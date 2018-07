Seehofer bietet laut Parteikreisen Rücktritt an

Horst Seehofer will als Bundesinnenminister und als CSU-Chef zurücktreten. Er bot am Sonntagabend in der Krisensitzung der Partei in München seinen Rücktritt an, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Seehofer gab dies demnach in seiner persönlichen Erklärung am Ende der Beratungen der CSU-Spitzengremien bekannt.

Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef der Partei will das Rücktrittsangebot allerdings nicht akzeptieren. «Das ist eine Entscheidung, die ich so nicht akzeptieren kann», sagte er nach Angaben von Teilnehmern. Dobrindt habe dafür lang anhaltenden Applaus erhalten. Letztlich habe die Uneinsichtigkeit der deutschen Kanzlerin die CSU in die jetzige Situation gebracht, hiess es weiter.

Seehofer habe als Grund für sein Angebot fehlenden Rückhalt innerhalb der CSU angegeben. In der rund achtstündigen Sitzung der Spitzengremien habe er nicht die volle Geschlossenheit erhalten. Diese sei in der Auseinandersetzung mit Angela Merkel aber nötig. Seehofer verliess in Begleitung von mehreren Vertrauten den Saal, blieb aber augenscheinlich in der CSU-Zentrale.

Nähere Informationen wurden zunächst nicht bekannt. Insbesondere gab es zunächst auch keine Informationen, was dies für die Zukunft der grossen Koalition bedeutet.

CDU gegen «einseitige Zurückweisungen» an der Grenze

Zuvor hatten sich die getrennten Beratungen von CDU und CSU über ihren Asylstreit zur Geduldsprobe entwickelt. In einer stundenlangen Sitzung der CSU-Spitze hatte Seehofer die Auseinandersetzung erneut eskalieren lassen, indem er die von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel ausgehandelten Ergebnisse in München in wesentlichen Teilen ablehnte.

Die CDU hatte sich dagegen hinter ihre Parteichefin gestellt. Sie sprach sich gegen «einseitige Zurückweisungen» an der Grenze aus. Das teilte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend in Berlin mit. Der Beschluss wurde bei einer Enthaltung gefasst.

«Einseitige Zurückweisungen wären das falsche Signal an unsere europäischen Gesprächspartner», heisst es darin. Kramp-Karrenbauer kündigte an, dass der Bundesvorstand seine Beratungen am Abend fortsetzt, nachdem CSU-Chef Horst Seehofer sich in München öffentlich geäussert hat. Dann werde auch CDU-Chefin Merkel sich noch einmal öffentlich äussern.

Seehofers persönliche Erklärung

Seehofer bezeichnete die von der Kanzlerin auf europäischer Ebene erreichten Beschlüsse laut Teilnehmern der CSU-Sitzung als nicht wirkungsgleich mit den von ihm geforderten Zurückweisungen. Er lehnte demnach auch die Unterbringung von in anderen EU-Ländern bereits registrierten Asylbewerbern in Ankerzentren in Deutschland ab.

Merkel hatte zu den Ergebnissen des EU-Gipfels gesagt, diese erfüllten die Vorgaben der Schwesterpartei CSU – sie seien «mehr als wirkungsgleich». Seehofer hatte zuvor angekündigt, nur bei Wirkungsgleichheit auf die von ihm angedrohte und von Merkel abgelehnte Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge an der deutschen Grenze zu verzichten.

Video – Das Ringen der CSU

Für besondere Spannung hatte Seehofers Ankündigung einer persönlichen Erklärung gesorgt. Er hatte die Sitzungsteilnehmer aufgefordert, bis zum Schluss zu bleiben. Was er zu seiner Person erklären könnte, blieb aber zunächst unklar. Merkel hatte Seehofer mit ihrer Richtlinienkompetenz gedroht, falls er gegen ihren Willen als Bundesminister Zurückweisungen anordne.

Merkel: «Erfolgsgeschichte für Deutschland»

Unmittelbar vor der CSU-Sitzung hatte Merkel noch zu deeskalieren versucht. «Ich möchte gern, dass CDU und CSU gemeinsam weiterarbeiten», sagte sie vor den getrennten Sitzungen der Spitzengremien beider Unionsparteien bei der Aufzeichnung der ZDF-Sendung «Berlin direkt». «Denn wir sind eine Erfolgsgeschichte für Deutschland.» Merkel betonte: «Ich werde alles daran setzen, dass wir sowohl bei CDU als auch CSU Ergebnisse haben, bei denen wir dann auch die Verantwortung für unser Land wahrnehmen können.» Mit den EU-Ergebnissen sei sie «einigermassen zufrieden, wenngleich wir noch längst nicht am Ende unserer Arbeit sind», sagte Merkel.

Sie wolle weiter mit der CSU zusammenarbeiten. Aber sie werde nach der Devise «nicht unilateral, nicht unabgestimmt, nicht zu Lasten Dritter» handeln und Absprachen mit EU-Partnern suchen, sagte sie. Sie teile mit Seehofer das Ziel, die Migration nach Europa und Deutschland zu verringern. Gestritten werde nur über die Wege dahin. Sie warnte, bei Zurückweisungen im nationalen Alleingang würden Flüchtlinge «irgendwo umherirren» und möglicherweise an einem anderen Grenzübergang nach Deutschland kommen.

Video – Merkel sieht CSU-Asylforderungen als erfüllt an

Die deutsche Kanzlerin äussert sich zu den Resultaten des EU-Gipfels in der Asylfrage. (Video: Reuters)

Merkel und Seehofer hatten sich bereits am Samstagabend getroffen, um eine Einigung auszuloten. Merkel wollte keine Angaben dazu machen, ob sie dies für möglich hält. «Aus solchen Gesprächen berichte ich selbstverständlich nicht», sagte sie. Seehofer äusserte sich in München hingegen enttäuscht – das Gespräch sei wirkungslos geblieben.

CDU-Vize Volker Bouffier appellierte an die CSU, die Fortschritte auf EU-Ebene zur Kenntnis zu nehmen und sich zur Einheit der Union zu bekennen. «Es kann ja nicht im Ernst darum gehen, ob etwas mehr oder weniger wirkungsgleich ist», warnte er. Es gehe um die Stabilität der deutschen Regierung. Nach den Erfolgen auf dem EU-Gipfel wäre eine nationale Massnahme wie die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze «höchst unklug».

Seehofers Masterplan

Seehofer legte den Teilnehmern der CSU-Sitzung erstmals schriftlich seinen sogenannten Masterplan zur Flüchtlingspolitik vor. Dieser umfasst nach den bisher öffentlich bekannten Details 63 Punkte, Merkel soll den Plan bis auf den Punkt zur Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze akzeptiert haben. Dem CDU-Vorstand lag das Papier in Berlin hingegen nicht vor.

Merkel hatte nach eigenen Angaben beim EU-Gipfel mit einer Reihe von Staaten vereinfachte Rücküberstellungen von Flüchtlingen vereinbart. Ungarn, Tschechien und Polen dementierten jedoch am Wochenende solche Absprachen. «Wenn es jetzt zu Missverständnissen gekommen ist, bedaure ich das», sagte Merkel dazu. Ein Abkommen mit Italien sei «derzeit nicht möglich gewesen». (nag/ij/AFP/SDA)