Starker Mann, gekränkter Stolz

Im September 2001 kommt Putin nach Berlin. Am Rednerpult im Bundestag wirkt er schüchtern, zieht sein Jackett zurecht und spricht dann die meiste Zeit auf Deutsch. Vieles, was er dort sagt, hören die Abgeordneten gerne. Das «starke Herz Russlands» sei offen für eine echte Partnerschaft mit Europa. Das «europäische Haus» wolle man von nun an gemeinsam bauen.

Finger auf Moskau

Heute ist ein solcher Auftritt unvorstellbar. Schon deswegen, weil jeder Auftritt Putins inzwischen perfekt choreografiert ist und ein schief sitzendes Jackett nicht mehr vorkommt. Vor allem aber, weil Putin den Westen heute meist als Feind darstellt. Und zugleich jede Kritik an Moskau als schlichte Boshaftigkeit abtut. Giftmorde an Dissidenten, Oppositionelle in Haft, Einmischung in ausländische Wahlen, Annexion der Krim, Bomben auf Syrien? Der Kreml wiegelt ab: Egal, was Russland tue, der Westen zeige doch immer mit dem Finger auf Moskau.

Man könnte sagen, dass die gegenseitige Enttäuschung absehbar war. Doch dafür gibt es zu viele Wendepunkte in dieser Geschichte. Europa hoffte wohl stets darauf, dass Russland sich integrieren, an europäische Massstäbe anpassen würde. Putin machte zwar keine Anstalten, sein Land zur Demokratie nach westlichem Vorbild umzubauen. Seine Hoffnung war dagegen, dass Russland innerhalb Europas wieder als Grossmacht gelten könnte.

Es wurde nichts daraus. Die Kränkung darüber hat sich festgefressen, spürbar war sie schon vor 20 Jahren. Man kann das nachlesen in einem Zeitungsartikel von Wladimir Putin. Kurz vor Weihnachten 1999 fasste er seine Vision für das kommende Jahrzehnt zusammen. Vielleicht wusste er bereits, dass Boris Jelzin nur eine Woche später zurücktreten und ihn zum Präsidenten machen würde. Der Rest der Welt ahnte das noch nicht.

Wachsender Groll auf den Westen

Westliche Politiker, schreibt Premier Putin damals, hätten sich nach dem Zerfall der Sowjetunion als Sieger betrachtet und die Russen als Besiegte. Sie hätten Russland «eine gleichberechtigte Partnerschaft verweigert» und versuchten, sich in seine inneren Angelegenheiten einzumischen. Damals bezieht er das auf den Krieg in Tschetschenien. Im August 1999 hatte Jelzin den weitgehend unbekannten Putin zum Premier ernannt, kurz nachdem tschetschenische Kämpfer die Nachbarrepublik Dagestan überfallen hatten.

Bei Anschlägen auf russische Hochhäuser starben mehrere Hundert Menschen. Angeblich steckten tschetschenische Terroristen dahinter, richtig bewiesen wurde das nie. Putin schickt Truppen nach Tschetschenien und kündigt an, die Terroristen notfalls «bis auf die Toilette» zu verfolgen. Der Westen kritisiert den Krieg, die Russen belohnen Putin dafür. Sie bestätigten ihn im März 2000, nach Jelzins Rücktritt, bei der Wahl zum Präsidenten.

Im Bundestag erklärt er anderthalb Jahre später, die Welt sei nicht mehr in zwei Lager geteilt, sondern viel komplizierter. Kurz blitzt dabei auf, wie er sie gerne neu ordnen würde: Europa, sagt er, müsse zu einem unabhängigen Mittelpunkt werden. Er meint damit, dass es auf grössere Distanz zu den USA gehen soll. Und sich stattdessen stärker auf Russland stützen.

Kritische Medien bringt er auf Linie, einige Oligarchen flüchten ins Exil, anderen wird der Prozess gemacht.

Putin spricht so gut Deutsch, weil er als KGB-Offizier in Dresden stationiert war – bis im Dezember 1989 wütende Demonstranten dort vor der KGB-Zentrale standen. Putin verbrannte hastig Unterlagen, rief beim Militär an. Doch dort wartete man vergeblich auf Anweisungen aus Moskau. Das Land, dem er diente, liess Putin im Stich. «Ich begriff, dass die Sowjetunion krank war. Es war eine tödliche Krankheit namens Lähmung. Eine Lähmung der Macht», schreibt er in seiner Biografie.

Zurück in Sankt Petersburg, arbeitet er für Anatoli Sobtschak, den Bürgermeister und Reformer. Putin wird Vizebürgermeister. Doch bei der Wahl 1996 verliert Sobtschak, die Wähler machen Putin arbeitslos. Er wechselt nach Moskau und arbeitet sich schnell hoch, zum Chef des Inlandsgeheimdienstes, zum Vorsitzenden des nationalen Sicherheitsrates. Vier Jahre nach seinem Umzug ist er Präsident. Im Kreml konzentriert sich Putin erstens darauf, Russland unter zentrale Kontrolle Moskaus zu bringen. Kritische Medien bringt er auf Linie, einige Oligarchen flüchten ins Exil, anderen, wie Michail Chodorkowski, wird der Prozess gemacht.

Zweitens versucht Putin, den Einfluss Moskaus im postsowjetischen Raum zu erhalten. Die Rosenrevolution in Georgien 2003 macht ihm Sorgen, noch mehr die Orange Revolution in Kiew 2004 gegen den Kreml-Mann Wiktor Janukowitsch. Putin schimpft über westliche Einmischung. Ihn ärgert der Irak-Feldzug der USA 2003. Und dass die Nato im Kosovokrieg den russischen Verbündeten Serbien bombardiert hatte. Es häufen sich die Beispiele, in denen der Westen aus Moskauer Sicht in die russischen Interessenzonen eingreift. Der Groll wächst.

Russland will Gleichberechtigung

Er entlädt sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007. Eine «monopolare Welt» – mit Amerika als einziger Weltmacht – will Putin nicht akzeptieren und droht: «Dieses Modell ist für die Welt unannehmbar. Es ist vernichtend, am Ende auch für den Hegemon selbst.» Russland will gleichberechtigt sein, das hat sich nicht geändert. Der Ton aber schon. Europa ist für Putin da schon zur Enttäuschung geworden. 2009 ruft die EU das Programm «Östliche Partnerschaften» für Armenien, Aserbeidschan, Weissrussland, Georgien, Moldau und die Ukraine ins Leben. Als sie 2013 erste Assoziierungsabkommen schliessen will, versucht Moskau, das mit allen Mitteln zu verhindern.

Die Annexion der Krim 2014 ist ein Schock für Europa. Kanzlerin Angela Merkel wirft Putin vor, gegen das Völkerrecht verstossen zu haben. Der hatte die russische Beteiligung erst geleugnet und dann damit geprahlt. Putins Wiederwahl zwei Jahre zuvor war nicht gelaufen wie geplant. Es gab Proteste, als er mit Dmitri Medwedew Ämter tauschte, um zum dritten Mal Präsident zu werden. Zwar wurde Putin noch von einer grossen Mehrheit gewählt. Trotzdem erliess er vorsorglich eine Reihe repressiver Gesetze. Wenn Putin sich je an Europa orientiert hat, entfernt er sich nun immer weiter davon.