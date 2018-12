«Schweizer wollen profitieren, ohne eigene Politik aufzugeben»

Wie einschneidend ist der Abgang der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel für die Zukunft des Projekts Europa?

Das ist nicht ganz leicht zu sagen, weil das Gewicht, das die Bundesrepublik in den letzten zehn, fünfzehn Jahren in Europa erhalten hat, bleiben wird – unabhängig davon, wer Kanzlerin ist. Uns Deutschen ist im vergangenen Jahrzehnt die Aufgabe zugefallen, Europa zusammenzuhalten. Dass während dieser Zeit mit Angela Merkel immer die gleiche Person an der Spitze gestanden hat, half dabei. Vertrauen ist in politischen Verhältnissen immer auch an Personen gebunden.

Trauen Sie Annegret Kramp-­Karrenbauer zu, in Europa die gleiche Rolle wie Merkel zu spielen?

Als Saarländerin, aufgewachsen ganz in der Nähe der deutsch-französischen Grenze, bringt sie die Voraussetzungen dazu mit. Es ist auffällig, dass viel politisches Personal, das Europa in den vergangenen Jahrzehnten vorwärtsbrachte, aus diesem Streifen mitten in Europa stammt. Das geht bis nach Belgien und die Niederlande und würde eigentlich auch die Schweizer mit einbeziehen – aber ihr wollt ja nicht! Man kann bei Frau Kramp-Karrenbauer von einer gewissen Sensibilität für den Nutzen von Europa ausgehen. Gleichzeitig wird sie, wie Frau Merkel, der Macht ein weibliches Gesicht geben. Nicht auf den Tisch und die Brust klopfen wie früher Gerhard Schröder, sondern Geduld haben, zuhören. Politische Kompromiss­findung als eine Art Therapie. Das alles hilft – doch es ist nicht alleine entscheidend. Ob Kramp-Karrenbauer das mit Europa hinbekommt, hängt auch stark von unseren Verbündeten ab, vom geschüttelten Frankreich, vom notorisch unzuverlässigen Italien.

Die historische Europa-Achse zwischen Frankreich und Deutschland scheint nicht mehr zu funktionieren.

Zu Beginn der Amtszeit von Emmanuel Macron hatte ich noch Hoffnung, dass die Franzosen aus ihrer Selbstblockade herausfinden. Seit Präsident Sarkozy sind von Frankreich keine echten europäischen Impulse mehr ausgegangen. Es war historischer Konsens zwischen Frankreich und Deutschland, dass sich die Franzosen eher um politische und wir uns um wirtschaftliche Fragestellungen kümmern. Mit Macron wurde dieser Konsens wiederbelebt. Die Frage ist allerdings, wie lange das andauert. Es steht auf Messers Schneide, ob Macron seine Reformagenda gegen oder mit den Gelbwesten durchhalten kann.

Bundeskanzlerin Angela Merkel gratuliert Annegret Kramp-Karrenbauer, die sie im Dezember als Parteivorsitzende der Union ablöste. Foto: Rainer Jensen (DPA, Keystone)

Was bleibt dann noch von Europa? Ist mit dem Brexit und den populistischen Fliehkräften, die sich in den Europawahlen 2019 zeigen werden, der Moment gekommen, sich von der alten Integrationsidee zu lösen?

Die EU ist überdehnt, das ist klar. Die Herausforderungen sind grösser als die Ressourcen, um sie zu bewältigen.

Wenn etwas überdehnt, zerreisst es über kurz oder lang.

Die Überdehnung ist zuerst ein militärischer Begriff. Eine Bogenstellung, bei der man mehr Fläche verteidigen muss, als man Kräfte hat. Sinn ergibt in diesem Fall ein strategischer Rückzug auf eine Sehnenstellung. Was heisst das für Europa? Sollte die Sache mit den Briten einigermassen vernünftig ausgehen, mit einem «Soft Brexit», hätte man eine weitere Alternative zwischen einer Vollmitgliedschaft und dem Abseitsstehen. Diese Alternative könnte man dann auf einige Mitteleuropäer oder das Balkangebiet anwenden. Es braucht mehr Flexibilität – nur so wird es Europa nicht zerreissen.

Das würde eine Schrumpfung auf das alte Kerneuropa bedeuten.

