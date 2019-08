Täter von Chemnitz zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt

Neuneinhalb Jahre Haft für den Angeklagten Alaa S. im Fall Chemnitz: Der Urteilsspruch des Landgerichts Chemnitz am Donnerstag setzt ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff noch längst keinen Schlusspunkt. Zu tief sind die Wunden, die der Fall schlug. Die Tat lastet auf der Stadt. Zudem ist ein zweiter Tatverdächtiger noch immer auf der Flucht, er konnte bislang nicht juristisch zur Verantwortung gezogen werden.

Fast genau ein Jahr ist es her, dass Daniel H. am Rande des Chemnitzer Stadtfests erstochen wurde. Ein weiterer Mann wurde damals durch einen Stich in den Rücken verletzt. Für die Taten wurde der 24-jährige Syrer S. nun verurteilt.

So unfassbar der Tod des 35-jährigen H. war, so gewaltig waren die Folgen, die nicht nur die Stadtgesellschaft spalteten, sondern Wellen in ganz Deutschland schlugen. Auf Demonstrationen liefen geschockte Bürger Seite an Seite mit Rechtsextremen. Es gab rechte Ausschreitungen und Angriffe auf Ausländer. Auch AfD und Pegida versuchten, den Fall für ihre politischen Zwecke zu missbrauchen.

Auf der anderen Seite demonstrierten tausende Menschen für Weltoffenheit und Toleranz. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel reisten in die zerrissene Stadt.

Zahlreiche Rechtsextreme, die auf Demonstrationen den Hitlergruss gezeigt hatten, wurden in Schnellverfahren verurteilt. Zugleich wurde deutlich, wie tief die Neonazistrukturen in der Stadt sind, nicht nur beim Fussballregionalligisten Chemnitzer FC. Wenige Wochen nach der Tat hoben Ermittler eine rechtsextreme Zelle namens Revolution Chemnitz aus, die Ausländer angegriffen und Anschläge geplant haben soll. Acht mutmassliche Mitglieder müssen sich demnächst vor Gericht verantworten.

Wie diffizil die Stimmung ist, zeigte zuletzt der Aufruhr durch eine vom Mitteldeutschen Rundfunk geplante Podiumsdiskussion anlässlich einer Dokumentation zu einem Jahr Chemnitz. Dass der Sender dazu auch einen Rechtsextremen eingeladen hatte, der bei den Demonstrationen im vergangenen Sommer als Hauptordner fungierte und heute der AfD nahe steht, stiess auf scharfe Kritik. Das Podium wurde gekippt.

Auch die juristische Aufarbeitung gestaltet sich schwierig. Neben dem Syrer S. wurde noch am Tattag zunächst auch ein Iraker vorläufig festgenommen. Rund drei Wochen später kam der Iraker mangels Tatverdacht wieder frei, das Verfahren gegen ihn wurde später eingestellt. Sein Anwalt übte heftige Kritik an den sächsischen Justizbehörden. Sein Mandant sei «zum Spielball der Politik» geworden.

Auch die Verteidiger von S. warnten vor politischem Druck auf das Verfahren und bezweifelten, dass sich das Gericht gänzlich frei machen könne angesichts der bevorstehenden Wahlen in Sachsen oder der Angst vor neuen Demonstrationen in Chemnitz, wie Anwältin Ricarda Lang in ihrem Schlussplädoyer in Dresden sagte.

Das Landericht Chemnitz, das den Prozess aus Sicherheitsgründen am Oberlandesgericht in Dresden führte, distanzierte sich davon. «Die Taten haben kein politisches Motiv», sagte die Vorsitzende Richterin Simone Herberger bei der Urteilsbegründung. Und sie seien auch «weder politisch noch medial aufzuklären». Die Richter sahen genug Beweise und Zeugenaussagen, die S. als Täter überführten. Es gebe «keinen Zweifel einer Schuld», sagte Herberger.

Die Verteidigung von S. legte hingegen umgehend Revision gegen das Urteil ein. Aus Sicht von Lang hätte ihr Mandant aufgrund der Beweislage und der «widersprüchlichen Zeugenaussagen» niemals verurteilt werden dürfen. An H. erinnert in Chemnitz heute eine einfache Metalltafel mit seinem Namen an dem Ort, wo der junge Mann vor einem Jahr starb.

(aru/afp)