Strassburg-Attentäter schwor dem IS die Treue

Der Attentäter von Strassburg hatte der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen. Ermittler entdeckten laut Justizangaben vom Samstag auf einem USB-Stick ein Video mit einem IS-Treueschwur des Attentäters.

Bereits kurz nach dem Anschlag hatte der IS behauptet, C. C. sei einer ihrer «Soldaten» gewesen und dem Aufruf gefolgt, Bürger aus Mitgliedsstaaten der Anti-IS-Koalition in Syrien und im Irak anzugreifen. Der französische Innenminister Christophe Castaner hatte dies jedoch angezweifelt.

Der mehrfach vorbestrafte C. hatte am 11. Dezember in der Nähe des Strassburger Weihnachtsmarktes auf Passanten geschossen, fünf Menschen wurden getötet. Nach einer zweitägigen Grossfahndung wurde der Attentäter von der Polizei erschossen.

(mch/sda)