Keine Schrumpfung. Ein Umbau mit einem stärkeren Zentrum, das mehr integriert und mehr entscheiden kann. Es wäre ein Umbau nach dem Vorbild imperialer Grossraumordnungen – das funktioniert besser als das Modell mit harten Grenzen.

Was ist flexibel daran, wenn man das Zentrum noch stärker macht?

Die Idee ist, die Zentrifugalkräfte abzuschwächen. Dazu braucht es einen starken Pol in der Mitte. Deutschland alleine ist mit dieser Aufgabe überfordert, es braucht Unterstützer. Frankreich wäre gut, ist aber unsicher. Die Kleinen sind wichtig: die Niederlande, Belgien, falls die wieder eine Regierung haben. Das Problem ist: Nettoempfänger drängen in die EU, Nettozahler wie Norwegen oder die Schweiz gehen auf Abstand.

Macht die antieuropäische Politik von Trump die EU solidarischer?

Manchmal ja, manchmal nein. Eigentlich müssten alle Europäer aufmucken, wenn sie hören, wie Wladimir Putin, Xi Jinping und Donald Trump versuchen, Europa als politischen Akteur auseinanderzudividieren. Das zeigt doch, dass wir Europäer nur eine entscheidende Rolle spielen können, wenn wir eine einheitliche europäische Politik machen! Leider sind dafür die Interessen viel zu unterschiedlich. Wenn die Russen im Baltikum eingreifen, interessiert das die Polen sehr, die Portugiesen aber nur bedingt. Dass wir so leicht zu spalten sind, ist die grosse strategische Schwäche von Europa. Dazu kommt, dass Europa von einem Eliteprojekt zu einem Projekt der politischen Responsivität wurde, auf das die Bevölkerung einen grösseren Einfluss bekommen hat, und gleichzeitig die populistischen Kräfte gestärkt wurden. Das macht Europa im Moment sehr verletzlich.

Welche Rolle fällt der Schweiz zu?

Die Schweizer wollen aus einer Reihe von nachvollziehbaren Gründen von den Vorteilen der EU profitieren, ohne die eigene Politik aufzugeben. Dabei ist völlig klar, dass ein Auseinanderbrechen der EU für die Schweiz genauso katastrophal wäre wie für Deutschland oder Italien.

Zeigt die Implosion des Parteiensystems in Frankreich und Italien auch Deutschland die Zukunft?

In dem Sinne, dass auch bei uns die Volksparteien nicht mehr Organisationen sind, die zwischen 40 und 50 Prozent einsammeln können, ja. Wegen der stärkeren Aufspaltung des politischen Systems müssen mehr Kompromisse geschlossen werden – und das lässt wiederum viele Wähler frustriert zurück. Die Leute haben heute unterschiedlichere Interessen oder Wertebindungen als früher. Es bleibt nicht mehr viel übrig: Wenn es die CDU schafft, ihren konservativen, ihren wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Flügel zu vereinen, bleibt sie die letzte wahre Volkspartei von Deutschland. Aber nur falls sie es schafft.

Dass die CDU vor diese Frage gestellt wird, hat sie Angela Merkel zu verdanken. Sie hat sich kaum um innenpolitische Themen gekümmert.

Ja. Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut. Die Europapolitik hat die Aufmerksamkeit der Kanzlerin in einem hohen Masse gebunden. Unter dem Gesichtspunkt des Zusammenhalts von Europa hat sie eine Reihe von Entscheidungen getroffen, die sie als Vorsitzende der CDU vielleicht nicht getroffen hätte. Das hat ihre starke Rolle in Europa begründet, begünstigt und fortgesetzt. Und es hatte Folgen im Inland.

Hat sie im Herbst 2015 eine falsche Entscheidung getroffen, als sie die Grenzen für die Flüchtlinge öffnete?

Man muss es sich umgekehrt denken: Was wäre geschehen, wenn Deutschland damals die Grenzen dicht gemacht hätte? Dann hätte auch Österreich die Grenzen geschlossen, Ungarn und weitere Länder. Die Leute wären in Kosovo geblieben, in Bosnien, Albanien, Griechenland. Es brauchte damals Deutschland, um als Überlaufbecken des ganzen Problems Herr zu werden. Dass das dem konservativen Flügel der CDU, der national bis nationalistisch gestimmt ist, nicht gepasst hat, versteht sich von selbst.

Merkel ist also schuld am Aufstieg der AfD.

