum.

Die Gefahr ist aber auch gewachsen, weil rassistische Hetze in der deutschen Gesellschaft heute verbreiteter und sichtbarer ist als vermutlich jemals zuvor seit Bestehen der Bundesrepublik. Im Internet wird Einwanderern tausendfach Deportation, Gewalt oder der Tod angedroht, nicht nur in geschlossenen Foren. Bei Pegida in Dresden, bei den Neuen Rechten – die einfach die Faschisten von heute sind –, bei den sogenannten Reichsbürgern und auch bei manchem Politiker der Alternative für Deutschland werden Woche für Woche fremdenfeindliche Parolen laut, die nicht viel weniger aggressiv und menschenverachtend klingen als jene des rechten Terroristen von Hanau.

Sogenannte Einzelgänger handeln nie allein

Natürlich, nicht jeder Rechtsextremist bringt auch Muslime oder Juden um. Aber offensichtlich fühlen sich immer mehr Rassisten vom gesellschaftlich-politischen Resonanzraum, der sie umgibt, in ihrem Wahn gestärkt und angestachelt. Viele Attentäter verstehen sich folgerichtig nicht nur als Teil einer «grossen Widerstandsbewegung» gegen die angeblich unheilvolle «Vermischung der Völker», sondern als deren Vorkämpfer, ja Märtyrer. Auch «Einzelgänger» handeln, so gesehen, nie allein.

Die potenziellen Terroristen zu fassen und die gewaltbereiten Szenen in den Griff zu bekommen, genügt deshalb nicht. Die Behörden müssen auch stärker gegen Hetze und Übergriffe im Internet und auf der Strasse vorgehen, notfalls mit noch schärferen Gesetzen. Der Gefahr aber, dass der immer hemmungslosere Fremdenhass schleichend das Gemeinwesen vergiftet, kann nur die deutsche Gesellschaft als ganze begegnen. Für einen Aufstand der weltoffenen Mehrheit ist es höchste Zeit.