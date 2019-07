Rechtes Spektakel im Freizeitpark

Wer im heutigen Frankreich einen König vermisst, wer findet, dass die katholische Kirche zu unsichtbar geworden ist, wer sich nach grossen, nationalen Helden sehnt, der reist nach Puy du Fou. Man kann sich diesen Freizeitpark wie einen begehbaren Historien-Blockbuster vorstellen. Schon drei Mal wurde der Puy du Fou mit dem Freizeitpark-Oscar ausgezeichnet, dem Thea-Award. 1978 begann der Park mit 820'000 Besuchern, vergangenes Jahr waren es mehr als zwei Millionen. Damit ist Puy du Fou der zweiterfolgreichste französische Freizeitpark nach Disneyland.

Die Anziehungskraft der Maus ist schnell erklärt (global bekannte Marke, spektakuläre Fahrgeschäfte, Maskottchen zum Knuddeln), die Geschichte von Puy du Fou ist komplizierter.

Im Jahr 1000 sind die Dorfbewohner bester Dinge. Die Frauen waschen Wäsche im Weiher, ein Metzger wird von ein paar Schweinen gejagt, und ein Paar feiert Hochzeit. Doch es droht Unheil. Wikinger! Sie stecken die Holzhäuser in Brand, stossen Menschen aus den Fenstern und haben sich, ganz Barbaren, mit Wolfsfellen behangen. Als alles verloren scheint, legt sich dichter Nebel über den Dorfteich, und aus dem Wasser steigt im goldenen Talar Saint Philibert. Von der Heiligenerscheinung überwältigt, beginnt der Anführer der Wikinger einen Monolog: Genug mit den Raubzügen, Schluss mit Thor und Odin, sie werden Philibert zu Ehren ein Kloster gründen.

Der Park will den französischen

Geschichtsbüchern eine andere Sicht entgegensetzen.

Das Spektakel «Wikinger» ist eine der 20 Historienshows, die man sich anschauen kann. Der Park funktioniert wie ein gutes Kinderbuch: Es gibt immer zwei Ebenen. Eine für diejenigen, die sich vor allem dafür interessieren, dass Menschen in bunten Kostümen Abenteuer erleben und ihnen dabei viele Tiere begegnen. Und dann eine, die sich eher an die begleitenden Eltern richtet, vorausgesetzt diese Eltern sind empfänglich für christliche Symbolik.

Auf einer Holzbank sitzen Olivier und Brigitte Delaveau mit ihren zwei Töchtern im Teenageralter und essen ihre mitgebrachten Sandwiches. Seit acht Jahren kommen sie jedes Jahr. «Weil es hier schön ist und friedlich und weil der Park die richtigen Werte vermittelt», sagt Brigitte Delaveau. In einer halben Stunde beginnt «Das Geheimnis der Lanze», eine Mischung aus Ritterfestspielen und Massenrauferei, in deren Zentrum die Legende von Jeanne d’Arc steht. Weil die Töchter der Delaveaus gute Plätze bekommen wollen, läuft die Familie schon jetzt zum Einlass. Auf dem Weg sagt der Vater: «Die zentralen Werte, die wir verteidigen müssen, lauten Arbeit, Familie, Vaterland.»

Das Motto der Kollaborateure

Travail, Famille, Patrie. Das war das Motto der Vichy-Regierung, die im Zweiten Weltkrieg unter Philippe Pétain mit den Nationalsozialisten kollaborierte. Natürlich verurteile er, was Pétain getan habe, sagt Delaveau, aber der Wahlspruch sei gut gewesen. «Blöd, dass wir es nicht mehr verwenden können.»

Das katholische Frankreich mag auf dem Rückzug sein, wenn man die leeren Kirchen zum Massstab nimmt. Aber es wirkt quicklebendig, wenn man sich anschaut, wo die Franzosen ihren Kindern «unsere Wurzeln» zeigen. Zwischen den Familien fallen Priester in ihren schwarzen Soutanen auf. Einer von ihnen ist Prêtre Guillot. «Die Menschen werden sich hier im Park wieder ihrer Geschichte bewusst. Und diese Geschichte ist christlich.»

Der Mann, der vor 42 Jahren Puy du Fou gegründet hat, heisst Philippe de Villiers und ist 70 Jahre alt. Er ist einer jener Männer, denen es gelingt, sich selbst als Underdog zu inszenieren, obwohl die Biografie vom Gegenteil berichtet. De Villiers kommt aus einer alten Adelsfamilie, trägt den Titel des Vicomte, wird an der Elitehochschule ENA ausgebildet und beginnt mit Ende 20 eine Laufbahn als höherer Beamter. 1981 entscheidet er sich, aus dem Staatsdienst auszuscheiden. Unter dem linken Präsidenten François Mitterrand will er nicht arbeiten.

Parolen von der Mobilisierung für den Ersten Weltkrieg

Von 1987 bis 2014 gehört de Villiers zum festen Ensemble der französischen Politik, mal sitzt er in der Assemblée nationale, mal im Europaparlament, 1995 und 2007 tritt er bei den Präsidentschaftswahlen an. Einer seiner Wahlslogans fasst sein Selbstbewusstsein gut zusammen: «De Villiers, der gesunde Menschenverstand». Darunter versteht er ein Moscheenverbot für Frankreich, einen Einwanderungsstopp, ein Referendum über die Wiedereinführung der Todesstrafe und den Kampf gegen die EU. Er wehrte sich bereits 1992 gegen die Verträge von Maastricht, 2005 ist er einer der prominentesten Gegner der europäischen Verfassung, Frankreich werde «zu einem Bundesland von Brüssels Gnaden» herabgestuft. Ähnlich ausdauernd kämpft er gegen die rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen, 1998 bezeichnet er einen sozialistischen Gesetzesentwurf zu eingetragenen Partnerschaften für Lesben und Schwule als «Rückkehr zur Barbarei».