Ich würde sagen: Europa ist schuld. Es ist so verfasst, dass es fast zwangsläufig starke innere Gegenbewegungen hervorbringt. Der Anspruch an das stärkste Land in diesem Verbund, permanent gemeinschaftliche Güter bereitzustellen, führt dazu, dass sich innerhalb dieses Landes die unterste Gesellschaftsschicht bedroht fühlt. Und zwar wirtschaftlich bedroht wegen Lohndumping und steigender Mietpreise. Das ist der politische Preis.

Hat Merkel das unterschätzt?

Ich glaube, dass Frau Merkel einen grossen Fehler gemacht hat. Ihre Stärke war nie das Erklären ihrer Politik. Das hat sie ganz gerne schleifen lassen. Sie hätte die Flüchtlingsfrage ganz anders erklären können, sie hätte auch die Griechenlandrettung anders erklären können. Da hat sie sich keine grosse Mühe gemacht, was auch mit ihrer Ausbildung zur Physikerin zu tun haben mag. Merkel hat die Neigung, zu denken, was ihr selber klar ist, sei auch für andere einleuchtend. In diesen Fragen hat sie unterschätzt, wie wichtig es ist, Politik zu erklären und deutlich zu machen, was die Alternativen wären. Da ist sie mit der Formel «Alternativlos» aufgetaucht. Das hiess aber nie, dass es keine Alternativen gäbe. Es hiess nur: Ich habe die Alternativen geprüft, und alle sind schlechter.

Und jetzt, da die AfD wächst und Merkel bald weg ist: Was bietet man diesen Leuten? Mehr Mitbestimmung?

Ich glaube nicht, dass man das auf die Schnelle hinbekommen kann. Klar, Sie in der Schweiz entscheiden immer wieder mal Dinge – doch all diese Entscheidungen werden relativiert, weil die Schweiz quasi in die EU eingebunden ist. Stellen Sie sich vor, Sie müssten Entscheidungen von existenzieller Tragweite treffen. Wäre das wirklich gut?

Klar. Es ist eine Übungssache.

Das stimmt. Doch auch bei den politisch geschulten Schweizern gibt es immer noch viele notorische Eckensteher, die rummaulen und den Abstimmungen fernbleiben. In Europa würde mehr Mitbestimmung zuerst einmal heissen, dass es lauter Brexit-Abstimmungen gäbe. In denen würden sehr komplizierte Fragen auf ein Entweder-oder heruntergebrochen, was Dramatisierungen und Falschmeldungen zur Folge hätte. Es gäbe eine Emotionalisierung von politischen Fragestellungen und damit einen Rationalitätsverlust. Man kann einwenden: So funktioniert die Demokratie. Immer. Aber als Deutsche mit dieser Geschichte des 20. Jahrhunderts ist man skeptischer und will lieber etwas zurückhaltend sein.

Und wie soll man mit jenen Leuten umgehen, die AfD wählen?

Vermutlich wird man es nicht schaffen, die AfD von aussen unter fünf Prozent zu bringen. Aber vielleicht bringt man sie durch eine kluge Politik zumindest in den einstelligen Bereich. Den Rest müsste die AfD dann erledigen, indem sie sich selbst zerlegt. Die Rechts- (in West- und Nordeuropa) und Linkspopulisten (in Südeuropa) stellen eine Blockierung der Politik dar, die wir uns eigentlich nicht mehr leisten können. Europa ist zu verflochten, die Welt ist es. Wenn jeder kleine Raum seine eigene Politik macht, funktioniert das nicht – die Europäer haben mit Nationalismus keine gute Erfahrung gemacht.

Was heisst denn kluge Politik?

Das heisst erstens: der Grundsatz der Subsidiarität. Was auf regionaler und landesbezogener Ebene entschieden werden kann, soll da bleiben. Das ist der Vorteil von föderalstrukturierten Ländern gegenüber zentralistisch regierten Ländern. Aber man muss sich bewusst sein, dass die Reichweite von Problemen nicht mehr identisch ist mit den Grenzen eines Staates oder einer Nation. Da muss man viele Sachen verhandeln, die nicht den Willen eines Volkes abbilden, sondern Kompromisse von Berufsverhandlern und politischen Eliten sind. Das heisst zweitens, dass man das erklären muss: was das inhaltlich bedeutet. Kluge Politik bedeutet, die Leute kommunikativ an Entscheidungen zu beteiligen.

