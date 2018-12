Island, die Insel der starken Frauen. Vorreiter im Kampf gegen Diskriminierung an allen Fronten. Erstes demokratisch ­gewähltes weibliches Staats­oberhaupt weltweit (1980). Erste offen lesbische Premierministerin (2009). Und mittendrin: die Männer Islands, Pioniere der Gleichberechtigung. Der ehemalige Aussenminister Gunnar Bragi Sveinsson zum Beispiel. «Warum liegt den Männern in Island nur so viel an der Gleichberechtigung?», fragte er vor drei Jahren in einem Essay für den britischen «Guardian». Dringend geboten, schrieb Sveinsson, seien ein «Wandel der Einstellungen, des Verhaltens und die Auslöschung gefährlicher Stereotype» bei jedem Einzelnen. Wenn das isländische Beispiel eines zeige, dann dies: «Wir Männer sind nicht nur Teil des Problems, wir sind auch Teil seiner Lösung.»

Tja. Man weiss nicht, was Sveinsson, mittlerweile Abgeordneter der Opposition, sich heute mehr wünscht: dass er den ­Aufsatz nie geschrieben hätte? Oder dass er an jenem Dienstag im ­November nie in Reykjaviks Klaustur-Bar gegangen wäre, um sich dort mit fünf befreundeten oppositionellen Parlamentariern zum Bier zu treffen. Zum Austausch über andere Politiker, nein, eigentlich fast ausschliesslich über Politikerinnen. Das klang dann an den harmloseren Stellen so: «Sie ist ein ziemlich süsses Mädchen.» – «Sie baut aber ziemlich ab. Sie sieht viel weniger scharf aus als noch vor zwei Jahren.» – «Und genau deshalb rutscht sie die Kandidatenliste hinunter.» – «Normal.»

Obszön und niederträchtig

Ex-Aussenminister Sveinsson ist einer von denen, die hier zu hören sind, ein anderer ist der ehemalige isländische Premier Sigmundur Gunnlaugsson, vor zwei Jahren gestürzt über die Panama Papers, heute Vorsitzender der Zentrumspartei. Woher man das Gespräch bis ins Detail kennt? Weil in der Bar noch jemand sass. Ein Gast, der auf seinem Handy jedes Wort aufnahm und den Mitschnitt unter dem Pseudonym Marvin Medien zuspielte.

Sieht keinen Anlass für einen Rücktritt aus dem Parlament: Der frühere isländische Premier Sigmundur Gunnlaugsson. (Bild: Halldor Kolbeins (AFP)

Der Schock der Isländer ist nicht verwunderlich. Das Gespräch nimmt einen obszön niederträchtigen Verlauf in seinen drastischen Anwürfen gegen Frauen, Behinderte und Homosexuelle. Einige lassen ihren schmierigen Fantasien betreffend attraktive Politikerkolleginnen freien Lauf, Sveinsson hört man, wie er eine Kollegin verspottet, die im Zuge der #MeToo-Bewegung an die Öffentlichkeit gegangen war.

Das Webportal «Nútíminn» stellte unter freigebiger Verwendung von Wörtern wie «Schlampe» oder «Fotze» ein Quiz ins Netz, bei dem die Nutzer raten mussten, ob die Zitate nun Gangster-Rappern oder den oben genannten Politikern zuzuordnen sind. Das Stadttheater stellte vor ausverkauftem Auditorium in Windeseile eine dramatisierte Version der Kneipenrunde auf die Bühne. Der Parlamentspräsident entschuldigte sich bei Frauen, Behinderten und Mitgliedern der LGBT-Gemeinde für seine Kollegen, und bei einer Demonstration forderten mehr als tausend Menschen den Rücktritt der Parlamentarier.

«Ich erlebe das als echten Missbrauch. Das sind Gewalttäter»Lilja Alfredsdóttir

Kulturministerin

Letzte Woche äusserte sich Kulturministerin Lilja Alfredsdóttir, die in der Kneipe besonders ausgiebig mit Obszönitäten bedacht worden war. «Ich erlebe das als echten Missbrauch. Das sind Gewalttäter», sagte sie im Radio. Die Gesellschaft dürfe nicht von solchen Politikern angeführt werden. «Ich stehe hier für die Töchter und die Mütter dieses Landes.»

Besondere Empörung verursachte die Art und Weise, wie die Bierrunde Spott und Hohn über Freyja Haraldsdóttir ausgoss, eine ­bekannte Aktivistin und Ex-Parlamentarierin, die an der Glasknochenkrankheit leidet und deshalb an den Rollstuhl gefesselt ist. Ex-Premier Gunnlaugsson und drei andere Zentrumspartei-Abgeordnete versuchten sich danach an einer Entschuldigung. «Wir wollten nie jemanden verletzen», schrieben sie. Und: «Wir wollen daraus lernen.» Gunnlaugsson rief bei Freyja ­Haraldsdóttir selbst an, die war nach dem Telefonat allerdings eher enttäuscht: «Eine Entschuldigung, in der versucht wird, zu erklären und dabei zu lügen über das Vorgefallene, das ist keine Entschuldigung.»

Kein Rücktritt

Bis heute ist keiner der sechs Teilnehmer der Runde zurück­getreten. Der Ethikausschuss des Parlaments hat eine Untersuchung begonnen. Gunnlaugsson sagte, er sehe keinen Anlass zurückzutreten. Es sei Teil des politischen Geschäfts, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die einem hässliche Dinge nachsagten: «Einige meiner Kollegen haben hässlichere Dinge über mich gesagt, als ich das in diesen Gesprächen über andere getan habe.» Der Ex-­Premier hatte zuvor auch schon gesagt, das eigentlich Schlimme an der Affäre sei, dass man als ­isländischer Politiker nun ab­gehört werde, man müsse sich schon fragen, wer da wohl dahinterstecke.

Nun hat der mysteriöse Marvin – die Quelle der Aufzeichnung – seine Identität enthüllt: Marvin heisst in Wirklichkeit Bára Halldórsdóttir und ist 42 Jahre alt. Sie hat einen Sohn, eine Frau, einen Hund und zwei Katzen. Sie war auf dem Weg zu Freunden, als sie in der Bar eine Kaffeepause machte. «Ich dachte, ich traue meinen Ohren nicht», sagt Halldórsdóttir. Sie zog ihr Handy aus der Tasche und schnitt mit – drei lange Stunden. Als die Parlamentarier aufstanden und bezahlten, hörte sie, wie einer aus der Gruppe sie bemerkte und rätselte, ob sie wohl eine Touristin sei.

Das ist sie nicht. Bára Halldórsdóttir ist Isländerin, sie ist eine Frau, sie ist lesbisch, und sie ist behindert. (Redaktion Tamedia)