«Mein Vater ist ein Künstler, der zufällig in die Politik geraten ist.» Wenn Nicolas de Villiers über seinen Vater spricht, redet er über einen Visionär, der sich seine eigene Welt erschaffen hat. Falsch ist das nicht. Die meisten Historienstücke, die in Puy du Fou aufgeführt werden, hat Philippe de Villiers selbst geschrieben.

Nicolas de Villiers, schmal und sportlich, ist eines von sieben Kindern des Parkgründers und leitet heute Puy du Fou. Zum Interview bittet der 39-Jährige in ein Bistro in der Jahrhundertwende-Zone. Vor der Tür hängen Plakate an der Wand, die für den Ersten Weltkrieg mobilisieren («Sammelt Kartoffeln. Für unsere Soldaten. Für Frankreich»).

Die Entwicklung ist den neuen Rechten nicht entgangen

Wie er sich den Erfolg des Parks erklärt? «Wir erreichen die Herzen, während die anderen Freizeitparks mit ihren Fahrgeschäften vor allen Dingen den Körper ansprechen. Wir erzählen vom Licht der französischen Geschichte, nicht vom Schatten. Wir zeigen Frauen und Männer, die bewundernswert sind und vorbildhaft.»

De Villiers junior teilt die Weltsicht seines Vaters nicht, der in jedem seiner Bücher vor dem Untergang des Abendlandes warnt. Der alte de Villiers verachtet alles, was aus den USA kommt, der junge hat dort studiert und seine Lektionen in Patriotismus gelernt. «Wir sollten stolz darauf sein, Franzosen zu sein», sagt der Sohn, «nicht damit wir uns auf uns selbst zurückziehen, sondern um nach aussen zu strahlen.» In den USA könne jeder selbstverständlich die Landesfahne im Vorgarten hissen, in Frankreich gelte das als politisch fragwürdig. «Unsere Aufgabe liegt darin», sagt de Villiers, «die Franzosen mit ihrer eigenen Geschichte zu versöhnen.»

Aber mit welcher Geschichte? Der Park ist aus dem Wunsch entstanden, dem Kanon der französischen Geschichtsbücher etwas entgegenzusetzen. Den neuen Rechten ist nicht verborgen geblieben, wie perfekt das in ihr Weltbild passt. «Ein Aufenthalt in Puy du Fou», schreibt der Rechtsextreme Richard Roudier auf seinem Blog, «ist wie Balsam für die Wunden, die das politisch Korrekte geschlagen hat.»

Auch Präsident Macron gehört zu den Fans

Marine Le Pen hat mit ihrer Nichte Marion Maréchal die Cinéscénie besucht. Maréchal habe vor Rührung geweint, hiess es. Sie trage das «heilige Feuer» in sich, schwärmt de Villiers über Maréchal, die Enkelin des Front-National-Gründers Jean-Marie Le Pen.

Im Park muss man trotzdem nicht lange suchen, bis man Menschen findet, denen all diese Verbindungen egal sind. Da spazieren zwei lesbische Teenager Hand in Hand und sagen, für sie sei hier «alles magisch», weil sie «das Alte lieben». Da bedauert ein Lehrerpärchen, Federn am Hut und Muscheln um den Hals, dass sie schon wieder abreisen müssen. Ja, sie seien «eher links», aber hier fühlten sie sich «wie in einer anderen Welt». In den Park wird man hineingesogen wie in einen Film voller Hollywood-Stars, die Story sagt einem vielleicht nicht viel, aber alles sieht fantastisch aus.

Unter den Fans des Parks findet sich auch Präsident Macron. Er besuchte Puy du Fou in seiner Zeit als Wirtschaftsminister und liess sich filmen, wie er in einem Streitwagen durch die römische Arena düste. De Villiers brüstete sich nach Macrons Wahlerfolg mit seiner Nähe zum neuen Präsidenten. Die Freundschaft endete im Sommer 2018. Macron veröffentlichte ein Foto von sich im Élysée mit einer Gruppe Travestiekünstler. De Villiers empörte sich auf Twitter, Macron habe «das Herz Frankreichs beleidigt».

Die Russland-Connection

Die Ideen der de Villiers sind zum erfolgreichen Exportartikel geworden. Im August wird der erste Puy-du-Fou-Ableger im spanischen Toledo eröffnen. De Villiers senior hätte lieber einen Park auf der Krim gebaut. 2015, ein Jahr nachdem Russland die Halbinsel annektiert hatte, trafen sich die de Villiers mit Wladimir Putin. Sie sollten für den russischen Präsidenten Pläne für einen Freizeitpark erarbeiten. In einem Interview mit dem Magazin des «Figaro» spricht Philippe de Villiers von «der Bewunderung», die er für Putins «Werk» empfindet. Russland sei «von aller revolutionären Ideologie befreit». In Frankreich hingegen leide man noch heute unter den Folgen der Revolution. «Im Namen der Menschenrechte werden den Minderheiten Rechte garantiert, die eine Gegengesellschaft erschaffen.»

Auf die Frage nach den Plänen für den Freizeitpark auf der Krim antwortet de Villiers junior mit einer Gegenfrage: «Was genau sind Sie für eine Journalistin?» Dann sagt er knapp: «Die Sanktionen der Europäischen Union verbieten uns Investitionen auf der Krim.» Stattdessen zieht es die de Villiers jetzt nach China, 2030 soll dort der erste Park eröffnen.

Video – Wikinger-Spektakel in Puy du Fou Alles sieht fantastisch aus: Die Shows sind inszeniert wie ein Hollywoodfilm. Video: Puy de Fou, Youtube (Redaktion Tamedia)