Und was bedeutet das im Zusammenhang mit der Opferhaltung, der sich die AfD bedient?

Kluge Politik würde in diesem Falle auch heissen, dass man alles vermeidet, was der AfD oder ähnlichen Organisationen die Chance gibt, sich in die Rolle des Opfers hineinzuerzählen. In unseren postheroischen Gesellschaften haben wir die Neigung, die Opfer sofort als arm zu verstehen. Und wenn man nicht in erster Linie jene als arme Opfer sieht, die wirklich arm sind – Flüchtlinge etwa oder das untere Fünftel der Gesellschaft –, dann wartet man darauf, Alternativopfer zu bekommen. Dann tauchen plötzlich die Rechten auf, die sagen: Wir sind die Opfer. Das sollte man ihnen nicht lassen. Man müsste offensiv auf sie zugehen und bei dem ansetzen, was sie sein wollen: starke Männer. Man müsste sagen: Ihr wollt doch ganz grosse Kerle sein, aber jetzt jammert ihr nur die ganze Zeit.

Parallel dazu wird das Sagbare ausgeweitet, AfD-Chef Gauland hat die Nazizeit als «Vogelschiss» bezeichnet. Wie dämmt man das wieder ein?

Tabus, die gefallen sind, sind eigentlich nicht mehr zu errichten. Die Vorstellung, dass man das so schnell wieder zurückdrängen kann, ist naiv. Man muss schauen, wo die wirklichen Grenzen sind. Offenbar sind die administrativ ganz gut herstellbar: Der Verfassungsschutz beobachtet die AfD ganz genau. Das wirkt, da kriegen sie Angst. Bestimmte Leute distanzieren sich, weil sonst ihre beruflichen Zukunftsaussichten in Gefahr wären. Es reduziert sich auf den harten, rechtsradikalen Kern. Gauland hat mit seiner Vogelschiss-Bemerkung übers Ziel hinausgeschossen, auch übers eigene. Da ist es ihm nicht gelungen, den Bereich des Sag- und Denkbaren so weit auszudehnen. Anderes hat aber funktioniert, weil so manches, was gesagt wurde, zum Teil schon in den Köpfen der Leute war.

Es gibt eine gewisse Klientel, die von der Nazivergangenheit nichts mehr wissen will.

Die gibt es, ja.

Gerät die Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs zu einem Eliteprojekt?

Ja. Vermutlich hat kaum ein Land die Geschichte seiner Verbrechen innerhalb von so kurzer Zeit so intensiv aufgearbeitet wie die Deutschen. Das hat bewirkt, dass die Bundesrepublik gegen Rechtsnationalismus wie imprägniert erschien. Es gibt aber eine Differenz zwischen dem Westen und dem Osten. In der DDR wurde der Nationalsozialismus immer als Hitler-Faschismus verstanden, es wurde also nicht die rassistische Komponente, sondern jene des Klassenkampfs herausgestellt. Die Imprägnierung war deshalb nicht so gross wie im Westen. Das ist ­etwas, wovon viele Bildungspolitiker glaubten, es sei erledigt. Die Aufarbeitung ist aber eine permanente Aufgabe, die kann man nicht abschliessen. Jetzt wird das schwieriger, weil die Zeitzeugen tot sind. Man muss vom kommunikativen Gedächtnis auf das kulturelle Gedächtnis umschalten.

Europa steht vor dem Zusammenfall, Brexit, Aufstand in Frankreich – was gibt Ihnen noch Hoffnung?

Ich gehöre nicht zu denen, die mit Hölderlin denken, «Wo die Gefahr am grössten, da wächst das Rettende auch». Ich vertraue eher darauf: Wenn man die Leute vernünftig anspricht, hat man eine Chance, dass sie vernünftig antworten. Man muss via Problembeschreibung an die Sache herangehen. Zur Flüchtlingsfrage etwa sagen, dass wir uns biologisch nicht hinreichend reproduzieren, dass wir auf Zuwanderung angewiesen sind, um den Wohlstand zu sichern – ein Problem, das auch für die Schweiz gilt. Wenn man schon nicht die Grausamkeiten auf der Welt beenden kann, dann ist man doch verpflichtet, sich um die Opfer dieser Grausamkeit zu kümmern. Und das geschieht ja auch oft. Das alles gibt mir Hoffnung. (Redaktion Tamedia)