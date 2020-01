Terror-Verdacht nach Messerattacke bei Paris

Nach der tödlichen Messerattacke südlich von Paris übernahmen Anti-Terror-Spezialisten der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Es gebe Anzeichen für eine Radikalisierung des Täters und darauf, dass er die Tat vorbereitet habe, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstagabend mit. Das rechtfertige den Terror-Verdacht trotz der psychischen Störung des Angreifers.

Ein 22-jähriger Angreifer hatte am Freitagnachmittag in Villejuif mehrere Menschen im Bereich eines Parks wahllos mit einem Messer angegriffen. Ein Mensch wurde getötet, zwei weitere verletzt. Der Täter wurde von der Polizei erschossen. Die örtliche Staatsanwaltschaft hatte am Samstagnachmittag bereits Details bekanntgegeben und erklärt, dass ein terroristischer Hintergrund nicht ausgeschlossen sei.

Der Angreifer habe sich bis Mitte vergangenen Jahres in psychiatrischer Behandlung befunden und seit der Kindheit psychische Probleme gehabt. Der Mann sei wohl 2017 zum Islam konvertiert. Den Ermittlern zufolge wurden bei dem Täter auch salafistische Texte gefunden.

Mit Gewalt und Entschlossenheit

Er sei mit «extremer Gewalt und Entschlossenheit» vorgegangen, erklärte die Staatsanwältin. Er hatte zunächst mehrere Personen bedroht. Von einer Person habe er abgelassen, als diese ein islamisches Gebet aufsagte.

Bei dem Todesopfer handelte es sich um einen Jogger. Er hatte noch versucht, seine Begleiterin vor dem Angreifer zu schützen. Diese wurde laut Staatsanwältin schwer am Hals verletzt. Der Mann attackierte dann eine weitere Joggerin etwas ausserhalb des Parks.

Der Angriff trifft Frankreich kurz vor dem fünften Jahrestag des Anschlag auf das Satiremagazin «Charlie Hebdo». Am 7. Januar 2015 wurden in der Redaktion und bei weiteren Attacken 17 Menschen getötet. (fal/sda)