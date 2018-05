Riskanter Konter der EU im Iran-Streit mit den USA

Streit um den Iran

Washington plant Bündnis gegen Teheran



Die USA wollen gemeinsam mit anderen Staaten ein Bündnis gegen die iranische Regierung schmieden. Ziel sei es, «viele Länder aus der ganzen Welt zusammenzubringen, um mit einem realistischeren Blick auf das iranische Regime zu schauen», sagte die Sprecherin des US-Aussenministeriums, Heather Nauert. Dabei sollten die «destabilisierenden Aktivitäten» Teherans in den Blick genommen werden, «die nicht nur eine Bedrohung für die Region, sondern für die weitere Welt» seien.



Es gehe nicht um eine «Anti-Iran»-Koalition, sagte Nauert. Die USA stünden hinter dem iranischen Volk, nicht jedoch hinter dessen Regierung. Nauert sagte, Washington arbeite intensiv daran, eine Koalition zu bilden. Die genauen Pläne soll US-Aussenminister Mike Pompeo am Montag vorstellen. Es wird seine erste grosse Rede seit seinem Amtsantritt im April. Nauert verglich das geplante Bündnis mit der US-geführten Koalition gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak, der inzwischen 75 Staaten oder Institutionen angehören. Nur ein kleiner Teil der Mitglieder hat sich militärisch am Kampf gegen den IS beteiligt. Ob die Iran-Koalition ebenfalls eine militärische Komponente beinhalten soll, sagte die Sprecherin nicht. (vin/afp)